Ayer, la Municipalidad envió un Parte de Prensa en el que el Intendente Camilo Etchevarren y la Secretaria de Salud Dra. Sandra Metz piden ajustar las medidas de flexibilización que comenzaron a implementarse en nuestra ciudad.

Etchevarren expresó su preocupación por el relajamiento que se observa en un importante sector de la comunidad, destacando que se busca proteger la salud de los dolorenses y la actividad económica que se está recuperando.

“Estamos transitando un tiempo muy difícil, por eso les pido apoyo y acompañamiento”, expresó el Jefe Comunal.

Metz recordó que el martes hubo 1181 contagios y 24 personas fallecidas en el país, lo que demuestra que el Covid-19 está avanzando de una manera significativa. Señaló que no están permitidas peñas, fiestas, ni festejos de cumpleaños en Dolores y que las visitas familiares de hasta diez personas son hasta las 20.00 horas, solicitando que las personas con factores de riesgo (diabéticos, cardíacos, hipertensos o enfermedades respiratorias), que no salgan de sus domicilios y que no reciban visitas.

La Secretaria de Salud resaltó que está vigente el uso obligatorio del barbijo y le pidió a los comerciantes que se lo exijan a sus clientes.

El Intendente anunció que se amplia el horario para caminar, el que será de 08.00 a 11.00 horas y de 13.00 a 16.00 horas, pidiendo que se respeten los mismos y que sea con distanciamiento social. Esto mismo rige para quienes realicen actividades ciclísticas. No se puede caminar ni andar en bicicleta en las rutas.

Etchevarren mencionó que está vigente horario de delivery para los negocios gastronómicos de lunes a jueves hasta las 24.00 horas y viernes, sábados y domingos hasta las 01.00 horas.

Con respecto al hospedaje comunicó que está habilitado para una persona por habitación.

El Intendente informó que diariamente no se dejan ingresar entre 60 y 80 autos a Dolores, que no pueden justificar el motivo de llegada a nuestra ciudad.

Como mensaje final les pidió a los vecinos que actúen con responsabilidad social para no tener que volver a fases anteriores como lo hicieron otros municipios”.