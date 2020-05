Las Hormigas pertenecen a la clase de los insectos, viven en grandes hormigueros, son una familia con gran coherencia social, en colonias, y han colonizado todo el planeta, tienen una antigüedad de millones de años, son un grupo muy exitoso, disciplinado, que tiene bien dividido el trabajo en el hormiguero y respetuosas de sus roles.

No me voy a ocupar de describir en detalle a las hormigas, pues no es esa la intención del tema este, pero puedo agregar de mi observación campesina, la tenacidad en el trabajo, aunque no nos guste cuando nos podan una planta, cosa vivida en la parquización de una escuela sin un árbol, y fui imitándolas en su tenacidad, ellas aprovechan para su tarea y yo en no dejarlas con mis distintos métodos de lucha, sin veneno alguno, les pude ganar, me ayudó mucho la creciente del año ochenta.

Han colonizado todo el planeta con sus distintas formas de supervivencia, y su éxito está en lo organizadas que son como sociedad y sus habilidades para modificar el entorno donde viven y sacarle provecho a los recursos del lugar.

La Cigarra también es un insecto, de unos cuatro centímetros de largo y sobresale por tener un aparato sonoro bastante complicado, casi siempre en los machos.

También se las conoce como chicharras y otros regionalismos más, su aparato resonante lo usan para atraer a las hembras, son tan musicales como los grillos, generalmente en verano, se alimentan de la savia de los árboles, son más de clima templado a tropical.

Las hembras ponen sus huevos y luego mueren, los insectos jóvenes penetran en la tierra, en su carácter de ninfas están de dos a diecisiete años, según la especie, sacan savia de las raíces, luego cavan túneles para alojarse, suben a los árboles, sufriendo la transformación para hacerse adultos. En los meses cálidos en donde hay mucha población, deleitan con sus cantos ensordecedores, cantan las chicharras… Las hay en miles de especies.

Si vamos a los escritos, relativos a estos insectos, cada uno tiene la fama dada, según sus particularidades, opiniones, se han hecho famosas, creo, dado a la difusión de la fábula atribuida a Esopo, fabulista de la antigua Grecia por el 620 antes de Cristo, también la han recreado La Fontaine y Samaniego.

La historia se da más o menos así: La cigarra durante el caluroso verano cantaba sin parar, queriendo disfrutar del sol y pocas ganas de trabajar. En cuanto la señora hormiga acarreaba pesados granos de trigo, uno por uno, iba y venía, y la cigarra se burlaba, le hacía preguntas, con ese buen día trabajando, no sabes divertirte.

La hormiga, no hace caso, sigue su rutina en silencio, fatigada, juntando el sustento para el invierno, la cigarra seguía cantando y burlándose.

Pasó el verano, luego comienza el frío, llega el invierno, la hormiga se mete al hormiguero, calentita y con comida la pasa tranquila.

La cigarra se encuentra sin casa, sin comida, helada, se acuerda de la hormiga y decide ir a pedir a su puerta. Doña hormiga, sé que usted ha guardado muchas provisiones en su hormiguero, seguro de sobra, si me puedes prestar un poco para pasar este invierno, luego se lo devolveré.

La hormiga se enoja, crees que te voy a prestar, luego del inmenso trabajo que me ha costado, ¿Qué has hecho tú durante el verano? Cantaba alegremente; la hormiga le dice, ahora yo puedo cantar, tuve que trabajar y no pude jugar, y le cerró la puerta.

Desde ese momento la cigarra aprendió a no reírse y trabajar aunque no sea mucho.

Cada uno podrá sacar su propia moraleja, de todo esto, el ser humano pensante, puede recorrer distintos caminos de pensamiento, que no debería ser el que le quede bien a él, que el trabajo, no nos tape la solidaridad; seguro hay un tiempo de divertirnos disfrutando los lindos días, un tiempo para trabajar, todo medido y armoniosamente, un poco de hormiga y un poco de cigarra.

Los extremos son malos según he escuchado, pero recordando siempre, que no nos podemos confiar que todo irá bien, a nuestros santos deseos, habrá épocas buenas, pero existen las malas y las muy malas, para tenerlo en cuenta.

Ser Hormiga…, o, Ser cigarra… Es para meditar, en el sentido de vivir, cuando interactuamos en sociedad, respetando hábitos, normas y conductas para una vida de calidad, falta mucho por aprender, la interdependencia es una realidad que no podemos ignorar, si no hay valores que se respeten y se internalicen, los humanos, no arreglaremos nada, y la prosperidad que tenemos encendida en cada corazón, debe ser para todos, así se estará construyendo el camino a una PAZ verdadera en el mundo que habitamos. La Esperanza y la Fe no deben perderse nunca, un mundo mejor es POSIBLE.

Noé Zenón Suárez Casielles