La respuesta y los positivos comentarios que acompañan en Instagram y Facebook a “La Tynga Cumbia”, nos llevó a charlar con Damián Galeano, su vocalista, para conocer cómo nació el proyecto, quiénes integran la banda, los planes y actuaciones previstas.

Galeano comenzaba diciendo que la banda había nacido antes de comenzar la pandemia, precisando que él venía con otros proyectos musicales, “pero me hizo un click la cabeza, y quise hacer algo distinto, totalmente opuesto a lo que venía haciendo. Quería probar por una cuestión de vigencia, este ritmo, la cumbia, que en realidad es con lo que yo originalmente comencé como músico Empecé desde muy chico con una banda de cumbia con amigos, que se llamaba “La Cima”. Y decidí con un grupo de amigos y músicos crear entonces el proyecto de “La Tynga Cumbia”, ellos se prendieron enseguida y así nació la banda.

– ¿Qué es “La Tynga Cumbia”, quiénes la integran?

Es una fusión de montones de estilos musicales que han hecho los chicos, como folklore, cumbia, yo vengo de otro palo, el pop, la balada, de hacer mucho tiempo otra música. Creo que fusionamos bien y está dando buen resultado en la gente. La integran, yo como vocalista, Maximiliano Maíz en teclados, Federico Caballero en guiro, Javier Magallanes en octapad, Federico Itúrrez en timbales, Diego Barbato en bajo y Sergio Barbato en guitarra eléctrica.

– ¿Cómo funciona, cuáles son los planes?

Obviamente la idea es ir haciéndonos conocer de a poco cada vez más, ir ganando nuestro público, algo que estamos logrando. Tenemos una linda repercusión en Instagram, en Facebook, con seguidores, amigos, la gente comparte mucho los videos y comenta mucho los vivos. La idea entonces es ir creciendo de a poco, ir teniendo nuestra gente, nuestro público. También trataremos de ir a la TV, a “Pasión de sábado”, es uno de los proyectos que puede darse en breve. También la idea es recorrer siempre la zona. Ahora estamos invitados a un teatro con Walter Encina, gran referente de la música tropical en Buenos Aires, y eso nos va a servir mucho para hacernos conocer en Gran Buenos Aires, y ojalá se dé para ir a tocar allá.

– ¿Trabajan también con canciones de ustedes?

Con el tema de canciones propias estamos empezando, de a poco. Yo tenía muchas composiciones hechas, canciones que no eran cumbia pero estaban ahí, porque me puse en contacto con un productor de Buenos Aires y me había puesto a trabajar en componer canciones de reggaetón. Vendí solamente una, se cortó el contacto, quedaron varias canciones que estamos adaptando a cumbia. Y se nos atrasó la presentación del disco que íbamos a hacer en el teatro, no pudimos, pero pronto vamos a sacar el disco, que tendrá cuatro o cinco canciones propias, y el resto covers.

– ¿Haciendo un balance de su carrera, como la evalúa?

Haciendo un balance estoy contento, la gente siempre me ha tenido en cuenta, me ha dado aliento para seguir en esto. Mucha gente querida y otra que no me conoce, pero que sin embargo a través de mensajes por redes sociales manda palabras de aliento. Estoy contento, creo que ha sido bueno lo logrado hasta ahora, siempre hacia adelante, creyendo en lo que hago. En este proyecto vamos a tener un poco más de vigencia, más tiempo dedicado a la música. Va a ir bien y va a dar lindos frutos, tengo esa fe. También continúo con mi show de baladas, no dejé de cantar el estilo musical que venía haciendo. Pero le estamos poniendo muchas pilas a este proyecto nuevo que creo que puede dar lindos frutos.

– ¿Tienen próximas fechas ya confirmadas?

Tenemos varias fechas a confirmar y algunas cerradas en eventos privados, cumpleaños, casamientos, cumpleaños de 15. El mes pasado estuvimos en un cumpleaños de 15 en Pila, en agosto un cumpleaños de 50, nos llamaron para la fiesta del Día del Médico en diciembre pasado. Hay un par de cosas cerradas, mucho evento privado. Todavía no hay fechas pactadas en eventos municipales. Por ahí salen en Lezama, Pila, Castelli, pero no hay nada confirmado. Si está confirmado que vamos a tocar invitados en el “Teatro Cervantes” de Quilmes, compartiendo una canción con Walter Encina, que nos está dando una mano, lo mismo que Eduardo Blanco, que nos ayuda con los video clips, nos pagó los videos, vino gente de Buenos Aires a trabajar con eso y logramos un buen material audiovisual. Estamos muy agradecidos a él, que también nos da una mano en agendar las fechas, la venta de la banda digamos. Y otra de las fechas confirmadas que tenemos es el 10 de septiembre, la Fiesta para Mayores que hace el Club Ever Ready, allí estaremos tocando.

– ¿Qué es lo que más disfruta al hacer música?

La interacción y la reacción de la gente, que la gente la pase bien, que después vengan a felicitar. Disfruto ese comentario, ese mensaje, ese “me gusta”. Y ni hablar el público cuando está contento, aplaude y te da ese cariño. Creo que a la mayoría de los músicos es lo que más les reconforta, esa retribución del público en respuesta a lo que uno hace.

– ¿Cómo pueden contactarlos y seguirlos en redes?

Para escucharnos pueden entrar a Facebook a “La Tynga Cumbia”, estamos subiendo videos constantemente. Y en “La Tynga Cumbia” en Instagram, o “La Tynga Ok”, nos pueden seguir ahí, subimos siempre material. En Spootify hay un par de canciones que pueden encontrar, con muy buena calidad. También en YouTube, donde subimos todo lo filmado, y vamos a subir en breve el último video, filmado en Dolores, en el Laberinto del Paseo de la Guitarra. Anteriormente filmamos en la Estación del Ferrocarril y en el Anfiteatro. El contacto es con Eduardo: (011) 3499-7713.