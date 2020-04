Colaboración Especial – En exclusiva para Diario COMPROMISO.

Miguel H. E. Oroz.

Abogado, Docente de grado y post grado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales U.N.L.P.,

Presidente de la Asociación Bonaerense de Estudios Fiscales período 2014-2018;

-I-

En mi condición de abogado en el ejercicio libre de la profesión y de asesor en el ámbito público y privado, me ha tocado estar en numerosas ocasiones en discusiones y situaciones como la presente. También como docente, disertante o asistente a Congresos, Jornadas y encuentros con los cultores del derecho público, desde la academia y los claustros universitarios, estudiar y analizar este tipo de fenómenos desde hace más de veinte años. Siempre he llegado a la misma conclusión: nuestros gobernantes, pierden la objetividad, el poder los obnubila y enceguece, convierten cuestiones que se deben canalizar en el marco institucional, como luchas épicas de tinte personal, ayudados por actores periféricos que de algún modo contribuyen con sus validaciones y presiones, en un sentido o el otro, sin reparar que esto es sumamente dañino a la salud de la República.

La realidad indica, que a veces hay necesidad de tomar cursos de acción rápidos que no se amoldan a los mecanismos procedimentales a mano o que por depender de cuestiones políticas, el asunto se empieza a tornar complejo en el logro de los acuerdos mínimos necesarios. Entonces aparece la permanente tentación de quien ejerce el poder, de tomar por sí la decisión aunque constitucional o legalmente esté prohibido, y en todo caso, luego someterla a consideración del órgano colegiado, que en el marco de la dinámica política y dependiendo de la habilidad de los interlocutores, logrará cubrir lo actuado con un manto convalidatorio de seudo legalidad. Es la lógica del hecho consumado.

Siempre se plantea la discusión desde el marco de la disfuncionalidad, desde la anormalidad, entonces todos quieren imponer su voluntad. El que gobierna, se queja porque según señala, no lo dejan actuar, y aquel que cree que lleva la razón, aún teniéndola a veces, al ver que lucha contra los molinos de viento, generalmente elije el camino equivocado. Resultado, todos perdemos. En vez de contribuir a fomentar el diálogo, la búsqueda de acuerdos mínimos que permitan una convivencia razonable, cada bando se atrinchera preparándose para la próxima batalla. Los actores y sus componentes, a veces están de un lado, a veces de otro, aunque también encontramos aquellos que tienen el olfato lo suficientemente bien entrenado, para estar siempre con los ganadores. En el medio, de rehén, el resto de la sociedad, a la que tarde o temprano, se le pasará la factura. La fiesta o el escándalo –según como uno lo quiera mirar- no será gratis, sus costos alguien los pagará.

Éste es uno de los grandes males que aqueja a nuestra debilitada democracia. En más de 36 años transcurridos desde su reinstalación, todavía no hemos sabido aprender de nuestros errores. Esta disputa, que hoy acapara la atención, reedita el escenario descripto, y aún cuando deliberadamente se busca presentarla con ribetes de tono político, en rigor se soslaya que en el fondo sólo se trata simplemente de requerir que se haga lo correcto, que se cumpla la ley.

Si se persigue establecer un nuevo tributo, para dotarlo de legalidad y legitimidad, deben seguirse los caminos que la normativa vigente exige. Tan simple, básico y elemental como ello. Es una cuestión ante todo, de tomar decisiones respetando los aspectos formales y sustanciales que el ordenamiento jurídico impone. Por otro lado, cuando llegue el momento, ser lo suficientemente independientes e imparciales, para no terciar con favoritismos solapados en falsas argumentaciones retóricas, que se alejan de la verdad de los hechos.

-II-

El caso de la contribución extraordinaria impuesta a un sector, vía Decreto del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Castelli, es un buen ejemplo de todo lo que acabamos de señalar. Embanderados en el falso discurso de pobres contra ricos, con base en la pandemia, se busca capitalizar políticamente una medida, que si bien tiene apoyo en un fin loable, está viciada y contaminada por la forma en que se llegó a la misma y que en la hora actual, ha sido puesta en un mar de conflictos y cuyas derivaciones son impredecibles.

La mecha fue encendida por el Diputado provincial de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo, de signo contrario a quien administra los destinos comunales, con una denuncia ante la Comisión Federal de Impuestos. Desconocemos sus reales intenciones, pues debido a lo que oficialmente ha surgido, no es contribuyente y/o responsable del tributo ni vecino del partido de Castelli, por lo que desde el punto de vista técnico, carece de legitimación al respecto.

