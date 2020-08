Daniel Caivano nació en Buenos Aires pero desarrolló la mayor parte de su vida en Candelaria, provincia de Misiones, donde reside actualmente. Desde los 15 años se dedica al teatro. Primero fue el teatro callejero, después el camino lo llevó a iniciar la carrera y recibirse de Director de Teatro. Se dedica especialmente a la comedia musical, dirige el “Centro Cultural Lineas” en su ciudad. Con él hablamos del rol de la cultura y sobre todo, qué trabajo están haciendo y cómo lo desarrolla desde la llegada de la pandemia.

Esto decía: “Acá la pasamos muy complicados. Cuando nos tomó la cuarentena, todos los espacios y artistas de la zona se quedaron sin trabajo, sin espacio para poder dar clases. La mayoría no tenía ni la capacidad técnica ni los elementos para continuar dando clases online, por falta de equipos, de conectividad, etc. Algunos espacios culturales de la provincia debieron cerrar sus puertas ya que no se pudieron mantener.

- ¿Cómo hicieron con el Centro Cultural?

En mi caso, gracias al esfuerzo colectivo de los chicos que participan del grupo y económico de mi propio bolsillo, logramos mantener el lugar abierto, es decir, pagando el alquiler y los servicios aunque no pudiéramos abrirlo. A partir del 27 de junio pasado, el gobierno de la provincia de Misiones autorizó las actividades culturales independientes bajo estricto protocolo. El Centro Cultural “Lineas”, que manejo yo, inició las negociaciones y pedidos pertinentes para conseguir la aprobación municipal, ya que cada municipio debía adherir al decreto provincial, y decidir si la renueva. Nosotros mandamos cartas, le inflamos la paciencia a la Dirección de Cultura, fuimos por otro lado, nos internamos en las oficinas de la Secretaria de Gobierno, discutimos, tramitamos documentación, hasta que logramos a través de una resolución municipal que se autorice en la ciudad a las actividades culturales independientes.

- ¿Cómo sobrellevan el presente?

Abrimos puertas y en este momento aun pasamos por un momento crítico. Hay que recuperar el caudal de alumnado, mucha gente todavía tiene miedo, está asustada, le cuesta iniciar las actividades. Estamos bajo estricto protocolo sanitario, barbijo, alcohol, limpieza del espacio, distanciamiento, muchas cosas que mantenemos para que el lugar pueda funcionar. Tenemos directivas especiales para que el elenco de teatro pueda realizar sus ensayos. Pero vamos en camino de empezar.

- ¿De qué trata la red que crearon y que involucra a espacios culturales de esa provincia?

Hace dos meses, junto a otro espacio -“Acróbatas Libres”- que lamentablemente debió cerrar sus puertas, iniciamos una red de espacios culturales de la provincia llamada “RECAM” (Red de Espacios Culturales Artísticos de Misiones), para articularnos y ver cómo nos ayudamos un poco entre todos y buscamos políticas públicas para trabajar con el tema de los espacios. También asesorarnos mutuamente, ver qué cosas se lograron, averiguar sobre los programas. A nuestro centro “Lineas” nos ayudó mucho el Ministerio de Cultura de la provincia a través del Ministro Joselo Schuap, nos dio el dinero para pagar unos meses de alquiler, y lo mismo el Instituto Nacional de Teatro, que nos otorgó un subsidio de mantenimiento de sala.

- ¿Qué significa la Cultura para una comunidad?

La importancia de la cultura es total, cultura es todo, desde la costumbre de tomar mate hasta el baile, pasando por la forma de educar a tus hijos. Cada cosa que hace a la vida cotidiana de las personas es cultura. Tener una memoria de la historia de cada pueblo por ejemplo, es importantísimo para cualquier pueblo, para conocer cómo se llegó a tal punto de la historia, que cosas pasaron, que influencias, desde las originarias hasta las raíces españolas o de otros inmigrantes. Nuestro país es un bagaje muy variado de culturas que lo definen, cada zona, cada región, tiene su propia cultura que es importantísima. La cultura hace a la persona en todo sentido, desde cómo es a nivel social, hasta su desarrollo mental y espiritual, incluso económicamente la cultura mueve millones.

- ¿Eso es una realidad o un mito?

Una realidad, el negocio de la cultura mueve mucho dinero, pero lamentablemente es el primero en ser relegado. Cuando la gente tiene que ajustar el bolsillo en lo primero que recorta es en cultura, deja de comprar libros, música, deja los talleres de arte. Es una tristeza, porque creo que es una de las actividades más importantes para el ser humano, porque lo define en muchos de sus aspectos, sino en todos. Vos sos resultado de la cultura que te rodea, desde tu religión, hasta la crianza, la música que escuchas. Cuando se compara a las generaciones, generación X, millenials, etc., lo primero que se compara son los gustos musicales, la cultura que se consume en cada generación. Porque la cultura influye de manera decisiva en el pensamiento y la forma de cada generación.

- ¿No hay apoyo estatal?

Hay muchos gobiernos que no se dan cuenta de esta importancia. En sí, los gobiernos saben de la importancia de la cultura, por eso tratan de influir a veces en la gente a través de la cultura. Si analizamos gobiernos totalitarios, gobiernos que no quieren que la gente piense, lo primero que prohíben es la cultura. Por algo será.

- ¿Cuál es su presente laboral?

Sigo siendo Director de teatro, a eso no lo abandono nunca. Estamos en un proyecto musical de teatro llamado “Burlesque”, que es adaptación de la película “Burlesque: noches de encanto”, protagonizada en el cine por Cheer y Christina Aguilera. Estamos tratando de hacer la adaptación teatral. Es un proyecto muy lindo porque habla mucho de la persecución de los sueños, luchar por lo que uno quiere, que es el mensaje que uno trata de transmitir a todo el mundo.

- ¿Cómo funciona el Centro Cultural Lineas?

Brindamos talleres de distintas disciplinas, apuntamos a formar artistas lo mejor posible, con la mayor libertad de expresión y pensamiento. No no hay lugar para fanatismos de ningún tipo, sino que hay total libertad de opinión de cualquier pensamiento, sea político, religioso. Hay gran variedad de pensamientos, todos son respetados y se trabaja por la actividad artística, sin faltar el respeto ni tratar de imponer ideologías a los compañeros. Trabajamos fuerte con la Red de Espacios Culturales, por supuesto. El objetivo que trato de impulsar a través de la red, es conseguir el tratamiento y la aprobación de una Ley Provincial de Espacios Culturales. Estamos planteando una estrategia cuyo primer paso es impulsar ante los Concejos Deliberantes de cada municipio una ordenanza que regule los espacios culturales, para lograr un precedente que permita más adelante la discusión de una Ley provincial y con el sueño y objetivo más delante de una Ley nacional.