Productores de más de 100 localidades de 15 provincias argentinas se reunirán este viernes en San Nicolás, a la altura del kilómetro 228 de la Ruta 9, en un predio de entre 3 y 4 kilómetros de ancho, en el que se montará un escenario y habrá transmisión radial en vivo, para que quienes vayan en auto puedan escuchar sin acercarse demasiado y se mantenga la distancia social. Si bien se espera que el grueso de la concurrencia sea de la Provincia de Buenos Aires, seguido por otras cercanas, como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, algunos viajarán más de 1.200 km. para llegar.

Nuestra ciudad tendrá representación y en cuanto al motivo que reúne a los productores de diferentes sectores, el Presidente de la Sociedad Rural Dolores, Guillermo Tramontini, destacó que tiene que ver entre otras cosas con la última medida adoptada, la intervención del gobierno a las exportaciones de carne. “Aún no dimensionamos el daño que se le está haciendo a la ganadería, la carne no va a bajar y si logran hacer bajar el precio va a ser a costa de la calidad. La historia demuestra que este tipo de iniciativas no sólo no dan resultado, sino que provocan todo lo contrario”, señaló Tramontini. “Si nosotros no logramos exportar esa vaca de descarte lamentablemente va a quedar en el campo, todo improductivo”, afirmó.

Cabe destacar, que desde la entidad a nivel local se invita a aquellos interesados e participar, a comunicarse con miembros de la comisión o por redes sociales a fin de facilitar los medios para llegar a la manifestación.

Si bien esta convocatoria parte de ruralistas autoconvocados, ya tiene el apoyo de la Mesa de Enlace conformada por la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Sociedad Rural Argentina.

Para quienes por motivo de otros compromisos o motivos no pueden llegar hasta San Nicolás, la opción es movilizarse con productores y vecinos del Sudeste que se reunirá en Las Armas, el mismo 9 de julio a las 10:30 hs.