Luego, y con buen criterio, siguieron algunas personas que son reales afectados por la medida -“De Nóbili y otros”-, promoviendo ante los tribunales del Departamento Judicial de Dolores, en el fuero Civil y Comercial, una acción de amparo colectivo, que entiendo no terminará siendo tan colectivo como se pretende, sino limitado el alcance de lo juzgado a quienes promovieron el pleito. La relevancia económica de cada situación particular, según el criterio predominante en los tribunales, obliga a demandar individualmente.

Cierra el círculo, por el momento, la embestida judicial del citado Diputado provincial, quien además promovió ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo también del Departamento Judicial de Dolores, una pretensión cautelar autónoma –así la calificó, solicitando orden de no innovar-.

-III-

Estamos en un escenario de arenas movedizas, que cambia su configuración minuto a minuto. Esto parece ser una pelea a muerte. El peso y la densidad de las influencias y presiones, van en aumento. Como en la guerra y en el amor, parece que todo vale.

Luego de una embestida inicial contra la Jueza en lo Civil y Comercial, que logró resistir la recusación con causa formulada por el Municipio de Castelli, con la confirmación de la alzada, por la aparición de nuevas circunstancias, el 14/04/2020, debió excusarse. Entendemos que esto fue precipitado, porque a nombre de quien se liquiden los tributos es irrelevante si ello no se condice con la realidad registral del inmueble. Además, en todo caso, nada impedía que se pronunciara en relación a los restantes co actores. Sin embargo, comprendemos su prudencia. Cuando el ataque trasciende las causales que prevé la ley y se avanza sobre la intimidad, con agravios y afrentas personales y a su núcleo familiar, se altera la tranquilidad espiritual del Magistrado. No es lo deseable, pero si quizá conveniente, un apartamiento. Actitud reprochable a la parte y su letrado que acude a este tipo de artilugios.

Paralelamente, el Juez en lo Contencioso Administrativo, pese a que era claramente incompetente para conocer en el caso, aceptó la radicación y seguidamente de modo expedito, el mismo 14/04/2020, rechazó el pedido cautelar. Repárese, que conforme surge de las postulaciones efectuadas por el Diputado Bugallo, éste realizó un planteo de carácter preventivo persiguiendo evitar la aplicación de actos que más allá del ropaje formal de Decreto, son expresiones de la autoridad pública municipal que trasuntan el ejercicio de la función legislativa –justamente en eso radica su invalidez-, al igual que la Ordenanza aprobatoria sobre la cual se denunciaron severas irregularidades en el trámite y su contradicción con contenidos de la legalidad superior, al desconocerse la prohibición de la ley de coparticipación federal.

Se advierte así, sin mayores esfuerzos, que no aparece comprometida de ninguna manera la función administrativa. Por lo tanto, nada debía hacer aquí el fuero contencioso administrativo.

Asimismo, es importante destacar que al desestimarse la petición articulada por el actor, se incurrió en un evidente exceso, adelantando indebidamente opinión sobre la cuestión de fondo, aunque el Juez se esfuerce en vano, en demostrar lo contrario. El Diputado Bugallo, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales imperantes en esta materia, según lo vienen reafirmando la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la propia Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, claramente no está legitimado para accionar. Esto es manifiesto y de público conocimiento en el medio judicial. Cualquier profesional del derecho, razonablemente informado, está al corriente de esta circunstancia. Con ese solo argumento y la referencia de las numerosas sentencias de los Altos tribunales citados, bastaba para rechazar de plano e in limine litis la demanda, conforme lo habilita la letra expresa de la ley. Ahí debió terminar su intervención. No era necesario avanzar más allá, y entrar a verificar la concurrencia de los requisitos de procedencia del pedido cautelar.

En las causas donde la cuestión es de pleno derecho –como sucede en estos pleitos-, en tanto la presencia del vicio o defecto denunciado y la existencia del derecho reclamado no depende de los hechos ni de sus particularidades, sino más bien del resultado de confrontar las normas del sistema jurídico, al realizarse el análisis de la verosimilitud en la etapa cautelar, prácticamente se está dejando ver el criterio sobre el fondo, toda vez que el Juez posteriormente y una vez sustanciado el juicio en todas sus etapas, también deberá realizar la misma faena para dictar la sentencia de mérito.

