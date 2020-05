Por intermedio de la presente la Secretaria de Seguridad, pone en conocimiento a toda la comunidad consejos para tener en cuenta ante hechos como la modalidad del cuento del tío, estas personas actúan haciéndose presente, o mediante llamados telefónicos, diciendo que son personal del Banco y requiriendo datos particulares o financieros, generalmente eligen a personas de la Tercera Edad para realizar su cometido, por eso se recomienda no dar datos, no abrir la puerta y no dejar ingresar a ninguna persona ajena a su núcleo familiar o conocido, ante esto será conveniente dar aviso de inmediato a los siguientes teléfonos: 101 emergencia, 911 emergencia , 0800 denuncias (2223242), 446543 (Comisaría) y 444005 (Policía Local).