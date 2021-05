Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

He ubicado en ese orden ambos aspectos en el título de esta nota, porque en mi opinión son las costumbres que se aprenden o adquieren lo que determinan las conductas colectivas, por supuesto no generales, sino mayoritarias de una sociedad o individuales de cada persona.

En sentido colectivo las costumbres dependen de cada cultura, por lo que pueden ser universales, nacionales, regionales o locales, y respecto a las personas de los hábitos que hayan aprendido o adquirido.

En el primer caso, las costumbres son reglas culturales que impone la sociedad, cuando una conducta o modo de proceder es reiterado y constante y observado por la mayoría de sus miembros, muchas veces de índole moral, de usos o cortesía, las que pueden convertirse en reglas sociales o normas jurídicas, en el primer caso dando su incumplimiento lugar a la reprobación y en el segundo a una sanción.

En lo que respecta a las personas la costumbre, también llamado hábito, es aprendida o adquirida, como enseñanza producto de la educación recibida o a través de las experiencias vividas, lo que según ciertas corrientes en Psicología, forman parte esencial de la personalidad de cada individuo.

Así, las costumbres son los rasgos distintivos de las culturas de cada nación o país, y en las personas de su índole o personalidad, individualmente considerada.

Uno de los muchos ejemplos que se me ocurren en cuanto a costumbres culturales de cada país, es el de la India y la Argentina en cuanto al consumo de carne vacuna, absolutamente prohibido en la India, e incluso gravemente sancionada por constituir un sacrilegio matar vacas, por ser considerada un animal sagrado, mientras que en Argentina, además de constituir la exportación de carne vacuna uno de los más importantes ingresos en materia comercial, su consumo es masivo, porque el asado criollo es una tradición y gastronómicamente un placer en toda fiesta popular y familiar.

En cuanto a costumbres o hábitos individuales, el de aquellos que trabajan o buscan trabajo, y al de quienes no les interesa mayormente ser o demostrar que son útiles y solo les importa subsistir, ya por haber recibido una herencia o porque se las rebuscan pidiendo, es decir viviendo de la mendicidad, o lo que es peor lucrando con el tráfico de drogas prohibidas o trata de blancas.

Las costumbres se aprenden porque se transfieren de generación en generación, tanto socialmente dándose ello en lo que llamamos tradición, o en las familias a través de conductas y ejemplos que pueden ser buenos, como la dignidad, la decencia, el trabajo, o malos como la corrupción, el ocio, el delito.

Según las costumbres aprendidas o adquiridas va a ser la conducta del individuo y su adaptación o inadaptación al medio social.

El Dr. Sebastián Soler al referirse al delito y al delincuente afirmaba “que es la condición posible de la libertad de todos”, es decir que cualquiera podía llegar a cometer un delito y convertirse en delincuente, postura a mi entender que puede resultar simpática pero que es demasiado fatalista, pudiéndose dar en casos muy puntuales, pero no en la mayoría donde prima la reiteración en la conducta delictiva, es decir la reincidencia.

La reiteración en una conducta o modo de proceder es una costumbre que se aprende en el propio entorno o se adquiere de imitar a otros.

Cabe decir lo mismo, aunque en distinto sentido, de la rutina que es la costumbre de hacer siempre lo mismo y de la que pocos escapan, en una sociedad, que no obstante su dinámica, sigue manteniendo una serie de costumbres estructuradas, horarios de trabajo y de descanso, épocas de vacaciones, ciclos y temporadas en determinadas actividades y ocupaciones, etc.

Las costumbres son tan poderosas para determinar conductas o modos de actuar, que las que fueron consideradas antes inmorales y prohibidas, por su reiteración, continuidad y adopción por un número importante de individuos, pueden pasar a ser moralmente toleradas y permitidas, y hasta ser fuente del derecho y convertirse en ley, tal es el caso de los matrimonios entre personas de igual sexo.

No hay que olvidar una frase muy cierta que dice ”el hombre es un animal de costumbre”, es decir que aprende o adquiere hábitos, no solo producto del aprendizaje sino a veces de las circunstancias que le toca vivir, a las cuales se adapta por placer(ejemplo irse a vacacionar todos los años al Caribe) o por temor o angustia (como por ejemplo la pandemia actual o en la Argentina las crisis económicas que se reiteran cíclicamente y una inflación crónica que no deja de crecer).

Clásicas costumbres argentinas “quejarse por cualquier causa, comprar dólares para cubrirse de la inflación, no ser puntual al llegar a un lugar o al comenzar a la hora fijada un evento, ser opinólogos queriendo demostrar saber de todo, conociendo del tema que se trata poco o nada, jactarse de ser los mejores del mundo especialmente en fútbol, adoptar modas extranjeras, particularmente las que llegan de Europa y Norteamérica”.

“Las peores las transgresoras, las cleptómanas y ventajeras que nos hacen quedar muy mal afuera”.

La regla de oro, en mi opinión, de las buenas costumbres es “no hacer a otros nada de lo que a uno no le gusta que le hagan”.