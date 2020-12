En un reciente fallo dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores se confirmó una sentencia de primera instancia que había rechazado una demanda por daños y perjuicios, promovida por un comerciante de Santa Teresita contra EDEA por “incumplimiento de contrato de consumo de servicios públicos domiciliarios”.

La sentencia fue dictada por los Jueces Dres. Mauricio Janka (de primer voto) y María R. Dabadie, señalando el primer Magistrado que el demandante había apelado la resolución del Juzgado Civil interviniente contraria a su presentación, indicando que la acción de daños y perjuicios contra EDEA S.A. se basaba en el “incumplimiento del contrato de consumo de servicios públicos domiciliarios” respecto del suministro de energía eléctrica a su local comercial, dedicado a la venta mayorista y minorista de frutas y verduras en la localidad de Santa Teresita.

Indicó que en el mes de diciembre de 2016 se le había cortado el suministro eléctrico a su local sin previa comunicación, 24 horas de anticipación, violando con ello la normativa que regulaba la prestación del servicio, reclamando «daño material» por pérdida de mercaderías en las cámaras frigoríficas, «lucro cesante» por impedimento de entregar mercaderías, «daño moral» y «daño punitivo».

La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) contestó la demanda señalando que no había existido incumplimiento contractual alguno, ya que el corte había procedido «por falta de pago» del último período bimestral del año 2015, indicando que el cliente había adherido voluntariamente al régimen de envío de facturas digitales, entre las que se encontraba la impaga. Que se le había remitido una nueva facturación con nueva fecha de vencimiento y cuyo pago tampoco se había concretado, por lo cual se había remitido a la mencionada casilla de correo electrónico la orden de corte del suministro dispuesta.

El Dr. Janka en su análisis del caso señaló, que la denunciada interrupción del suministro de energía eléctrica debía ser analizada en base a las obligaciones asumidas por ambas partes, para poder valorar así si la decisión de la Empresa había sido injustificada como indica el demandante o fundada en el no pago de la factura emitida.

La perito designada por el Juzgado según el fallo se constituyó en la sede de EDEA y tuvo a la vista la documentación pertinente, informando que los datos allí obrantes coincidían con los de la factura agregada al expediente, que se hallaba registrada una segunda y el posterior aviso de corte por falta de cancelación, resaltando el Juez que del propio relato del comerciante surgía que para ser reconectado el mismo día de corte había saldado esa deuda.

Se resalta en la resolución judicial, que la Ley habilita por falta de pago a “la interrupción y/o desconexión de dicho suministro o servicio” transcurridos los quince días de mora, que lo cuestionado en la demanda había sido avalado en la propia presentación al no poner en tela de juicio la recepción de la factura original en su casilla de correo electrónico.

En cuanto al cuestionamiento de la labor pericial la sentencia indica, que mal podía cuestionar ese informe cuando pudo haber estado presente durante su realización y no lo hizo. “Quien pretende impugnar la conclusión a que arriba el perito, debe a su vez sustentar su posición sobre bases sólidas, demostrativas de la equivocación del experto, requiriéndose que la objeción contenga fundamentos válidos que formen convicción en el juzgador sobre la procedencia de las impugnaciones, las cuales deben reunir la suficiente fuerza y sustento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos del dictamen”, resaltó el Dr. Janka.

“En síntesis –dijo el Magistrado-, considero que la actora no logró acreditar el incumplimiento contractual atribuido a la demandada, por no haber acreditado uno de los presupuestos ineludibles del ámbito de la responsabilidad contractual, como es una conducta antijurídica, siendo evidente de acuerdo a los elementos probatorios analizados, que la privación del suministro de energía eléctrica tuvo una causa justificada, real y comprobada -falta de pago del servicio-, habiendo cumplido a su vez con el pertinente aviso de corte”, rechazándose en consecuencia los ítems demandados por pérdida de mercaderías en las cámaras frigoríficas, por impedimento de entregar mercaderías, «daño moral» y «daño punitivo», en cada caso con su análisis particular y fundamentos jurídicos.

Por todo ello los Dres. Mauricio Janka y María R. Dabadie resolvieron confirmar la sentencia de primer grado, la que había rechazado la demanda de ese comerciante contra la Empresa de Energía Eléctrica.