El organismo representa a los ciudadanos italianos ante el consulado. Silvio Vitarella – elegido Consejero hace unos meses – acompaño a sus pares Ángel Pesce y Carlos Malacalza en una recorrida por la ciudad. Dialogamos con ellos sobre los objetivos y funciones del organismo, la actualidad y las próximas Elecciones en Italia, para las que miles de residentes en nuestro país están habilitados para votar.

Ayer los Consejeros Carlos Malacalza, responsable de la Comisión de Relaciones Institucionales del COMITES, y Ángel Pesce, responsable de la Red Consular e Interior, fueron recibidos en nuestra ciudad por Silvio Vitarella, también uno de los 16 consejeros del “Comitato degli Italiani all’Estero” (Comitato de Italianos en el Extranjero), que abarca 59 partidos de la provincia de Buenos Aires y tiene sede en La Plata.

Los COMITES son órganos representativos de los ciudadanos italianos residentes en el extranjero. Su función es promover iniciativas sociales y culturales, y sus Consejeros son elegidos por votación por los ciudadanos italianos residentes, en este caso, en Argentina.

Dialogamos con ambos, quienes nos dijeron:

Ángel Pesce: el COM.IT.ES representa desde hace 35 años a los italianos en el exterior. De la representación que tienen los italianos en Dolores, y lo que abarcan los 59 distritos de la circunscripción consular, los únicos votados por los italianos somos los integrantes del COM.IT.ES. En el caso de las Sociedades Italianas, uno puede pertenecer a ellas sin ser italiano, sin tener la ciudadanía, y terminas votando al presidente de la institución, que también puede ser un no italiano, descendiente pero sin ciudadanía. El Cónsul y hasta el Embajador son puestos a dedo desde Roma, por el gobierno de turno. Nosotros en cambio somos votados por los ciudadanos que integran la circunscripción consular.

¿Cuántos Consulados hay y que tramites realizan?

Ángel Pesce: hay 9 Consulados, 6 de ellos en la provincia de Buenos Aires y Capital, y cada consulado tiene su COM.IT.ES. Lamentablemente en circunscripciones consulares como la nuestra, con muchos italianos, es difícil representar y llegar a todos con respuestas. Pero llevamos los reclamos, sobre todo de la gente que tiene para hacerle al Consulado. Los turnadores son imposibles para sacar turno para pasaporte, ciudadanía. Las PEC (Posta Electtronica Certificata) que envían cuando un descendiente de italianos va a presentar la carpeta a un comune en Italia, para hacer la ciudadanía, porque no saca el turno acá, fija la residencia. Va a Italia, y cuando se presenta en el comune este tiene que mandar al Consulado de origen esa carpeta, en nuestro caso a La Plata. Y ahí tenemos la posibilidad de darle una mano a la persona si se comunica con nosotros, para que la respuesta, cuando el Consulado tiene que devolver esa carpeta que le mando el comune, para decir si todo está en regla y la persona es descendiente de tal, y no tiene nada con la ley en Argentina que le impida, esa respuesta podemos acelerarla en casos puntuales y concretos.

¿Cuántos ciudadanos italianos hay en esta circunscripción?

Carlos Malacalza: la Circunscripción Consular de La Plata abarca 59 ciudades del interior de nuestra provincia, prácticamente el 50% de distritos bonaerenses. Teniendo en cuenta que el distrito capital que es La Plata, es la sede del Consulado General de Italia, y que llegamos a ciudades importantes y densamente pobladas, con gran cantidad de ciudadanos italianos, como Junín, Olavarria, Mercedes, Bolívar, 9 de Julio, Trenque Lauquen. Llegamos hasta el límite con La Pampa, venimos hasta Dolores, y el límite noroeste nos lleva casi hasta el consulado de Buenos Aires y el de Rosario. Con lo cual, es una de las Circunscripciones más grandes, comparable con Córdoba que llega hasta Jujuy, o con Bahía Blanca que llega hasta Tierra del Fuego. Pero ahí estamos hablando de muchos kilómetros y pocos ciudadanos; en el caso nuestro, habilitados para votar hay 76 mil ciudadanos italianos. Esto quiere decir que de un padrón de 105 mil, ese número está en condiciones de votar porque son mayores de edad. No quiere decir que haya 105 mil italianos en el territorio de esta Circunscripción, se estima que en muchos casos esto se multiplica por diez.

¿Nuestro país es de los que más tienen con Ciudadanía Italiana?

Carlos Malacalza: Argentina es el país con mayor cantidad de ciudadanos en posesión de la Ciudadanía Italiana, por nacimiento o doble ciudadanía, del mundo, siguiendo muy de cerca a Alemania. Y en ese país, por cercanía geográfica, fue donde muchos italianos, por la guerra, se mudaran. Muchos creen que Estados Unidos, Brasil, tienen una gran presencia italiana, pero no es comparable a la de Argentina. Los ciudadanos italianos de la Circunscripción Consular de Buenos Aires son el equivalente a los habitantes italianos de Milán, unos 250 mil ciudadanos en condiciones de votar.

No debe ser lo mismo en personalidad un “italiano alemán” que uno “argentino”.

Ángel Pesce: pasa que es como que a la efervescencia italiana se le ponen varios cubitos. Nosotros somos una mezcla distinta, seguimos con esa efervescencia. Posiblemente a quienes traspusieron el Mediterráneo primero y el Atlántico después, nos sigue bullendo la sangre de la misma manera que a nuestros antepasados. Y cuando se mezcla con lo alemán, lo teutón, lo Tedesco, el temperamento no es el mismo. Muchos de los italianos del norte tienen poco que ver con los del sur. Y nosotros tenemos una gran representación de los italianos del sur, y es lo que pareciera que hubiese predominado en Argentina.

