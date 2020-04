El lunes 6 de abril de 2020 se fue mí querida madre: “Ñata” Urquijo.

A las 22hs pregunto “¿que horas son?”, se durmió y pasó de un sueño a otro. A los 4 años de la partida del amor de su vida, se quiso ir con su querido Américo que tanto extrañaba y con el que soñaba todas las noches. Esa noche lo debe haber encontrado una vez más en sus sueños a mi viejo querido, lo agarro de la mano, y partió con el rumbo a la eternidad.

¿Como definir lo que fue mi querida Ñata? Una madre que vivió cada minuto para su familia, creo que nunca supo lo que era perder el tiempo, o no hacer nada. Estaba siempre activa, cocinando sus manjares, hablando por teléfono con alguna amiga, aprendiendo alguna receta nueva por televisión, leyendo algún libro que yo le regalaba, y rezando su rosario dos veces por día. Rezaba y rezaba y eso la mantenía viva, con todos sus dolores, estaba en silla de ruedas pero su cabeza estuvo intacta hasta el último minuto. Tenia una capacidad de estar en todas todo el tiempo, no se le escapaba ningún detalle, y su inteligencia la usaba para no perderse nada de lo que estaba pasando dentro de su casa, su mundo, casa en la que vivió desde sus 20 años cuando se caso con Américo. Su patio y sus flores eran su paraíso, hasta a las plantas le hablaba, y ellas respondían con flores hermosas que le daban colores y perfumes a su vida. Siempre nos regalaba gajos de sus plantas para que plantemos en nuestra casa. Últimamente estaba orgullosa de sus tomates, me mandaba fotos de sus tomates y los comíamos juntos cuando la iba a visitar una vez por mes. Ni hablar de su mermelada de tomate, que era lo mas rico que comí en mi vida. ¿Cómo será la vida sin esa mermelada de tomate? ¿Cómo será vivir sin sentir los olores de sus comidas llenas de amor? Un día me dijo: “¿Sabes lo que es cocinar?… Cocinar es dar amor.” Y eso era mi querida madre, amor puro. Para ella las comidas eran un alimento para el cuerpo y para el alma, cocinaba rico y sano, con poquísimos ingredientes. Cuando yo recién me había ido a estudiar música a Buenos Aires, me mandaba encomiendas en colectivo, con una carta, comidas, y el infaltable frasco con pesto, un pesto que era como el barniz que usaba Stradivarius en sus violines, una formula secreta que años mas tarde me la escribiría paso a paso en un cuadernito con sus recetas que me hizo cuando yo vivía en Sao Paulo, Brasil. Me acuerdo que el primer día que hice ese pesto la llame para contarle que me había salido rico y me dijo “me alegro”.

Yo volvía una vez por año de Brasil, y siempre me preguntaba “¿trajiste el cuadernito?, le tengo que agregar recetas”…, y así año a año le iba agregando recetas de amor, y así fui aprendiendo el arte de cocinar y dar amor.

Le encantaba la música, y le encantaba escucharme tocar el acordeón, y para sus bodas de oro, hicieron una misa y yo toqué el “Ave María” y “El vals de Américo y Ñata” (un vals que les compuse en 1995 cuando vivía en Sao Paulo, y en el 2000 mi amiga Natalia

Mallo le puso una letra maravillosa). En esa fiesta de bodas de oro, sus nietos cantaron ese vals, y todos bailamos con una alegría inolvidable. Éramos una película italiana que nunca se filmó, la Ñata no era italiana, nació en Dolores y nunca salió de Dolores, y sus ancestros eran españoles, pero era más tana que mi viejo que sí era italiano nacido en Pietrapertosa. Si la veían entrar a Italia, les cocinaba algo rápido en la aduana y le daban el pasaporte italiano.

Pasional, nerviosa, no conocía el silencio, pero últimamente estaba más silenciosa, cansadita de tanto sufrir y de tanto extrañar al amor de su vida, el gran Américo, juntos vivieron 58 años sin separarse ni un solo día, y casi milagrosamente aguantó 4 años más sin el.

