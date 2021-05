Ayer, el gobernador Axel Kicillof ratificó que la provincia de Buenos Aires se plegará a las restricciones anunciadas para todo el país por Alberto Fernández.

El mandatario detalló: “Estarán habilitados solo los comercios esenciales, los comercios con envío y para llevar, y solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas o por razones especialmente autorizadas. Esto lo anunció el Presidente y la provincia respeta las leyes y las cumple, un DNU tiene un valor de ley, y se van a cumplir a rajatabla esta serie de medidas de cuidado”.

“Parece que se puede discutir cualquier cosa y de cualquier manera. Cuestionar cada una de las medidas, en medio de una pandemia, que es catástrofe de las más graves de las que haya memoria, eso siembra dudas e incertidumbre”, afirmó Kicillof en clara alusión a la oposición.

Asimismo, el Gobernador adelantó que hasta el 30 de mayo queda suspendido el sistema de Fases por el que se regía PBA y que 126 de los 135 municipios estarán alcanzados por el confinamiento estricto.

Cabe destacar que según la Resolución Nº 1827/2021 de la Provincia de Buenos Aires, Dolores se encuentra en Fase 3 “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”; por lo que está comprendido entre los 126 municipios con confinamiento estricto.

Hay que resaltar que hasta anoche, desde la Municipalidad no se había dado ningún tipo de información. Al suspenderse el sistema de Fase en la Provincia, y como para la Nación en el informe epidemiológico del 17 de mayo, Dolores está en riesgo bajo; habrá que esperar si hay algún cambio o tendremos el confinamiento por 9 días.

“No nos guía ninguna otra idea que cuidarle la vida y la salud a los bonaerenses. Estamos en el peor momento de la pandemia, toda nuestra región está afectada. Uruguay debió extender las medidas restrictivas, Chile, Perú y Colombia están al borde del colapso sanitario, Brasil es el tercer país más golpeado por la pandemia con 15 millones de contagios. Toda la región está bajo ataque del virus. Estamos aplicando las mismas medidas que se aplicaron en todo el planeta. A esta altura el virus es conocido”, argumentó el mandatario.

Luego, brindó algunos datos para dar cuenta de la preocupante situación que afronta Buenos Aires: “En Argentina y en la región del AMBA se encuentran las nuevas variantes. El virus original, el de 2020, es minoritario. Es una nueva pandemia porque es un virus modificado, más contagioso. Los mismos cuidados que teníamos durante la primera ola no alcanzan, la explosión de contagios es producto de variantes más contagiosas”.

Y continuó: “46,5% de los ingresos a UTIs corresponde a menores de 60 años. Hoy tenemos 246 menores de 14 años en hospitales o clínicas de la provincia en cuidados mínimos, 34 en cuidados intermedios y 44 en cuidados intensivos. Nadie está exento, el virus es muy peligroso. No alcanza con que no se desborden las camas. No alcanza con que no se nos llenen las terapias, porque sabemos que los contagios, en cierta proporción, terminan en internaciones graves o muertes. Cada 10.000 contagios tenemos 250 muertos aproximadamente”.

El Gobernador también se refirió a la campaña de vacunación para enfrentar a la oposición: “La primera ola fue una cosa y esta segunda es distinta, no solo por las nuevas variantes o porque están viniendo las temperaturas invernales, que complican la ventilación. Pero también es otra pandemia porque tenemos la vacuna. Comenzamos a traer vacunas mientras una parte importante de los comunicadores y políticos dijeron que era veneno. También se ha dicho que ha sido mala la gestión para conseguir vacunas, si dejamos de mentir un poco, en cantidad de vacunas conseguidas, Argentina es el país número 21 de 200. Nunca se interrumpió el flujo de llegada de vacunas desde comienzos de este año, y ese flujo se va a incrementar”.

En sintonía con esto, agregó: “La otra buena noticia es la eficacia de las vacunas: en personas entre 70 y 79 años, una dosis evita el 81% de las infecciones y el 93% de las muertes. Estamos avanzando sobre todos los mayores de 60, de los 700 mil inscriptos, tenemos casi al 80% vacunados. Nuestro próximo paso es vacunar a todos los mayores de 60 o mayores de 40 con enfermedad preexistente. Necesitamos que todos estén inscriptos”.

