En el Día de la Bandera Nacional, la Jefatura de la Unidad Penitenciaria N° 6 de la ciudad de Dolores, brindó homenaje a su emblema más sublime y a su creador Manuel Belgrano, destacando la importancia de esta fecha como una de las más importantes en el calendario nacional.

Hace 200 años, pasó a la inmortalidad el General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Su creación inmortal, la bandera; le rinde un perpetuo homenaje flameando desde el mástil emplazado en el Patio de Armas, situado en el frente de este Establecimiento y en todos los existentes en el país.

Cuando se buscan ejemplos en los testimonios para retemplar los ánimos, siempre aparece el de Belgrano. Con él, no hay polémicas y los revisionismos no hacen más que darle mayor brillo a su figura. Fue humano, cometió errores, pero su conducta fue tan cristalina y desinteresada que todos acaban rindiéndose al elogio. De allí su vigencia.

No existe en nuestra historia, muestra de una entrega tan absoluta, como el suyo. Fue unos de los primeros en imaginar la Argentina que vendría.

La creación de la enseña nacional se debe a su preocupación por levantar el ánimo de sus tropas, el querer estimular a sus soldados izando un pabellón propio; que logró conmoverlos, en cada oportunidad que tenían al saludarla en las ceremonias.

En este marco, el Director de la Unidad, Emilio Lupo; dedicó un mensaje para ser transmitido a través de sus Subdirectores, Jefes de Secciones y de Oficinas, al resto del personal que por la situación de la pandemia actual, no pudo estar presente como sería habitual; destacando: “…Estamos atravesando un hecho histórico en lo institucional dentro del Servicio Penitenciario. Estoy muy orgulloso de estar a cargo de ustedes y de que entre todos podamos llevar adelante los métodos preventivos ante el Covid-19. No debemos abandonarlos, no tenemos que descuidarnos; por nuestro bien, por el de nuestra familia y por preservar la integridad de quienes tenemos bajo nuestra custodia, los detenidos alojados en la Unidad Seis. Gracias por estar presente, por valorar los símbolos patrios y los reconocimientos a nuestros próceres que hicieron esta Patria…”.