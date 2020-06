El invierno, una palabra que asusta a muchos, mientras otros lo prefieren, hoy con el confort que ha dado la ciencia, se hace más cómoda la vida de mucha más gente.

Desde el sábado 20 de junio al 22 de septiembre de 2020, será nuestro visitante, ya ha comenzado a pintar con nieve en las regiones que comúnmente lo hace siempre, y alguna heladitas.

A medida que no alejamos del Ecuador, es más frío, con sus días más cortos, y las noches más largas, a veces con mucha lluvia y a veces seco.

Pero estos últimos años se lo ve más templadito y pasable, el sol con su periodo de explosiones más fuertes y más cerca de la tierra, a pesar que se está alejando desde el año anterior, da y mantiene la irradiación de calor al planeta y repercute en que la temperatura se mantenga más fuerte, lo notamos más en el verano cuando se desboca la térmica.

Los únicos más afortunados en invierno, son los que viven en lugares en que el clima es cálido todo el año, arrímate al Ecuador.

Cuando baja la temperatura, en nuestro cuerpo se producen cambios y debemos cuidarnos para mantener nuestra vida saludable, cuidando de no hacer cambios bruscos de ropa y de pasar de mucha calefacción a un lugar de frío sin tomar las precauciones pertinentes.

Recordemos que el frío intenso, hace que el cuerpo naturalmente tome sus precauciones, cuando el frío exterior es mucho, la sangre que circula por nuestras venas, al producirse la vasoconstricción hace que llegue menos sangre a nuestras extremidades, por eso se nos enfrían las manos y los pies, necesidad de guantes y buenas medias, en lo posible de lana pura hilada en casa.

Yo recuerdo a la abuela y a tejedoras en el campo; recuerden que soy gaucho y fui maestro director rural toda mi vida, a excepción de mi tiempo en la escuela Normal de Dolores para cumplir un sueño de estudiante y con los mejores recuerdos de mis alumnos; tengo todavía un pullover bien blanco de lana de oveja Lincoln, se mantiene hermoso a pesar de sus cincuenta años de hilado, cosas de antes…, que pueden ser de hoy…

Este año los niños escolares no se verán en las calles por ahora, a causa de la señora Pandemia del Covid 19, y dado ese motivo de cuidado, no solo de los niños, hay que quedarse en casa en lo posible, me cuido, te cuido; les dejo un Soneto, de mi autoría, “Un Invierno Inolvidable…”.

UN INVIERNO INOLVIDADABLE…

El invierno ha llegado silencioso,

cargado de angustia y de ansiedad,

al Igual que el verano caluroso

con un virus que resta actividad.

Como un castigo a todos por igual,

del mundo se ha hecho señor y dueño,

desolando los países con su mal

al borrar de cada uno nuestro sueño.

Al decir, al mal tiempo buena cara,

no hay otra que hacer frente a su lucha,

sabiendo que solo Dios amparará.

Para dar a ésta lucha cruel y mucha,

la Medicina la solución dará,

y sabemos que el cielo nos escucha.

Noé Zenón Suárez Casielles