Señor Director.

Solicito se publique la aclaración sobre lo publicado por el Sr. José Desmarás el pasado jueves, porque ello no responde a la verdad, dado que lo manifestado en la misma solo responde a la denuncia formulada por el firmante, que como toda denuncia se da trámite en el Colegio de Abogados, la que fue apelada al Consejo Superior, por ello no cuento con las sanciones mencionadas y me encuentro en pleno desempeño de mi matricula profesional.

Más allá de las acciones legales que pudiera realizar, solicito se aclare debidamente lo publicado por el perjuicio que esto pudiera ocasionar, más los dichos calumniosos que contiene la misma.

Lo saludo con las consideraciones más distinguidas.

Agrego por adjunto la apelación presentada con la rúbrica que certifica la recepción.

Nicolás R. Chimento Ilzarbe

Abogado – Tono IV folio 196

Colegio de Abogados de Dolores

DNI nº14.314.517.

Nota: el firmante se hizo presente en esta Redacción a fines de exhibir documentación aclaratoria sobre cuestiones consignadas en el correo del Sr. Desmarás.