Por eso, cuando resulta imprescindible embarcarse en ese camino, hay que ser muy cuidadosos para no prejuzgar. Si el Juez se entromete sin ser llamado por el derrotero del trámite –como sucedió aquí-, debe ser apartado por adelanto de opinión. Dichos en otras palabras, la razón determinante para el rechazo, es la falta de legitimación del Diputado para demandar en su condición de tal. Punto. El resto, está demás y si bien una parte sustancial de los argumentos de la decisión son obiter dictum, a nadie escapa que como ha sido formulado el desarrollo y la construcción del razonamiento, se anticipó indudablemente la posición del Juez sobre el tema de fondo. Tal por ejemplo como sucede cuando se aventura a calificar –a nuestro juicio, erróneamente- como Tasa al tributo cuestionado cuando claramente se trata de un impuesto; o defiende explícitamente dando numerosos motivos, la potestad municipal para su creación, cuando forma parte de la materia de agravio introducida por el actor, la violación de la ley de Coparticipación Federal, o justifica la razonabilidad de la medida en razón de la finalidad perseguida, lo que presupone en el orden lógico de las cosas, admitir su validez; entre otras cuestiones.

Me pregunto si existe alguna otra manera de decir lo contrario cuando se resuelva el fondo del asunto, porque en definitiva, el Juez deberá reevaluar la misma plataforma de conflicto, recorriendo el mismo camino en el análisis de idénticas normas jurídicas y sobre un inalterado cuadro fáctico.

También se evidencia el desborde cuando se realizan consideraciones sobre los efectos que produce la Ordenanza 08/20 votada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, sin siquiera explayarse sobre su contenido ni verificarse los alcances de su publicación en el Boletín Oficial Municipal –que adelantamos se encuentra incompleta, se advierte con solo leerlo-; el pago previo, la razonabilidad y constitucionalidad del tributo en atención a la finalidad perseguida y la ausencia de afectación de la igualdad, entre otros ítems. Para decirlo gráficamente, con unos pequeños retoques al texto, está prácticamente escrita la sentencia definitiva.

-IV-

La extralimitación denunciada, dejó la mesa servida para lo que vino inmediatamente después. Desplazada la Jueza Galdós, casi sin quererlo, el Municipio de Castelli logró centralizar todo el conflicto ante el mismo órgano jurisdiccional, que convertido en una especie de fuero de atracción de facto, se encontró de esta manera con el camino allanado para aplicar la plancha a “De Nóbili y compañía”. La parada en seco en la entrada para darle salida, fue tan contundente como desacertada.

Una vez que el Juez en lo Contencioso Administrativo recibió la causa proveniente del Juzgado a cargo de la Dra. Galdós, el vértigo que adquirió el trámite, dejó sin reacción a los actores, que no la vieron venir y ni siquiera contaron con el margen suficiente para examinar si la remisión dispuesta por el fuero Civil y Comercial al Contencioso administrativo era correcta.

Nuevamente nos vemos en la obligación de señalar que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, tampoco era competente para conocer en el amparo. En esto creemos que el Juzgado Civil y Comercial se equivocó y dos veces, porque las normas que cita en las resoluciones donde rechaza primero la recusación y luego más tarde se excusa su titular, vinculadas a las medidas que tomó la Suprema Corte provincial a partir del 16/03/2020 como consecuencia de la pandemia, en nuestro parecer, no alteran el marco normativo general de competencias que rige este tipo de causas.

Recuérdese que los amparos, van al sorteo general, sin tener en cuenta la materia. No se me escapa que aquí hubo radicación directa a elección del actor, en uno de los tantos juzgados en turno, pero ello es como consecuencia de una opción válida que excepcionalmente en este período de la pandemia, la normativa habilita, por ello si la causa quedó asignada originariamente a un Juzgado en lo Civil y Comercial, cuando se produce la recusación o excusación, el expediente debe pasar inmediatamente al Juez que sigue en turno pero dentro del mismo fuero Civil y Comercial.

