El Comisario Juan Ariel Piñero es Jefe de Bomberos de Dolores desde septiembre del año pasado, en reemplazo de Gastón Gil, a quien se le asignó un nuevo destino en la ciudad de La Plata. En la entrevista nos cuenta su experiencia y la labor que lleva adelante para cumplir objetivos que se ha trazado a corto y largo plazo.

Piñeiro decía haber nacido en Castelli y que su primer destino como bomberos fue en La Plata, “después estuve casi diez años de servicio en Bomberos Dolores, de ahí me hice cargo de Bomberos en Gral. Guido por diez años”, agregaba.

- ¿Por qué eligió esta profesión?

En mi ciudad natal y antes de entrar en Policía era bombero voluntario, era lo que a mí me gustaba. Ya en la Policía hice la especialidad de bombero y me tocó por suerte este destino. Estuve en el Cuartel central La Plata como oficial de servicio un año y medio, de ahí a Dolores, donde llegué a estar de Segundo, después a Guido como Jefe, cuando jubilaron a quien estaba a cargo.

- ¿Fueron muy distintas esas experiencias?

Uno se va formando con los años en cuanto a la conducción. No es lo mismo estar en un Cuartel como el de La Plata que es operativo, y después uno con los años, a medida que va adquiriendo jerarquía debe formarse en la conducción del personal, la conducción de un cuartel, cosas que varían mucho. Con los años uno se va formando.

- ¿Cómo se encuentra Bomberos Dolores en líneas generales?

En realidad creo que todos los cuarteles tienen problemas con lo logístico, en la provincia y en el resto del país. La situación todos sabemos cuál es, pero dentro de la policía Bomberos es muy particular, el personal cuida mucho, nosotros restauramos unidades, conseguimos un camión desarmado y lo armamos. Eso para nosotros es común. Cuando me hice cargo Dolores contaba y cuenta con una buena flota automotriz, a la que hay que mejorar en algunos aspectos. En estos últimos meses hemos conseguido dos camiones y un patrullero, estamos trabajando en esos vehículos de acuerdo a una proyección que hice como Jefe en la parte edilicia y logística. Son proyectos a corto y largo plazo.

- ¿Cómo desarrollan el trabajo durante la pandemia?

La parte operativa es la misma. Ha bajado la cantidad de siniestros, y eso responde a que al estar la gente en su domicilio atiende cosas que en la vida cotidiana, con el trajín de los días, andando a otra velocidad, olvida. Estamos colaborando con el Municipio en recorridas de prevención durante la mañana, y por la tarde el toque de sirena para anunciar a la gente que debe quedarse en sus hogares.

- ¿Le ha tocado pruebas de magnitud en su carrera, alguna que recuerde en especial?

En el ámbito local estaba a cargo porque el titular estaba de vacaciones, cuando ocurrió el trágico accidente entre el tren y el micro, un hecho que marco a esta ciudad, estuve a cargo del cuartel en ese momento. Fue el accidente más importante en el que me tocó participar. Un siniestro donde, más allá de la tragedia, en el análisis operativo se respondió bien. Participaron Bomberos y sistemas sanitarios de otros lugares, y la prontitud de atención y evaluación de los pacientes fue acorde a lo que era la emergencia. Obviamente fue una tragedia que tendremos siempre presente, por los fallecidos y lo que produjo. Pero en lo operativo este cuartel trabajo, como el resto, muy bien.

- ¿Vive en Castelli?

Sí, me traslado todos los días al cuartel, es algo que me apasiona mucho, soy de proyectar muchas cosas. En lo personal hice la proyección de los objetivos que quiero lograr estando a cargo de este cuartel. Poco a poco hemos ido trabajando en la parte edilicia, recuperando algo. Se renovó el frente, trabajamos en la guardia de prevención Es un edificio que tiene una cantidad importante de años y por eso un deterioro significativo; pero estamos trabajando, renovando la cuadra del personal, habitaciones, todos el edificio. Todo con mano de obra de Bomberos, gracias a Dios, estoy orgulloso por el personal que tengo. La gente no puede ver la enorme labor que hacen dentro del cuartel. La mayoría son de Dolores y tienen muy arraigado su afecto hacia su lugar de trabajo, entonces lo cuidan, lo restauran, lo arreglan. Eso es para destacar.

- ¿El bombero tiene un vínculo especial con la sociedad?

Bomberos establece vínculos muy especiales con la comunidad por el tipo de tareas que hace, desde un rescate en un incendio o inundación, hasta bajar un gatito de un árbol.

Son cosas que nos acercan a la sociedad. A mí me gusta que el bombero esté cerca de la comunidad. Siempre trabajamos sobre las desgracias de las personas. Penosamente, cuando nosotros trabajamos es porque alguna desgracia alcanza a otros, accidente, incendio. Entonces en las pequeñas cosas, mientras podamos acercarnos a la sociedad, dando una charla, bajar un gatito de un árbol… Hace unos pocos días nos tocó en un recorrido cumplirle la ilusión a unos chiquitos que querían que los bomberos pararan, nos acercamos, les regalamos golosinas. Son pequeñas cosas que gratifican mucho más allá de nuestro trabajo. Y en los tiempos que corren, que alguien sufra un incendio, pierda algún familiar, son cosas nos afectan. Pero nuestro trabajo es actuar en estas ocasiones.

- Por último, ¿cómo reaccionan los niños en las charlas?

Nosotros hacemos a menudo visitas a jardines y escuelas, y la verdad es que los chicos absorben la información diferente a los adultos. La educación en lo que es salud y medidas de seguridad por ejemplo. El año pasado visitamos algunos jardines, uno habla con los chiquitos, les habla de medidas de seguridad y prevención, ellos escuchan y las transmiten incluso a los adultos. Por ejemplo, hablamos en la charla de que había que tener cuidado con las estufas y demás, y a los pocos días nos enteramos que uno de los nenes había ido a su casa y al ver que su papa ponía ropa próxima a la estufa, le indicó que no lo hiciera porque había riesgo de incendio. Los niños perciben de otra manera la información, y ahí debemos apuntar a la educación en la prevención. Los adultos argentinos estamos educados diferente, sabemos que hay un control de velocidad y pasamos a más de la velocidad permitida por más que no se pueda. Por eso creo que hay que apuntar a los niños y jóvenes que vienen, las nuevas generaciones, para generar un cambio en nuestra sociedad.