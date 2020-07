Es monumental el trabajo que llevan adelante los docentes, atendiendo la gran diversidad que presenta el alumnado, hoy a distancia, teniendo un cambio, al ver suspendidas las clases presenciales, y cambiar la metodología para enseñar a distancia. Casi sin horario en consultas, con la ayuda de la tecnología, en su variabilidad de formatos, readecuar sobre la marcha para mejorar, esto es más pesado y estresante que dar clases en el aula, dando por añadidura un auto exigencia profesional.

También pasa en el trabajo de los padres, los cuales también en la diversidad de hogares, los ha tomado de sorpresa, hacerse cargo junto a sus hijos, en la ardua tarea de los deberes, que muchas veces sobrepasan el manejo de esos contenidos para la correcta solución. La enseñanza- aprendizaje en el hogar, si se da, no es lo mismo que cuando el alumno lo hace en la escuela, muchas pueden ser las causas que entorpezcan el trabajo, aun con la mejor predisposición que los progenitores puedan poner. Trae problemas, desesperanza, enojo, tristeza, por no poder abordar el trabajo que generalmente se solucionaba en el aula con el maestro al día siguiente, y todo arreglado, ahora es a distancia, haciéndose más compleja, y encontrar las herramientas de conocimiento aportadas desde el maestro, por lo general, suerte, si pueden darse otras fuentes particulares en la familia, que ayuden a la solución.

La pandemia nos ha dejado al descubierto, desde parte de los docentes que tienen que manejar adelantos tecnológicos que avanzan más rápido que su perfeccionamiento, lo mismo que vemos que pasa en los hogares, por distintas circunstancias, no se pueden abordar contenidos para resolver, al no contar con la posibilidad de poseerlos para su uso.

Pero, es digno felicitar a ambas partes por el comportamiento, abocados a suplir las falencias que aparecen, y preocupados por los niños y estudiantes que forman la comunidad educativa en general.

La escuela como la conocemos no avanza a la velocidad en que avanzan los adelantos y como cambia tan vertiginosa la evolución que mejora para poder llegar al saber, y su aplicación, y esto en gran parte deja al descubierto, las diferencias de posibilidades, la falta de esa posibilidad que ha dado desigualdad de acceso en todos los niveles sociales, los que tienen no se han puesto al día, o los que quedaron fuera del sistema por carencia, y entre otras variables, todo no es negro o blanco.

A pesar de las diferencias, muchas las causas, que hacen a las variables que se tienen que atender, el trabajo de los docentes, es muy bueno y las respuestas de los hogares también, demostrando la mejor voluntad de ambas partes, para hacerle frente a esta delicada circunstancia no buscada, ni pensada en el país, ni en el mundo, con tantas carencias económicas, deteriorando al hombre que quiere luchar y no puede por los imponderables que dan esas carencias acumuladas y no solucionadas en años, a veces mejoramos, pero lo malo es que no solucionamos de raíz el mal que tenemos.

Todo esto tiene que servir para un estudio y reactualizar y corregir falencias y necesidades puntuales y necesarias y ser atendidas a corto plazo, en todos los niveles, amén del problema eterno del gasto, justo y necesario, hay que tener más en cuenta los que están en el frente de batalla, que son los verdaderos hacedores de resultados.

Pues la Educación debe tender a inculcar en el niño valores de mucha responsabilidad, para llevar adelante el compromiso de trabajo, de abocarse al conocimiento y manejarse mejor en la vida donde podrá ejercer la libertad, y valorar lo que hace para su bien, reconocer sus deberes y ejercer sus derechos.

La Educación que recibimos tiene que tener en cuenta la calidad con equidad, la ética para poder vivir en democracia plena, con la inclusión y el cuidado del medio ambiente, que parece un vocablo que no asimilamos y en él se desenvuelve la vida, y depende de su calidad para estar mejor, entre otros.

Si queremos vivir mejor para que el mundo cambie, tenemos que dar una buena y sólida Educación, la ignorancia no ayuda, trabajar para reducir las desigualdades y asegurar nuestras tradiciones, no las foráneas, para concretar el país libre y soberano que queremos, y sobre todo vivir en paz, la ignorancia nos hace esclavos; un arduo tema de llevar adelante, en donde no se puede claudicar, si queremos estar acorde con los progresos que el mundo genera, tenemos que lograrlos, de lo contrario, seguiremos con las desigualdades que tenemos.

Hay muchas miradas y propuestas, si queremos tener una adecuada forma de pensar, debemos saber la verdad de lo que pasa en nuestro mundo, para participar y generar los cambios necesarios, de lo contrario no generaremos esos cambios adecuados a nuestra identidad de país, pensemos la patria que querían los hombres de Mayo, en sus postulados, pero de verdad, y la Educación era un punto clave.

Noé Zenón Suárez Casielles