Según el diccionario de la Lengua Española, amistad: relación entre amigos, personas con las que se tiene esa relación; en otros, afecto o cariño entre las personas, en una palabra, relación de afecto y de confianza.

Ese trato de tiempo en forma recíproca entre dos o más personas, donde el cariño y la lealtad juegan en ese compromiso que se cultiva, de una gran importancia en las relaciones sociales de los humanos, sea de un valor incalculable, que no muchos lo tienen bien claro, de que es un amigo verdaderamente.

Entre los amigos más conocidos, o sobre los que se ha escrito y tuvieron una amistad duradera en lo cercano o a la distancia, trataré de ir recordando algunos de los que se ha escrito en amistad con el Padre de la Patria. Recuerdo a don Gregorio Gómez Orcajo, don Bernardo de O’Giggins, don Tomás Guido, don Manuel Belgrano González, don Adolphe Gerard y don Ramón Castilla y Marquesado, que rescato viajando en la memoria.

Tener un trato cordial es bastante común, pero, decir ser un amigo, son palabras mayores, el verdadero amigo está siempre, es una relación mutua, cuidada con respeto, confianza y lealtad, cuidando al amigo, por ser amigo.

El General San Martín cultivó la amistad, entre los amigos, recordaba a Goyo Gómez, Gregorio, él había nacido en 1780, anduvo en peligrosas misiones por la patria, era amigo dilecto del General, trabajó en la aduana de Buenos Aires y de Rosario, y con los años se jubila, muere ya anciano, cuando Rosas, tuvo que emigrar a Montevideo y luego con sus sobrinos Santiago Calsadilla y Gabriel Ocampo a Chile, fue un verdadero hombre patriótico, y albacea del Libertador en sus rentas de América, se tuteaban, se conocían desde la escuela en Buenos Aires antes de los seis, muy poco tiempo, en el de San Carlos, si no me falla la memoria, con trato personal y epistolar, Goyo vivió hasta 1876.

También José Francisco en la causa de la emancipación en América se conoce con Don Manuel Belgrano, nacido en 1770, Licenciado en Derecho, también político y militar, héroe fundamental para la patria, y entablan una amistad, donde estaba la cordialidad y la admiración entre estos dos abnegados hombres, se consultaban entre ellos en la lucha por la ansiada independencia en la tierra donde habían nacido ambos, y no olvidemos que el General Belgrano, fue el creador de Nuestra Bandera Nacional.

Otro de sus amigos fue el patriota chileno don Bernardo de O’Higgins que se conocieron en la acción independentista, y en la correspondencia que termina cuando fallece este buen amigo de armas, luego a la distancia.

La amistad en el Perú la entabló con el que fue presidente, don Ramón Castilla y Marquesado, quien apresado en la lucha entre españoles y los libertarios americanos, recaló prisionero en las Bruscas, aquí en estos pagos del naciente Dolores, escapó a Montevideo, que luego de la independencia de Perú, se une al ejército patriota al mando del General San Martín, miremos las vueltas de la vida, y entablan amistad y en 1849, nuestro Héroe, le escribe una muy linda carta a pesar de su corta vista, tutelándose amigo y servidor, de este hombre peruano que vive hasta el año 1867.

Entre la amistades de trato en el viejo mundo tenemos a su amigo don Alejandro María Aguado, marqués de las Marismas de Guadalquivir, nacido en Sevilla en 1784, político, militar y banquero, que nombra al General San Martín su albacea y tutor de sus hijos, que él, lleva a cabo religiosamente el testamento cuando muere su amigo, quien le deja como herencia sus alhajas y condecoraciones personales, habiéndolo ayudado antes; con su amigo coincidían en muchas cosas, conducta recta y de fraterna amistad, tuteo al igual lo hacía con Goyo Gómez en Buenos Aires. Queda una calle en esta ciudad capital con su nombre.

Tomás Guido, patriota nacido en 1788 en Buenos Aires, estuvo en las invasiones inglesas, luego adhiere a la revolución de Mayo, un talento que llevó negociaciones en la independencia argentina y un amigo incondicional del Padre de la Patria, consigue el apoyo de Pueyrredón para la campaña de los Andes. Cuando fallece don Tomás, la hija del libertador, ya fallecido, deja palabras de consuelo a su amiga, la esposa, doña Pilar Spano de Guido por el amigo más querido de su finado padre. La Patria había perdido un hombre heroico y brillante.

Bien sabemos que el General San Martín, hombre recto, un militar de carrera como su padre, político rioplatense y el gran libertador de Argentina, Chile y Perú. Cuando tenía unos seis años con sus padres llega al puerto de Cádiz desde Buenos Aires, un lugar en el mundo, de donde es oriundo mi tatarabuelo José Suárez Alcocer, de la genealogía de Luján, que también era militar, genealogía del primer fundador del puerto de Santa María del Buen Ayre por el 1536, don Pedro de Mendoza y Luján; mi tatarabuelo llega comenzado el 1600 y se casa aquí, con doña María Theodora Salazar de dicha genealogía fundadora.

José de San Martín, luego ingresa en el Real Seminario de Nobles en la ciudad capital de España, donde hizo una brillante carrera, pero dado los acontecimientos revolucionarios en su América, decide con otros americanos volver para ponerse del lado de los emancipadores, así lo hace y realiza unas de las más grandes campañas libertadoras en nuestra América conquistada por España unos 300 años antes.

Fue el menor de los cinco hermanos, de la familia de don Juan de San Martín y de doña Gregoria Matorras. Fallece a las tres de la tarde en Boulogne sur Mer el 17 de Agosto de 1850, sus restos fueron repatriados en 1880, y descansan en nuestra Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, su patria. “La Conciencia es el mejor Juez que tiene un Hombre de Bien”. “Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles; mi edad mediana al de la Patria; creo que me he ganado mi vejez”, de San Martín.

Debemos tener bien en claro, que el General San Martín no iba a desenvainar su sable jamás, para derramar la sangre entre hermanos; por esto, no creo inteligente tener tantas diferencias entre hermanos, para no llegar a esa Unidad Nacional, aún, sin dejar de lado nuestras ideas, con dialogo y concertación en lo diferente, pero, tener un solo fin, la prosperidad y la grandeza de nuestra República Argentina, sin mezquindades individuales que no hacen al bien común.

Noé Zenón Suárez Casielles