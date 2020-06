El andar por nuestra terrenal vida, es bueno buscar la luz para una vida que guarde por siempre la Esperanza, en cada mente y corazón, con amor, tolerancia y gran respeto, para ayudar nuestra expectativa de vida.

Marca nuestro estado de ánimo, apuntala la Esperanza y la Fe, al mantener alto el optimismo, para llevar la carga de todas las circunstancias adversas, seguro aparecerán al caminar nuestro días.

Las tres virtudes teológicas: Fe con Esperanza, sin descuidar la Caridad, capacita al hombre y lo acerca cada día más a Dios.

Todos buscamos nuestra felicidad, pero no sabemos muchas veces como se alcanza esa meta, de nuestros éxitos y logros, pero sí reflexionamos, veremos que no es tan así, la cruz de la vida de cada uno es distinta, y allí está la clave, empleando lo primero para pasar los momentos malos que nos toquen afrontar, no por una buena vida, sino de una vida buena, allí está, con el aprender a pensar, poner voluntad en el compartir con otros, siempre buscando el bien para todos, el bien común, del hombre y para el hombre, aprender a vivir es la clave…

LA LUZ, DE TODA LUZ…

Sueña, sueña en encontrar esa luz

que abra en tus ojos la misericordia,

y la fuerza de afrontar cada cruz

para un mundo de paz y de concordia.

Sueña, suena, en camino de unidad

de amar la patria sin olvidar raíces,

búsqueda de una ideal igualdad

por un mundo fuerte sin cicatrices.

Respetando a cada uno su postura,

camino recto y Dios en cada sueño,

tierra nueva envuelta en la cultura.

Trabajo y diálogo en todo empeño,

familias con valores y sin amargura,

de aureola eterna para ese sueño.

El hombre comprometido con su Dios, sabe que no puede fallar, y así con toda tarea que uno lleva adelante con Compromiso, el hombre libre como el viento, pero comprometido con el bien para él y los demás, cuando el hombre cumple con sus compromisos entra en valor y en virtud, y seguro apuntala el éxito en sus proyectos, el compromiso es un valor para enseñar a las generaciones que vienen detrás nuestro.

Mañana siete de Junio es el Día del Periodista, un mundo que busca la verdad por sobre todo, justicia y verdad con independencia para llegar al público que día a día espera la noticia.

Muy Feliz Día; allí el recuerdo de un periodista de nuestra Gaceta de Buenos Aires, Don Mariano Moreno, uno de los ideólogos e impulsor en la Revolución de Mayo, secretario de la Primera Junta, abogado brillante de su generación, fallece cuando empezaba a actuar.

Muy feliz día señores periodistas.

Noé Zenón Suárez Casielles-2020.