Anoche, como tantas otras noches, tuve un sueño singular, emocionante y sorprendente.

Soñé, que soñaba que al llegar a mi casa me encontraba con una persona. Al acercarme veo que se trataba de Manuel Belgrano. Quede como petrificado al principio, pero tras el sereno y casi real, hola Juan, súbitamente le contestaba: – Como esta mi General. – Bien, me respondió e inmediatamente me comentaba que estaba por reeditar algunas de sus frases célebres y que se había quedado sin señal. Sin dudarlo yo le decía – Use mi computadora si desea.

Afirmándome con su cabeza, ingresamos, y mientras se ponía a escribir yo preparaba el mate amargo. Escribía con una velocidad asombrosa, en un momento dado me dijo, ya termino, pero antes mira esta. “Los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital, por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular, o nada les importa el que la clase más útil al Estado, la Clase Productiva de la Sociedad, viva en la Miseria y Desnudez. Que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza”.

Tras eso, mientras tomaba un mate, yo le decía, vaya casualidad mi general, en estos momentos, por culpa de una pandemia están suspendiendo, despidiendo y rebajándoles sus salarios (entre otras cosas) a esa misma Clase de que Ud. acaba de nombrar, que le parece?.

Me respondía casi abrumado; sabes, siempre tienen una Excusa, con o sin crisis, con o sin virus, con o sin con, Siempre seguirán ganando los poderosos, las empresas multinacionales y la banca financiera, y, los que ponen en marcha las fábricas, las industrias, los hospitales, los servicios, en definitiva, los que ponen en funcionamiento el país todo, son también, los Mismos de Siempre, y los que Siempre Pierden: Es decir, los Verdaderos Hacedores del País y de la Patria. Todo lo demás, es CUENTO Y MENTIRA. Casi molesto se preguntaba- de que valió todo lo que hicimos con José, y proseguía, sabes que el final de la proclama de la independencia finalizaba así: LIBRE DE TODA INJERENCIA EXTRANJERA. ¡Mira ahora!, ¡mira ahora! , casi gritaba, están nuevamente con nosotros, ¡Ustedes los dejaron entrar!, entraron sin tirar un solo tiro, entraron alegremente, y alegremente se llevan las ganancias al extranjero. Le respondía casi con vergüenza y bronca, tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Mirándome fijamente a los ojos, me decía:

TEN CALMA, SIEMPRE HAY TIEMPO PARA VOLVER A ROMPER LAS CADENAS. Entonces yo, como conformándome agregaba, – caliento el agua y vuelvo mi general- no estoy muy cansado y tengo sueño me respondía. Sobresaltado me desperté. La PC estaba encendida, y había una gran frase en la pantalla que decía… Ay Patria Mía.

Todavía no sé si esto fue un sueño, o algo que yo invente, o son ambas cosas.

Yo… antes de volver a soñar, espero que algún día:

ESA CLASE PRODUCTIVA DESPÍERTE Y DEJE DE VIVIR EN LA MISERIA Y DESNUDEZ.

Juan Carlos Vacca