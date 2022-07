El senador nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, advirtió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “quiere jugar en el oficialismo y en la oposición a la vez”, ya que “no quiere ser vista como parte de la fallida gestión económica de Alberto Fernández”.

“Ella tiene doble vara para analizar hechos y personas y un doble discurso de hechos y relatos. La supongo asustada por una híper que haga estallar por los aires su proyecto de poder”, advirtió el exgobernador mendocino.

Asimismo, planteó en declaraciones a FM Perfil que la líder oficilaista “quiere conservar sus privilegios administrando cajas con su grupo y la relación con la justicia, pero también no quiere ser vista como parte de la fallida gestión económica de Alberto Fernández. Eso es incompatible”.

“En el acuerdo con el FMI, ella prefirió que se hiciera porque si no hubiésemos entrado en default, no quiso quedar pegada y su gente votó en contra. En los enunciados de Silvina Batakis vas para el mismo lado de no obstaculizar pero no banca la ortodoxia. Su grupo de influencia pide salario universal y ella se queda callada. Es donde ella se siente más cómoda dentro de la incomodidad de este Gobierno”, enumeró Cornejo.

Acto seguido, juzgó: “Ellos quieren una inflación alta porque es parte del proyecto de poder que los bolsillos del Estado estén llenos. La inflación es un impuesto en sí mismo. Administrar esa caja es un signo de poder en sí. Pero se les fue la mano y no pueden bajar la inflación porque ya afecta a su propia base electoral, que cada vez es más chica”.