¿Qué trámites reclaman con mayor frecuencia?

Carlos Malacalza: el gran tema es que la pandemia profundizo algunas cuestiones que eran un gran reclamo de los ciudadanos italianos por un lado, y quienes tienen derecho a serlo por el otro.

Ángel Pesce: nosotros representamos a los ciudadanos italianos que tienen ciudadanía, que no son tantos comparados con los que quieren tener ciudadanía. Nos debemos más a los primeros, pero no descuidamos a esa otra parte.

Carlos Malacalza: claro, no significa que vamos a desatender el reclamo de quien tiene el derecho a ser ciudadano italiano. Obviamente hay una prioridad establecida por el gobierno italiano para atender trámites de ciudadanos italianos. En este caso serían tramites de tipo social, civil, y puntualmente el pasaporte italiano, la renovación del pasaporte italiano, cuestiones de residencia, y en caso de personas mayores, declaraciones de rédito, pensiones, o en caso de alguien con problema de indigencia, la asistencia social. Teneos un gran universo en quien tiene derecho a ser ciudadano italiano, y que no logra acceder a un turno para presentar la documentación que lo acredita como tal. Y no podemos garantizarles a esas personas la resolución de su problema. En nuestra posibilidad esta ayudarlos a reconstruir su historia familiar, conseguirle documentación, incluso en este último tiempo se habló del acuerdo entre los ministerios del interior argentino e italiano, justamente para agilizar trámites de uno y otro lado y validarlos. Lo que no podemos hacer y que es hoy el mayor reclamo, es el turno para presentar los tramites en el Consulado. Ni siquiera el Consulado puede adjudicar un turno para ingresar los trámites de ciudadanía. Funciona a través de una plataforma informática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia que habilita la cantidad de turnos según la demanda y la capacidad operativa que tiene cada consulado.

¿Qué factores retrasan la agilización de trámites y consultas?

Carlos Malacalza: en cada crisis, de Argentina y cualquier país, esto sucede en todas partes, se profundiza el problema de que haya mayor demanda y la misma cantidad de empleados que cumplen la tarea de responder a esos trámites. Un ejemplo cercano a la realidad: si tenemos 4 empleados en el Consulado Italiano para hacer pasaporte y ciudadanía, y mil pedidos mensuales, ahora tenemos 4 mil pedidos mensuales. Y ese trabajado va a rendir al 25% de su capacidad. Sumemos el tiempo perdido en pandemia, donde se suspendieron los servicios consulares, el tiempo que le siguió a la pandemia para recuperar los turnos perdidos. Y vino después el ferragosto, que es nuestro enero, donde el sistema burocrático italiano no funciona porque está de vacaciones. Y a eso le siguió la inesperada convocatoria a Elecciones debido a la caída del gobierno italiano, producto de una crisis interna de las alianzas políticas, proceso en el cual estamos en este momento. Todo lo que venía complicado a junio, se va a trasladas a junio del año que viene.

¿Cómo es el trabajo de Silvio y que mensaje daría a los ciudadanos italianos a quienes les llegue el sobre para votar?

Carlos Malacalza: los dolorenses tienen el privilegio de contar en su territorio con Silvio Vitarella, un Consejero del COM.IT.ES, habiendo ciudades con muchos más ciudadanos italianos que no lo tienen. Destaco la tarea de Silvio, su afán por unificar el criterio de los italianos y acompañarlos. Hoy visitamos esta ciudad como hemos visitado las demás, para promover la participación, y decirle a la gente que tiene Ciudadanía Italiana, que cuando le llegue un sobre a su casa con el escudo del gobierno italiano, se le está pidiendo no solo que ejerza su derecho a votar – que costo tanto conseguir -, sino que también cumpla con su deber ciudadano de atender al llamado de Italia. Así como Italia debería atender al llamado de ciudadano italiano cuando quiere renovar su pasaporte, pide una visa, o busca una beca de estudios, o busca una solución. Es un ida y vuelta. El ciudadano italiano ni puede pretender que el Consulado le resuelva todo, ni puede quedarse de brazos cruzados. Porque cuando Italia llama hay que responder, y de la misma manera, cuando nosotros llamemos, Italia va a estar dispuesta a responder.

¿Cómo pueden contactarlos?

Ángel Pesce: de las 59 ciudades que componen la Circunscripción Consular de La Plata, alrededor de 15 pertenecen a La Plata y Conurbano. Las otras 44 tienen solamente cinco Consejeros para el interior, y uno está en Dolores. Si hay alguien de Pila, Lezama, Punta Indio, Castelli, Chascomús, que necesita un trámite en el consulado, lo tiene a Silvio acá. El dolorense lo tiene a pocas cuadras, y tiene que aprovecharlo. Los 16 Consejeros tenemos la misma llegada al Consulado, al Cónsul. Hay que aprovechar esto, y defender lugares como el de Silvio, votando. En las ciudades del interior pasa que hay gente que le llega el sobre por primera vez, quiere votar y no sabe cómo. Que se acerquen a Silvio que les va a explicar, para votar al que deseen votar. Y que devuelvan el sobre al correo. Vota un porcentaje mínimo, que el sobre no quede sobre un mueble, que hagan uso cívico y lo hagan a tiempo, rápido, para que no se llegue al límite al correo, sobre la fecha.