Nos surge entonces el interrogante de por qué el Juez en lo Contencioso Administrativo se precipitó para quedarse con el caso cuando claramente le era ajeno, para despacharlo más rápido que ligero utilizando los mismos argumentos esgrimidos en la causa “Bugallo”, cuando no estaba consentida la radicación, pues el despacho que se notifica ministerio legis data del 15/04/2020, suscripto por el reasumido Juez Titular que estaba de licencia. Téngase presente que en la remisión anterior –en el marco del trámite de la recusación con causa-, expresamente se había dicho, con la firma de un Juez Subrogante de otro Departamento Judicial, que la recepción de las actuaciones no implicaba aceptación de la competencia, aspecto que quedaba supeditado a la resolución de la Cámara Civil y Comercial. De la misma manera, cualquier presentación que pudieron haber realizado los actores, carecía de virtualidad para consentir si no había un despacho previo donde el Juez admitiera la radicación. No solo fue irregular pronunciarse el 15/04/2020, para rechazar la tutela cautelar peticionada, sino además equivocado y contrario a derecho utilizar los mismos argumentos de la causa “Bugallo”, cuando los hechos y la configuración del caso en “De Nóbili y otros”, es absolutamente diferente.

Una posible explicación puede estar en la inminencia de la fecha de vencimiento para ingresar el tributo y en la necesidad del poder político de encontrar un aval, aunque sea falso, inexistente, para justificar lo hecho ante la opinión pública, porque el común de la gente alejada de los tecnicismos legales y las encrucijadas normativas, difícilmente entienda que en términos jurídicos, todavía queda mucho por recorrer. Objetivamente, con ambas resoluciones judiciales nada cambió, pues las normas cuestionadas nunca fueron suspendidas en su aplicación y todavía falta un pronunciamiento sobre el fondo.

A lo mejor nos estamos perdiendo algo, y a la distancia no alcanzamos a ver que quizá en el ambiente se percibe que el resultado está puesto, y por eso a la velocidad del rayo, se filtró aquello considerado en las huestes municipales, como la buena nueva. Un medio de tirada nacional –Clarín Rural-, en cuestión de segundos se hizo eco en tono de primicia. Sus portales de noticias anunciaron al país, “Coronavirus en Argentina: rechazan una medida cautelar y entra en vigencia la contribución obligatoria a los productores en Castelli”, y en palabras adjudicadas al Intendente Francisco Echarren, se transcribió “Ahora lo puede aplicar cualquier Intendente de Argentina porque tiene un fallo a favor. Cualquier intendente del país que necesita equipar el hospital, puede aplicar el tributo sin ningún problema”. El efecto buscado, indudablemente se había logrado. La lógica del hecho consumado, una vez más, reapareció triunfante.

-V-

Pero veamos seguidamente, porque tales afirmaciones además de la enorme imprecisión técnica jurídica que contienen, están muy alejadas de la realidad. Dejando de lado la inhabilidad legal del Juzgado Contencioso Administrativo para conocer en el caso y lo prematuro de su rechazo sobre la medida cautelar, aspectos que la alzada marplatense podría incluso abordar oficiosamente si el expediente le llega por apelación, corresponde preguntarse si realmente es exigible el tributo en cuestión.

Lamentamos que siendo una obligación conocer el derecho vigente, en esta ocasión se haya resuelto denegar la tutela cautelar, sin abordarse adecuadamente esta cuestión, con la suficiencia y el rigor que las circunstancias exigían, pese a que los actores insistieron sobre el punto. Un aspecto central que no pudo pasarse por alto, es que al momento que se promovió la acción de amparo –léase 03/04/2020-, ya se encontraban emitidos los Decretos 377/20 y 398/20, y como consecuencia de ello, enviadas a los contribuyentes, las respectivas boletas de pago con fecha de vencimiento el 15/04/2020. Esta prueba documental, fue referenciada en el relato de los hechos y acompañada con el escrito de demanda, incluso luce remarcado el concepto a pagar, en resaltador amarillo. Es realmente muy difícil no verlo.

Hasta lo que tengo entendido, y por favor solicito se me corrija si sobre esto estoy equivocado, el órgano Ejecutivo en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, puede crear tributos. Es una clásica materia de reserva de la ley, y un pilar estructural del sistema jurídico argentino. Una actuación en sentido contrario, es inconstitucional. Así de claro.

También tengo como sabido, que la exigencia a los destinatarios del contenido de una norma de alcance general, requiere publicación en un medio oficial estatal, que de acuerdo a la ley actualmente vigente -14.491-, para el ámbito comunal reviste esa condición, el Boletín Oficial Municipal.

