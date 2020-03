En estos días vimos como los clubes locales han parado sus actividades deportivas y sociales en relación a las medidas tomadas desde el gobierno nacional y provincia, debido al a pandemia del Coronavirus.

COMPROMISO dialogo con protagonistas del fútbol local, “Valo” Garay, referente del fútbol infantil en el club Ever Ready, y Fernando Yori, uno de los DT con más trayectoria,.

El coordinador del fútbol infantil de Ever Ready Osvaldo Garay, con una buena trayectoria en los torneos locales, comentaba a cerca de esta temporada: “Ya habíamos arrancado en todas las categorías pero desde este lunes suspendimos hasta el 31. Lo que estamos haciendo es distintos tipos de tareas en las categorías por medio del celular. Son trabajos para la casa”

¿Es importante estar organizados y ustedes ya lo vienen haciendo de esa forma?

Te cuento que estamos ordenados en las categorías con 3 referentes. Fede Lanfranchi desde escuelita hasta 2009 yo desde 2008 hasta 6ta y Cucu en 5ta 4ta y 1ra

¿Cómo venían trabajando como previas este comienzo de torneo local de temporada?

Teníamos programados 2 encuentros antes de empezar. Uno con C.A.I. el 14 y el otro 21 con 7 equipos en nuestro complejo. Este se postergó hasta que aparezcan nuevas medidas.

¿Cuál es tu mirada sobre esta pandemia en Dolores y la responsabilidad que hay que tener?

Creo que tenemos que ser conscientes de este problema mundial. Debemos cuidarnos uno al otro. De esto no se sale pensando que yo me cuido solo, debemos de trabajar y cuidarnos entre todos veo muy bien la suspensión del futbol y de todo tipo de actividad en la cual estemos en contacto con otras personas. Tenemos que cuidarnos

¿El tema por ahora es dar actividades por las redes sociales y comenzar cuando estén dadas las condiciones?

Eso estamos haciendo Ezequiel, todo lo hacemos por las redes y a su vez los sacamos un poco de la computadora y ayudamos a los papás en esta tarea de tenerlos en casa.

¿Y más allá de esto como ves el fútbol infantil del club de la liga?

Creo que tendríamos que hacer algunos cambios en cuanto al control de los nenes cuando juegan en las distintas categorías. Tratar de que lleguemos a fin de año con más tiempo, no pensando que no nos llueva porque si no terminamos el 15 de diciembre. Y darles así a los clubes un poco de respiro para que cada uno pueda realizar un evento en su club, y poder fortalecer las distintas escuelas de futbol infantil. Este es un tema a charlar y creo que tendría muy buena resonancia.

¿Crees que haciendo hincapié en esos puntos y otros se fortalecería el fútbol de todos?

Sí. Y si todos nos juntamos para charlar y debatir distintos puntos de este futbol de Dolores sacaríamos mucho más provecho y podríamos enfrentar el año de fútbol en otras condiciones económicas.

El técnico de Dolores Fernando Yori fue otra de las voces que se sumo en este momento de parte para todas las actividades deportivas.

“Hay que esperar para el comienzo, ahora lo veo complicado esto recién empieza este problema. Nosotros veníamos bárbaro para empezar el campeonato pero es de público conocimiento la problemática que nos afecta a todos”.

¿Con este parte cambia?

Veníamos entrenando muy bien, jugamos 3 amistosos. Veníamos muy bien. Ahora hay que reprogramar todo. Sobre todo la forma de entrenar porque las instalaciones se encuentran cerradas. Así que entrenamos con grupos reducidos a distintos horarios.

¿Estás trabajando con la base de los chicos del club, eso es clave?

Si esa es la idea, tengo 2 jugadores por puesto. No se justificaba traer a nadie. Si no estoy sobrando yo. El tema es armar un buen equipo, lograr un real funcionamiento con los jugadores que ya venía jugando.

¿Como ves el fútbol local, donde está la clave para pelear un torneo?

El fútbol está muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Es solo una cuestión de cabeza y pegar dos resultados seguidos. Es muy difícil competir contra clubes que te sacan los jugadores con promesas y no trabajan para sacar un jugador de inferiores.