Muchos dicen que épocas pasadas eran mejores, pero yo digo que no es tan así, uno tiende a recordar o recuerda momentos que le fueron placenteros como olvidando los malos, muchos dicen que el tiempo cura, no sé si en todo, parece que nuestra visión del tiempo pasado va cambiando mientras envejecemos, cuando uno es niño, lo ve de una manera, y lo recuerda mejorado con nostalgia, y así pasa con la juventud y lo que corre después, no podemos vivir lo mismo dos veces, puede ser parecido.

Yo diría que mi tiempo pasado, es distinto del que pasaron mis hijos y lo que están pasando los nietos, cuando más cerca se está de una generación nos parecemos, y a medida que pasa el tiempo, y las generaciones van pasando, el presente que se vive, se nos ha cambiado, todo cambia, y en ese loco desorden, se evoluciona distinto en cada tiempo vivido y por vivir.

Entrando en los recuerdos de mi niñez y juventud, me viene a la memoria, el andar libre por el patio de mi casa de campo, que me contaba mi madre, en un principio, ya más grandecito me acompañaba el perro “Mariscal”, con mi mano en su lomo me alejaba bastante de casa, que no había peligros, me recomendaban no ir hacia los caballos, aunque eran mansos.

Me viene a la memoria, cuando tenía unos siete años, era bastante hurguete, recuerdo como si fuera hoy, al costado de la escalinata de la casa de la estancia en donde estaba mi abuelo Adolfo, y a cada lado de los escalones, maravillosa construcción, había dos especies de canteritos cerrados y allí adentro tapada con una chapa, había una trampa de nutria abierta para algún roedor, o alguna comadreja, meto los dedos en la lengüeta y “chass” se cierra y me agarra de los dedos bastante arriba, era viejona la trampa y el tiempo la había puesta suave, salí a los gritos para la cocina de la estancia donde estaban mis abuelos, no lloraba, para que me liberaran, fue más el susto que la herida, no me olvido nunca, los mimos por un lado y el reto por el otro.

El lugar físico en donde pasaron los hechos, es allí por donde termina el partido de Dolores al sureste, y linda con el partido de Maipú, lindando al Este, con el partido de Tordillo, primitivas tierras del poblamiento al Sur del Río Salado, principio de 1800, de considerable extensión de la familia de don Francisco Días, zona del viejo Tanche, campo que luego ocuparon “La Mechita”, en donde me crié, las “Chilcas de Matienzo” en donde estaba mi abuelo, además lindando con las Toscas, hablando del campo, los “Olmos”, y “San Alberto”, por el Este con el “Retiro”, allí la arboleda fue diseñada y la plantación del monte fue hecha por mi padre en la Mechita antes de llamarse así, y en el Retiro mis tíos con peones, diseños muy lindos con callecitas, en el Retiro todas terminaban en el casco central del chalet; otros establecimientos formaban también parte en la gran extensión de esa propiedad en su nacimiento, era inmensa.

Ya más jovencito, solía salir con mi papá, recuerdo que un día lo acompañaba a la estancia en donde estaba mi abuelo Adolfo en su recorrida habitual, luego nos quedamos a cenar con los abuelos y la tía Victoria, se nos hizo tarde, cuando salimos de regreso, nos encontramos con una niebla tan espesa y de noche, imposible de saber dónde estaba la huella, entonces mi padre me dice que no me asuste y lo siga, que dejaría que el caballo nos lleve hasta la tranquera divisoria del potrero, que estaba en medio de la línea, para luego pasar al campo de casa, recuerdo que los pastos mojaban los pies, que campos señores, el camino directo era una rastrillada media borrada por el crecimiento de descanso para empastar, esperando la invernada, seguro época pasada, así llegamos a casa, casi todo al tranco, y sin perdernos en la cerrazón tan tupida, gracias a los caballos, el gaucho y el caballo, uno solo compañero, igual que un buen perro en el campo.

La Estancia, un gran establecimiento rural, en su gran mayoría tenía los puestos distribuidos según la extensión del establecimiento, hoy no quedan muchas de gran tamaño, las subdivisiones van terminando con su esplendor, ya no es como antaño, eran como un pueblo, con grandes fiestas, destrezas y bailes, las memorables yerras a campo abierto, a lazo y piales, el gran fogón con las marcas bien calientes y el infaltable asado con cuero. Las empanadas y el buen vino, un traguito de caña para festejar cada pial certero, de las que he participado y visto, verdaderamente como reza el “Martín Fierro” en sus versos, era una delicia ver como pasaban los días…

Noé Zenón Suárez Casielles