Si un grupo de personas, reciben en su domicilio boletas del municipio donde se les pretende cobrar un tributo, dispuesto en una normativa que es manifiestamente inconstitucional y que además no está vigente porque no ha sido publicada en el Boletín Oficial –omisión que se corrigió parcialmente el 14/04/2020 incluyendo únicamente el Decreto 377/2020 como Anexo de la Ordenanza 08/2020-, realmente resulta muy dudoso y llamativo –además de contrario a derecho- que se sostenga que no llevan razón en su planteo cautelar. La configuración de una típica vía de hecho, luce patente, ostensible, se advierte a simple vista. La existencia del derecho invocado, se presenta indubitable. Encontramos aquí un poco más que humo de buen derecho, estamos ante un verdadero y gran incendio, si se me permite la expresión. Que no se quiera verlo, es otra cuestión.

No altera dicha conclusión, la publicación en el Boletín Oficial Municipal en fecha 14/04/2020, de la Ordenanza 08/2020 sancionada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que el Juez manifiesta haberla considerado, pero se nota que poco y nada ha sido examinada en su contenido y alcances temporales. Tampoco cambia las cosas, el hecho que la misma no fue cuestionada por los actores en el pleito. Hemos dicho en la columna anterior publicada en este mismo medio, que el vicio o defecto que abriga el Decreto 377/2020 que ahora extendemos a su ampliatorio 398/2020, configura una nulidad absoluta, no siendo susceptible de subsanación. Ningún efecto puede producir la nueva normativa sobre la situación fáctica y normativa pasada que sigue siendo tan inconstitucional como siempre. En todo caso, y más allá de su validez, la contribución extraordinaria habrá sido establecida por el Concejo Deliberante y no por el Departamento Ejecutivo, y siendo que los actores no solo han realizados cuestionamientos de índole formal y sustancial relativas al trámite, sino también apoyados en la violación de las competencias legales y constitucionales en el ejercicio de la potestad tributaria en el plano horizontal y vertical, la materia de agravio subsiste.

-VI-

Verifiquemos rápidamente, si la incidencia adjudicada a esta circunstancia sobreviniente, es correcta o equivocada, porque reitero, lo que se busca determinar es si la resistencia al cobro de un tributo tiene sustento, porque amén de resultar inválido, no sería exigible en tanto el mismo no se encuentra vigente.

Llama realmente la atención, que un aspecto tan trascendental, no haya sido ni siquiera mínimamente analizado, cuando reitero, hubo planteo de parte expreso. El Municipio de Castelli, no contestó el pedido de informes donde se le solicitó que remita en el término de un día copia autenticada del decreto 377/2020 y otras disposiciones relacionadas con el mismo. Los actores, en diversas presentaciones, le manifestaron al Juzgado que según la consulta efectuada al Boletín Oficial Municipal –se acompañaron constancias de ello-, surge que los mentados Decretos no estaban publicados.

Era carga de la demandada acreditar la vigencia del derecho en el que fundó sus actos y obligación del Juez –de acuerdo a la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- de conocer el derecho público local municipal.

La verdad es que efectivamente, el Decreto 377/2020 y su complementario, al momento en que se confeccionaron y remitieron las boletas de deuda con la liquidación de la contribución extraordinaria y se promovió el juicio de amparo, no estaban publicados. Sobre esa plataforma fáctica se configuró el caso, que no fue modificada por la intervención posterior del Concejo Deliberante. Si la norma no está publicada, y desplazando por un momento la cuestión relativa a su validez, entonces no está vigente. Una pauta elemental que cualquier operador del Derecho conoce o debe conocer. No se pueden ni deben emitir actos aplicativos de una norma que carece de vigencia. Toda actuación en contrario, implica evidentemente incurrir en un comportamiento antijurídico.

Confirma lo señalado hasta aquí, lo sucedido posteriormente con la Ordenanza 08/2020, votada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en sesión del 13/04/2020. De la lectura del texto publicado en el Boletín Oficial Municipal el 14/04/2020, surge lo siguiente: a) se convalida la Ordenanza Preparatoria por la cual se crea una contribución extraordinaria por única vez para la conformación de un fondo por emergencia sanitaria para ser utilizado a raíz de la pandemia de COVID-19 Coronavirus en las condiciones establecidas en la Sesión del HCD con fecha del 01/04/2020; b) se establece un tope máximo de $ 44.000 por partida y a pedido del Contribuyente, antes de que opere el primer vencimiento, podrá ser unificado como único valor del Contribuyente; c) en el caso que el Contribuyente realice donaciones superiores por fuera de la contribución extraordinaria, en el marco de le Emergencia Sanitaria, será eximido del pago de la misma por el Departamento Ejecutivo, si el donante lo solicitara; d) Se establece para aquel contribuyente que exprese en forma fehaciente su voluntad de no abonar la contribución por causa justificada mediante presentación de nota por mesa de entradas de la Municipalidad o vía correo electrónico la que será recepcionada hasta el día del vencimiento de la tasa por Servicios Rurales, ser eximido luego de la evaluación pertinente, practicándose nueva liquidación de las tasas correspondientes como consecuencia de ello.

