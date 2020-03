La segunda jornada de la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional por la pandemia del coronavirus mostró en Dolores un aparente mayor acatamiento que el viernes, con poca gente en las calles y en los comercios, también no muchos vehículos circulando por la ciudad. El movimiento en las primeras horas del día era escaso y con el correr de las horas se incrementó.

No se informó oficialmente de casos sospechados de la enfermedad en Dolores, si de vecinos que por haber regresado de países con alto grado de contaminación con el virus permanecían en auto-cuarentena en sus domicilios.

Lo que sin embargo se conoció fue de varias denuncias formuladas por vecinos y que motivaron intervención policial, de distintos casos de jóvenes que no respetando las indicaciones sanitarias y las prohibiciones fijadas por el Decreto presidencial se reunían en viviendas de la ciudad como si nada pasara. Sin dudas en esto algo falló, los jóvenes no entendieron la gravedad de la situación que debemos afrontar o a sabiendas de ello decidieron hacer caso omiso, o quizás en familia el tema no se habló y menos se desalentó este tipo de reuniones.

Otro tema preocupante según trascendió son los hechos de violencia de género que se habrían registrado, indicando fuentes por este Diario que la policía tiene orden expresa de intervenir ante una denuncia o el menor atisbo de una situación de esas características.

Por su parte el comercio en general, ya sean los locales barriales, los supermercados, las panaderías, etc., mostraron sus puertas abiertas pero con vecinos haciendo cola en las veredas para ingresar, ya que en el interior de los locales la permanencia de personas comprando era mínima, manteniendo estos prudente distancia entre ellos tal como las autoridades sanitarias lo han señalado.

En cuanto al movimiento vehicular fue muy similar al del día anterior, aunque quizás hubo más dolorenses haciéndolo en bicicletas.

Por su parte los controles policiales en los lugares habilitados para el ingreso o egreso de vehículos a la ciudad mantuvieron la rigidez observada particularmente desde la tarde del viernes, apreciándose como los efectivos sin miramiento alguno hacían cumplir las directivas impartidas por la superioridad.

En varios puntos de la ciudad, la Policía Local realizó controles; preguntando al vecino hacia donde iba y recomendándole que volvieran a su casa. En tanto que el tránsito en la Autovía 2 y Ruta 63 era muy escaso.

Finalmente es de señalar, que en la puerta del Hospital se puede apreciar un cartel con recomendaciones ante el COVID-19; tanto para los vecinos como para el viajero.

Por la tarde los controles se endurecieron, y se vio menor movimiento en la ciudad.