Y completó: “A grandes problemas, soluciones nuevas. Escuchamos a Biden anunciar un plan de obra pública grande, lo hemos visto hacer medidas que son respuestas ante la pandemia, que no admite el uso de manuales económicos usados para otras oportunidades. Ayer nos enteramos de que el FMI está disponiendo de una ayuda de 50 mil millones de dólares para atender los problemas en todo el planeta, el FMI va a hacer una inversión inmensa entre los países del mundo para ayudarlos con la pandemia. No puedo más que decir que lo que piensa el FMI para todo el planeta es menos que lo que le prestaron a Macri para que se patinara en su campaña electoral, 57 mil millones de dólares. A Macri le dieron más que a todo el mundo en pandemia. La economía está afectada por la pandemia y venía tremendamente afectada y endeudada por el neoliberalismo anterior”.

Al momento de las preguntas, el Gobernador aprovechó para aclarar que “aquellos que tienen turno de vacunación están habilitados para circular a pesar de las restricciones” y volvió a criticar a Macri: “Escuchaba que el ex Presidente se fue a vacunar a otro lado cuando había dicho que iba a esperar su turno, que estaba listo. Se podría tranquilamente haber vacunado en su país”.

Nuevas restricciones:

– Se restringe la circulación en todas las zonas en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica;

– Quedan habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar;

– Se suspenden las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial;

– Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.

«No nos guía otra propósito que cuidar la vida de la gente», afirmó Kicillof, quien alertó por el complejo panorama epidemiológico regional y se mostró preocupado por cómo están afectando las nuevas cepas del coronavirus, en particular a los más jóvenes.

También, el gobernador destacó que las restricciones a la circulación es la segunda mejor medida de cuidado, según una amplia literatura científica que mencionó, como las revistas The Lancet y Nature. Así como indicó que todo su Consejo de Expertos lo asesoró en esta dirección.

Nuevas medidas para acompañar a los sectores más perjudicados por la pandemia

Kicillof anunció “una serie de medidas con las que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires va a hacer un esfuerzo para complementar las políticas nacionales y acompañar a los sectores que están siendo más perjudicados por la pandemia”.

En ese marco, se estableció que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) no aplique retenciones de ingresos brutos a los sectores más afectados por la pandemia: salas de teatro y complejos cinematográficos; discotecas y salones de fiesta; restaurantes y bares; establecimientos deportivos; jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil. A estos rubros se les aplicará alícuota 0% en los regímenes de Retenciones, Percepciones, Bancarias y Tarjetas. Con aplicación durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Asimismo, el Gobernador anunció el relanzamiento del Plan Covid-19, un esquema de pagos para regularizar deudas impositivas vencidas desde el 1 de enero hasta el 31 agosto de 2021, que abarca a ingresos brutos, inmobiliario básico y automotores. Además, prevé la suspensión de embargos judiciales hasta agosto.

Con una inversión de 2 mil millones de pesos, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica pondrá en marcha el Programa de Sostenimiento Económico de Actividades Afectadas por la Pandemia. Se trata de un aporte no reembolsable destinado a monotributistas y micro y pequeñas empresas dedicadas a brindar servicios de transporte escolar, salones de fiestas y calesitas, jardines maternales, gimnasios, restaurantes, bares y clubes nocturnos, entre otros.

Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo se ampliará el programa Preservar Trabajo y se eliminará la incompatibilidad por haber recibido ATP para las actividades más afectadas. Alcanza a rubros de transporte, panaderías y confiterías, mueblerías, fabricación de juguetes, artículos de librería, fabricación y reparación de algunas maquinarias, edición e impresión, curtidos y cueros, entre otros.

Estas políticas se suman al plan de inversión social de 70 mil millones de pesos presentado a fines de abril, que incluyó la ampliación de programas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para sumar al Servicio de Alimentación Escolar (SAE) a 300 mil beneficiarios, alcanzando a los 2 millones de niños, niñas y adolescentes. Además, se habían ampliado los receptores del programa Envión para capacitación y formación, aumentado la jubilación mínima que depende de la Provincia en 35% y las pensiones asociadas, y destinando un 50% más del presupuesto para la compra directa de alimentos.

En el terreno productivo, se promovió una nueva edición del Fondo de Cultura y Turismo por 500 millones de pesos y se amplió el programa Preservar Trabajo, con el objetivo de ayudar a sostener el empleo. Desde el Banco Provincia, se puso en marcha una nueva línea de crédito destinada a la compra de materiales para mejorar viviendas y obras pequeñas, se amplió el programa REPYME y se fortalecieron los planes que promueven el consumo en los comercios de cercanía.

Además, se promulgaron las leyes de Fortalecimiento Productivo, que implica una moratoria general de impuestos patrimoniales para 3 millones de contribuyentes y 3.800 Pymes, y la ley que crea el régimen de monotributo simplificado para un millón de bonaerenses.