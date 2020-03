Ayer, la nuestra ciudad vivió su décimo día de aislamiento preventivo. Las calles tuvieron poco movimiento durante el día, aunque por la tarde se vio gente haciendo algunos mandados.

Los irresponsables siguen dando la nota, no les importa nada y no hacen aislamiento. En una recorrida por la ciudad el sábado y el domingo pudimos apreciar gente dando vueltas sin ninguna justificación; y también vimos parejas de novios en la calle y el Parque Libres del Sur, como si no pasara nada.

Los móviles policiales y de Guardia Urbana continuaron recorriendo la ciudad constantemente, haciendo prevención y realizando detenciones.

Tenían pedido de captura y fueron aprehendidos

Personal policial procedió en calle Mitre y Ruta 63 a identificar a una mujer de 38 años, que al ser cursado por el sistema informático de Policía, se constató que presentaba un pedido de captura activa. A su vez también poseía otro pedido similar, un hombre de 65 años.

Atención Médica

Desde la Secretaría de Salud se informó que circuló información respecto a las atenciones traumatológicas y ginecológicas que no fue emitida por dicha Secretaría.

En tal sentido, informaron que en esta PRIMERA FASE QUE ES LA CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, las atenciones por guardia, sin importar la especialidad, por el momento se realizan de la siguiente manera:

– Por la guardia del hospital se atenderá solo a pacientes sin obra social para casos de urgencias y emergencias.

– Los pacientes con obra social deberán consultar a su médico de cabecera y dirigirse a cualquiera de los dos sanatorios.

Es muy importante evitar concurrir a los centros de salud, si puede comuníquese con su médico a los fines de evacuar la duda. Si tiene una emergencia si vaya a los centros de salud, que atienden las urgencias.

Se recuerda que si presenta fiebre, acompañado de dolor de garganta, tos o dificultad respiratoria y regresó del exterior en los últimos 14 días o tuvo contacto con alguien que haya regresado del exterior, consultar al 107.

Llegan las facturas de servicios

El parate económico que se está viviendo gran parte del comercio de nuestra ciudad, tuvo el contraste que comenzaron a llegar las facturas de los servicios.

El sábado se pudo ver que andaban repartiendo las boletas de la luz, que no solo llegaron en este momento, sino que vinieron con aumento.

Algunos Delibery

Mercado San José 02245-557546

Las Tostadas 446043 – 02241-680122 (se puede pagar con débito)

Verdulería Fontana 446880

Panadería Lago di Como calle Pilotto 441961 – 02245-528047

Panadería La Perla 443923 – 02245-476367

Helados Lázzaro 02245-500890

Fotocopias e impresiones 02245-509861

Roccos Delivery 441330

Farmacia Speroni 442206

Mercado Santa Agustina 02245-402225

Pollería La Buena Pata 02245-516405

La Esquina del Buen Sabor 02245-506545

Nora Vincenti pasteles y empanadas 440495

La Dulcería 2215671551

Moebius 446794 (se puede pagar con tarjeta en tu casa)

La Terminal 441978 – 02245-518667

Rotisería Maestromey 02245-553118

Rotiseria Matías 444145

El Bodegón 443891

Vinoteca Balbi 446737 (de 10 a 13).

Violencia de genero

Con el aislamiento se ha producido en el país un incremento de casos de violencia de género.

Recordemos que el Hospital “San Roque”, en el marco de la crisis sanitaria actual, el Equipo de Salud Mental brinda atención psicológica a través de entrevistas online de acompañamiento y contención.

Se realizará una primera ayuda psicológica que estará dirigida a aquellas personas que se vean afectadas por un evento inesperado y disruptivo, como es la pandemia del COVID – 19, pudiendo la persona estar atravesando niveles altos de estrés y de angustia.

https://m.facebook.com/Equipo-de-Salud-MentalHospital-San-Roque-Dolores-114484600189694/

Si sufrís violencia de género, podes llamar a la línea 144. Además, sumaron el mail linea144@mingeneros.gob.ar y dos números para comunicarse vía WhatsApp (+54 11 2771-6463/ +54 11 2775 9047/48). A su vez el Ministerio de Géneros lanzó también una aplicación gratuita para celulares.

Gente revolviendo basura

Ayer mientras hacíamos el Diario, pudimos apreciar que un vecino recorría la zona revolviendo los cestos de basura, algo que hace tiempo no veíamos.

Donación de Sangre

Continuará la campaña de donación de sangre, el miércoles 1º de abril (el martes 30 de marzo es feriado), de 8.00 a 10.00 horas.