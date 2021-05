Algunos hechos ocurridos en los últimos días en Dolores contradicen la aplicación por parte del Municipio de las disposiciones de emergencia contra el Covid-19 dispuestas por el Gobierno nacional y provincial, en particular con el horario de cierre del comercio local.

Se conocieron casos donde la Guardia Urbana intervino para clausurar locales que permanecían según su óptica abiertos después de las 20 horas, y el de un caso en particular en que el comerciante fue demorado (aprehendido) por encontrarse dentro de su comercio después del horario permitido, quien con intervención de la policía fue trasladado luego a la dependencia.

La queja de éste y de otros muchos comerciantes no se hizo esperar, porque dicen que ello pareciera ser un accionar selectivo por parte de la Municipalidad ya que los controles no se hacen en toda la ciudad sino en la zona céntrica y no en la periferia. Y porque con lógica no terminaban de preguntarse si el hecho de estar dentro de su local realizando cualquier actividad menos la de atender clientes puede ser considerado una violación a la normativa vigente.

Por otra parte se preguntan por qué el Intendente pretende ser tan estricto -más allá de lo que la ley impone-, cuando en los horarios permitidos no se hace nada con los supermercados locales donde hay más personas de las autorizadas en su interior y sin guardar el distanciamiento social necesario. Asimismo manifestaron que no les dejaba de llamar la atención por qué el Municipio no tiene la misma rigurosidad con sus propias acciones, en razón que ha habilitado el funcionamiento del Parque Termal, lugar que si se trata de prevención puede representar un mayor peligro de contagio que un comercio con solo su dueño en el interior. También haciendo referencia al relajo manifiesto en los controles de acceso a la ciudad, como el levantamiento de taludes en salidas que restringían el movimiento vehicular.

Por último la queja –fundada- , indica que mientras la Guardia Urbana se dedica a esa tarea especial de contralor y clausura en zona céntricas, las fiestas clandestinas y los comercios abiertos fuera de hora se replican en distintos barrios de la ciudad sin que ninguna autoridad pareciera enterarse, lo cual hace todo aún más inexplicable, surgiéndola idea subyacente que las clausuras o multas que el Intendente o el Secretario de Seguridad ordenan imponer pudieran tener otras razones o intereses.