Hablábamos por teléfono 4 veces por día, y me contaba “anoche soñé con el viejo, caminábamos juntos, era tan real…”. ¿Cómo hizo ese corazón para aguantar tantos días, tantas noches de encontrarlo en sueños y volver a despertar sola?.

Le dedicó toda su vida a su esposo, a sus hijos Osvaldo, Jorge y yo, sus nietos Chiara, Tomy, Maite, Lucia y Sol, y sus nueras Carina, Liana y Paula. Tenia un amor tan grande que hasta hablaba por teléfono con nuestra perrita “Samba” cuando nos llamaba, hasta le hizo un almohadón con un vestido vieja de ella y le bordó el nombre “Zamba” , y le dije: “era con “S” Ñata”…, y me dijo “bueno, yo que sabia, ya se va a acostumbrar”. A Paula la adoraba y hablaban mucho por teléfono, hasta el último domingo la llamamos y le explicamos que iba a salir adelante, que estaba mal por haber estado en terapia intensiva 5 días, y que le iba a llevar un mes mas o menos reponerse y nos dijo “Ah si?, bueno, veremos que pasa”…

Era tan quilombera que se fue en pleno quilombo de pandemia mundial, y ni pudimos ir a despedirnos, no se podía viajar, y el mismo lunes parece que Américo desde el cielo hizo que el Ford Escort (al que le decimos “Ameriquito”) nos dejara de funcionar, y con eso logró evitar que yo cometiera la locura de salir a la ruta, desesperado para ir a darle el ultimo beso a la Ñata y acompañar a mi querido hermanito Osvaldo que la cuidó hasta el ultimo minuto como un campeón, y que siempre estuvo atajando todos los penales de la vida tanto con ella como con Américo. Vivir la muerte de tu vieja a la distancia y sin poder ir estando a solo 250 km, cuando estuve 15 años viviendo en Brasil rezando para que mis viejos no se murieran porque yo estaba lejos, era rezar cada noche y pedir “vida y salud para mis padres…”, y ahora estando tan cerca verme imposibilitado de ir fue tan fuerte que pensé que me iba a explotar la cabeza y el corazón. No se podía viajar por la cuarentena, no teníamos permiso, el auto no andaba, y desde la casa de sepelio nos decían que no nos iban a dejar entrar a Dolores.

Paula una vez más se puso la 10 y después de pasar una noche sin dormir, intentando entender que mi viejita querida se había ido para siempre, al otro día decidimos hacerle nuestra ceremonia de despedida a la misma hora que era su cremación. Le escribimos una cartita de despedida con su nombre en una hoja, hicimos una fogata en medio de nuestro jardín, y en el fuego fuimos tirando cositas que a Ñata le gustaban: orégano, un pedazo de pan que yo había cocinado la noche que ella se fue, condimentos, leche, café, rúcula y especias de nuestra huerta, hojitas de nuestros cítricos, nesquik, una flor de un malvón que ella nos había regalado, y las cartitas que habíamos escrito, la mía decía: “La madre más linda del mundo. Te voy a extrañar mucho Ñatita querida. Que tengas un lindo viaje, y te encuentres con Américo para bailar eternamente El vals de Américo y Ñata…”, y apreté en mi pecho esa hojita, le di besos y tirándola al fuego sentí cómo todos esos olores y sabores se iban junto con ella. Respirábamos hondo con el sol que nos pegaba en la cara y al suspirar visualizábamos que con nuestro aliento estábamos soplando fuerte para ayudarla a llegar más rápido a una nube donde la estaba esperando su querido Américo con los brazos abiertos.

Buen viaje Ñatita querida! Gracias por todo el amor que nos diste, y por enseñarnos a dar amor. Américo me viene a visitar todos los días en forma de mariposa, espero que en estos días venga vos como una nueva mariposa y vivan por siempre juntos los dos en nuestro jardín.

Un amor divino no conoce el fin, y eternamente vivirá en mí.

Nos llevamos puestos.

Eternas saudades de un hijo sin consuelo.

Mintcho 9-4-2020- Pilar