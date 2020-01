El falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido hace casi un año acusado de espionaje ilegal y extorsión por orden del Juez de Dolores Dr. Alejo Ramos Padilla , habló con un medio de comunicación por primera vez desde el penal de Ezeiza, realizando explosivas declaraciones, entre ellas: “Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo y contra Cristina”.

En exclusivas declaraciones a Radio 10, D’Alessio no precisó cuáles son las causas y sus dichos pueden ser tomados como un mensaje a determinados sectores del poder político y judicial.

En otro pasaje del programa Secreto de Sumario, el presunto extorsionar se refirió al juez Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelanto la causa contra él y el fiscal Carlos Stornelli: “A pesar de todo, valoro que se bancó toda la embestida de Comodoro Py”.

Tras serle negada la posibilidad de ser imputado colaborador, aseguró “no dar más” y pidió el beneficio de una “tobillera electrónica”.

“Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa”, adelantó D’Alessio en la breve entrevista que otorgó.