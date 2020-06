Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

El COVID 19 o genéricamente llamado coronavirus, ha marcado un antes y un después que, sin duda, será objeto de un análisis no solo científico médico, sino también psicológico en cuanto a que está ocasionando cambios en el comportamiento de las personas e incluso en el modo de pensar y sociológico en lo que hace al cambio de paradigmas, hábitos y costumbres a nivel colectivo, que pueden llegar a introducir una nueva forma cultural, buenas en algunos aspectos y malas en otros.

Antes de analizar lo que a mí entender está dejando y va a dejar el COVID 19 es importante transcribir una suerte de crónica de lo que sucedió en el año 1918 con la pandemia de la gripe española, y que he extraído de la página 132 del Gran Libro del Siglo editado por Clarín, y que paso textualmente a redactar: “un tipo de gripe misteriosa y extremadamente virulenta apareció en la primavera de 1918 y se extendió por el mundo en tres oleadas terribles durante el año siguiente. Luego, de repente desapareció. La guerra fue un instrumento eficaz para la propalación de la epidemia, que fue conocida como “la gripe española” por la ferocidad de su ataque en ese país. Desde tres puertos militares distantes (Freetown, en Sierra Leona, Brest, en Francia y Boston, en Massachusetts), la gripe se propagó en todas direcciones transmitidas por marinos y soldados a la población civil.

Al cabo de poco tiempo, seis continentes estaban infectados y el número de soldados enfermos entorpeció el desarrollo de la guerra (Primera Guerra Mundial). San Francisco aprobó ordenanzas que obligaban a utilizar mascarillas quirúrgicas. Los teatros y cines de Chicago, en cooperación con el Ministerio de Sanidad, se negaron a admitir a los clientes que tosían. A pesar de los esfuerzos se estimó que la mitad de la población mundial estuvo afectada por la epidemia en 1918. Al pie figura un cuadro de índice estimativo de mortandad que señala “la epidemia de gripe (española) se cobró más víctimas en un año (21.642.274) que heridos la Primera Guerra Mundial en cuatro”.

Cualquier similitud con la actualidad que vivimos con el COVID 19 es pura casualidad y coincidencia histórica, historia que no sólo se repite en acontecimientos políticos (como es generalmente la decadencia de un imperio y el surgimiento de otro, etc.) sino también de epidemias y pandemias y en el rebrote de enfermedades que en algún momento fueron curadas, como es el caso, entre otros, de la tuberculosis y la sífilis.

La pandemia del COVID 19 ha puesto en evidencia, además de la vulnerabilidad de la humanidad , de que las llamadas ”potencias” no son tales a la hora de tener que combatir estos flagelos, donde no se necesita para ello poder armamentístico sino capacidad científica y tecnológica en materia sanitaria, que en los países subdesarrollados como el nuestro solemos envidiarles, pero que al momento de demostrarlo sucumben ante un imperceptible microbio, que los pone al descubierto de lo que realmente son y hasta en algunos casos en ridículo por su soberbia y sobrestimada confianza, como son los ejemplos de Estados Unidos, país con mayor cantidad de muertos, Inglaterra, Italia, Francia, España.

Es evidente que el COVID 19 va a tener incidencia en lo que deja pero también en lo que viene después que pase, no solo en lo que respecta a cambios de hábitos, costumbres y patrones culturales, sino en lo político y económico a nivel mundial, a través de la aparición en el primer aspecto de un nuevo orden social y también en lo que atañe al segundo de un nuevo orden internacional, es decir de un cambio de piezas en el tablero político, que pondrá en jaque mate al modelo capitalista neoliberal y a Estados Unidos como país paradigmático en tal sentido.

Es una constante histórica de cada siglo, que a fin de la segunda década se producen cambios profundos como caídas de imperios y el surgimiento de otros, también consecuentemente de patrones monetarios, por ejemplos en el siglo XX Estados Unidos ocupó como potencia e imperio el lugar de Inglaterra y el dólar pasó a ser el patrón monetario en lugar del oro y la libra esterlina, que no perdió valor en su país pero sí gravitación en el mundo.

La tendencia que yo advierto en un mundo multipolarizado es la primacía en el primer plano de China en Asia, junto a otros como Japón y Corea del Sur, el fortalecimiento cada vez más de Alemania como país central de Europa, teniendo a la par a Rusia, y el mantenimiento en América de Estados Unidos, pero no ya como primera potencia mundial sino con mucha menor gravitación que la que tiene actualmente.

También un fuerte cuestionamiento al capitalismo en el aspecto humano y social, y una tendencia proclive a una socialdemocracia al estilo alemán o escandinavo o a otro sistema pseudo capitalista que tal vez más adelante pueda surgir.

En lo social un cambio de hábitos, en especial alimenticios, fundamentalmente en el consumo de carnes y qué tipo de carnes, particularmente en algunos países asiáticos donde se acostumbra comer ciertos animales que por su singularidad pueden ser portadores y transmisores de enfermedades, como es el caso de los murciélagos respecto a COVID 19, por ejemplo. También, aunque no creo que suceda, una mayor propensión a la solidaridad con los que menos tienen de parte de los que más tienen, a sabiendas de que un excesivo aumento de la pobreza puede llegar a ser un boomerang para sus intereses.

Lo que sí creo que puede llegar a suceder, en especial a partir de las futuras generaciones, es una mayor concientización sobre la problemática referida a la ecología y el medio ambiente.

En síntesis, para finalizar esta frase de mi autoría, que dice: “El COVID 19 pasará a la historia como el virus que cambió la historia en el siglo XXI”. Verdad o no el tiempo lo dirá, pero de lo que no se puede dudar que el mundo a partir de él ya no será igual, porque es una realidad palmaria que después que sucede una contingencia desafortunada se piensa diferente a lo que antes se pensaba.