Varias cuestiones para apuntar:

1) Se omitió publicar el Decreto del Departamento Ejecutivo, mediante el cual se promulgó la Ordenanza. Sabemos que existe y que se identifica por el N° 42/20, porque una copia del mismo fue agregada en la causa “Bugallo”, pero se desconoce con qué alcances se realizó la promulgación. La no inclusión tiene sus consecuencias, en la medida que la publicación en la nueva redacción otorgada al art. 108 inciso 2 del DL 6769/58 (L.O.M.), se ha convertido en un requisito de validez y no de eficacia.

2) Lo señalado en el punto antecedente, si bien es importante, frente al calibre de la falencia que seguidamente advertiremos, pasa a ser una cuestión menor. Desconocemos el contenido de la Ordenanza preparatoria, por lo que no sabemos realmente qué votó originariamente el Concejo Deliberante. Sí nos queda claro, que no convalidó ni aprobó el Decreto 377/2020 y su complementario 398/2020, al menos en esos términos, más allá que constitucionalmente no podía hacerlo y en todo caso, si así hubiera ocurrido, de ningún modo pudo otorgar validez a lo que es insanablemente nulo y menos con efectos retroactivos. La publicación tardía del Decreto 377/2020, como Anexo de la Ordenanza, en nada cambia lo dicho.

3) Las omisiones que contiene el texto publicado, de ninguna manera pueden ser integrados por la Ordenanza preparatoria, ni ésta formar parte de aquella. Obsérvese, que el ejercicio de la potestad tributaria, exige regular expresamente aspectos sustanciales de la relación jurídica que se trabará entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo del tributo, como son el hecho imponible, el elemento cuantificante; el destinatario legal tributario (en alguna de las varias de contribuyente, sustituto o responsable), entre otros.

Aquí falta uno de los extremos de la ecuación, por lo que técnicamente, no hay tributo. Está normativamente incompleta su formulación. Particularmente, no hay determinación de quien es el sujeto deudor.

4) Dejo para otro momento, la evaluación de todo lo relativo al cumplimiento del procedimiento y la conformación de las mayorías y su cómputo, porque eso sí dependerá del análisis de las constancias en las cuales se documentó el trámite, que hasta el momento no han sido exhibidas por el Municipio de Castelli y esperamos pronto salgan a la luz, para establecer si lo actuado se ajusta a los parámetros de validez establecidos por la Suprema Corte provincial en el antecedente “Anaya” y sus posteriores confirmatorios.

5) Finalmente, destaco una falencia importante, que desvanece la pretensión de cobro actual y reafirma la configuración de la ilegitimidad subsistente, y que se configuró cuando se liquidó y remitió la boleta de pago. Aún cuando con mucho esfuerzo se llegará a sostener que hay tributo –empresa plagada de obstáculos difíciles de sortear-, la Ordenanza no contiene fecha de entrada en vigencia. Un error de grueso calibre si se pretendía mantener como una de las fechas de vencimiento del ingreso del tributo, el 15/04/2020.

La ausencia de previsión específica en el texto sancionado, y la carencia de de una norma con carácter general en el derecho público provincial y municipal referida al momento en que las normas entran en vigencia, obliga a seguir el criterio establecido por la Suprema Corte provincial en esta parcela, quien ha receptado la solución de la legislación de fondo civil y comercial, que dispone que la misma se producirá transcurrido el octavo día desde su publicación. En la medida que se cuentan corridos, la Ordenanza 08/2020, recién será exigible el 23/04/2020. A partir de entonces, el Municipio podrá liquidar en sus boletas, el monto que no se sabe a quién legalmente podrá exigir, ya que la Ordenanza nada dice. Bonita paradoja.

Me sigo preguntando, ¿cómo no pudieron advertirse todas estas circunstancias, que son tan obvias, evidentes y que relucen a simple vista? Por supuesto que hay tiempo para enderezar el rumbo, y al fallar el fondo, estudiar con mayor detalle y precisión todas estas cuestiones. Confiamos en que así será.

