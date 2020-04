Cuando yo era chico me dijeron que el Cuco Rojo era algo Feo, Malo y Terrible. Algunos comentaban que se comía hasta los chicos. Después me enteré que esa cosa fea, no era nada mas ni nada menos, que los llamados Países Socialistas. De grande aprendí que en esos países la medicina, la odontología, la oftalmológica, y todo lo que tiene que ver con la salud, es absolutamente gratuito para toda la población.

Si, totalmente gratuito para todos, desde una simple curita hasta la intervención quirúrgica mas compleja.

Eso ocurre por ejemplo en Cuba, un país pequeño que desde hace 60 años, viene padeciendo un bloqueo económico único en el mundo. No obstante eso han desarrollado un sistema sanitario que diría, casi sin equivocarme, que también es único en el mundo. La mayoría de los médicos son formados para desempeñarse en diversos tipos de lugares, principalmente los mas remotos e inhóspitos. Muestra de eso es que desde hace años vienen prestando ayuda humanitaria internacional, mediante las brigadas de enfermeras y médicos especializados en terapias intensivas, en diversas naciones del mundo. Entre ellas se encuentran Chile, que en el año 1960, acudieron a prestar ayuda tras el terremoto en Valdivia. En 1962 llegan a Argelia, un país desasistido, ya que todos sus médicos y enfermeros se fueron a Francia, Bosnia, Paquistan, Venezuela, Bolivia, Brasil, Haití, Guatemala, Angola, Sierra Leona, Guinea Cronaki, son algunos de una lista de misiones interminable. Vale mencionar que en Qatar, hay unos 500

profesionales de la salud cubana, que prestan servicio en un hospital publico en la ciudad de Dukhan desde el año 2012. Ahora a pedido de ese gobierno, para combatir el Covid-19, el 15 de abril arribaron otros 200 médicos y enfermeros.

Desde el mes de marzo, solicitados por sus respectivos países están prestando colaboración en Italia y el principado de Andorra varios médicos y enfermeros caribeños.

Así mismo, en los últimos días, otros 500 médicos y paramédicos, están en Nicaragua, Belice, Surinam, y Jamaica, entre otros, por los mismos motivos.

En nuestro país, el ministro de salud de la Provincia de Bs. As., manifestó que: no vamos a permitir que la gente se muera como en Europa o EE.UU. por no tener un medico al lado en el peor momento. Si es por salvar vidas los vamos a ir a buscar a Cuba, China, a la Unión Soviética o Checoslovaquia.

Con relación a eso, el Intendente de la ciudad de Pehuajo, Pablo Zurro, dijo que va a contratar médicos cubanos para su municipio que abarca varias localidades de las cuales, algunas de ellas, no tienen médicos.

Es preciso, decir también, que todo el personal de sanidad de Cuba en muchos casos son convocados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para colaborar en hechos relacionados con catástrofes naturales de epidemias o de cualquier otra índole, encargándose la misma Organización del costo de los pasajes, alojamiento y comida de todos los profesionales afectados a esas tareas.

En los países pobres, el servicio que prestan es gratuito, en otros lo intercambian por medicamentos y a las naciones mas solventes les cobran por dichos servicios. De esa cobranza, un porcentaje es para el personal profesional y otro es para el gobierno cubano, que a su vez, lo emplea para mantener la gratuidad de la medicina y la educación, entre otras cosas.

Por todo eso, es valedero destacar la actitud heroica y altruista de esos médicos que arriesgan hasta sus propias vidas, en pos de la solidaridad que muy pocos la practican en este mundo plagado de egoísmos, individualismo y mezquindades.

Para los que no saben, hay otro Cuco Rojo, (el mas Terrible y Feroz de todos) que se llama República Popular de la China, gobernada por el Partido Comunista Chino, que a enviado a varios países de Europa y a los EE UU, insumos sanitarios para paliar los estragos que esta provocando ese virus.

Por su parte nosotros, acabamos de realizar el cuarto viaje a ese estado comunista para traer mas de 4 toneladas de materiales sanitarios para ser distribuidos en el Sistema de Salud Público Nacional.

Además, ese cuco. dono a la Organización Mundial de la Salud 30 millones de dólares adicionales para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus.

¡Que horror, nos van a invadir los socialistas y los comunistas! ¡Qué miedo que tengo!

Bueno… como dicen los médicos: cuídate y quedate en casa. También por las dudas, cuídate del Cuco Rojo, puede estar acechando detrás de un árbol o detrás de algún delantal blanco.

Juan Carlos Vacca – DNI 8708564