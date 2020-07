En el día de ayer la Secretaría de Salud de Dolores confirmó nuevos casos positivos de COVID19 en nuestra ciudad.

Anoche se recibieron 35 resultados de análisis de COVID-19: 19 resultados positivos: 18 contactos estrechos y un efectivo policial que no trabaja en Dolores.16 resultados negativos: 15 contactos estrechos y un integrante del equipo de salud.

En tanto se informó que faltan recibir 19 resultados de hisopados realizados.Por lo tanto en este momento Dolores tiene 30 casos positivos activos, 19 en estudio y 98 personas aisladas.

Ante cualquier síntoma compatible con COVID-19 o si tuviste contacto estrecho con alguna persona que dio positivo tenés que llamar al 107.

En tanto el dolorense Ángel Cerillano quien fuera uno de los primeros convecinos

Afectado por el virus, publicó en sus redes sociales:

“No soy de expresarme mucho en redes, pero dada la situación actual y el hecho concreto de los anticuerpos que he desarrollado contra está enfermedad, dejando de lado toda diferencia, y a efectos de que no se siga propagando el virus y llegue a personas de alto riesgo, me pongo a disposición del Municipio Local para asistir llevando insumos básicos que desde el gobierno quieran hacer llegar a todas las personas aisladas, tanto sea porque su caso se haya confirmado o estén en espera del resultado. Entiendo que de esta manera se disminuiría la posibilidad de propagar el Coronavirus en nuestra sociedad, dada mí inmunidad ante la situación.

De esta se sale entre todos. Quedo a entera disposición”.