-VII-

Planteadas las cosas de este modo, está claro que la novela no terminará aquí. Por el contrario, promete varios capítulos más. Teniendo en cuenta que como reza el dicho popular, “cocodrilo que se duerme, es cartera”, sugerimos a los futuros nuevos actores, cambiar la estrategia, especialmente para escapar de un ámbito de litigación donde si no se reexamina el enfoque, el resultado está casi puesto, y evitar asimismo al implacable recaudo de admisibilidad del pago previo, que deja sin fuerzas y de entrada a cualquier litigante. No debe olvidarse que no alcanza con tener la razón sino además, encontrar a quien quiera dártela. Seguiremos la evolución de los acontecimientos con la distancia y prudencia que las particulares circunstancias exigen, y ampliaremos nuestra línea de opinión, conforme lo amerite el devenir del trámite.

A modo de cierro, una última reflexión. Días pasados, me consultaron acerca de la viabilidad legal y constitucional de crear un fondo de afectación específico, para otorgar créditos a tasa cero, y devolución en doce cuotas mensuales, con plazo de gracia en los tres meses iniciales, destinado especialmente a aquellas personas que en el ejercicio de un oficio, arte o profesión están colegiadas por imposición de la ley, y que trabajan de modo independiente. Ello se haría a través de un Decreto del Poder Ejecutivo Provincial –debido a que los legisladores no están sesionando y todavía no esta definido si lo harán online-, estableciendo de modo obligatorio y con carácter retroactivo, un aporte patriótico solidario a nivel provincial por suma fija mensual durante el período que abarca la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 132/20 –ciento ochenta días a contar desde el 12/03/2020-, teniendo en cuenta ciertas escalas salariales o de haberes de miembros del Poder Judicial activos y jubilados –las más elevadas- y la existencia de fondos ociosos en el sistema de previsión y seguridad social de las Cajas Profesionales.

En los Considerandos proyectados –según me aclararon, se trataba de una propuesta borrador no oficial-, se señalaba que se acudía a este mecanismo excepcional, porque algunas iniciativas existentes que son de carácter voluntario, no tuvieron el resultado que se esperaba, es decir la ayuda de los que están en posición de hacerlo, resignando una pequeña parte de sus ingresos, o poniendo a disposición parte de aquel dinero que los propios aportantes al sistema generan como consecuencia de su trabajo, fue de un nivel muy bajo y en muchos casos inexistente.

Así por ejemplo, se mencionaba la experiencia del Sistema de Aporte Solidario en la denominada Jurisdicción Administración de Justicia, creado el 31/03/2020 por la Suprema Corte provincial, destinado a solventar la adquisición de insumos necesarios para atender la emergencia sanitaria; las líneas de préstamos de algunas –porque no todas lo han hecho- Cajas previsionales, que piden tantos requisitos para acceder a sumas que no alcanzan para cubrir los ingresos que necesita una familia tipo para no caer en la línea de pobreza, que resulta imposible cumplirlos.

Por supuesto, que he expresado el mismo razonamiento al aquí formulado. Se trata de una idea con una intención loable, altruista, de buen corazón, pero indudablemente inconstitucional. Para ello, se requiere ineludiblemente, contar con una ley. Como hombre del Derecho, estoy convencido que si se avanza sin pasar por la Legislatura, no debe prosperar y mi confianza y seguridad radica precisamente, en que todos los Jueces de mi querida Provincia, sin excepciones, si el caso es llevado a los tribunales, en esto no vacilarán en estar de acuerdo, tacharán con la declaración de invalidez constitucional una decisión de tal naturaleza. Es más, hasta me animo a sostener, más allá de la dudosa legalidad, que la propia Suprema Corte en el ejercicio de la Superintendencia, oficiosamente podría dejarla sin efecto, tal como ha ocurrido en más de una ocasión en supuestos con cierta analogía. Me vienen súbitamente a la memoria, como un acto reflejo, los tiempos del patacón, que parece pronto volverán.

En definitiva, todos estamos contestes en que el fin no justifica los medios, aunque en ciertas ocasiones, se borre con el codo lo escrito con la mano, porque derramar solidaridad cuando el bolsillo es ajeno, siempre resulta muy fácil. El dilema se presenta, indefectiblemente, cuando vienen por uno. ♦