En un fallo reciente dictado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se confirmó la pena de prisión perpetua impuesta por el Tribunal en lo Criminal 2 de Dolores a un sujeto juzgado por haber asesinado a su pareja en San Bernardo.

Los Jueces Dres. Ricardo Maidana y Daniel Carral señalaron en la resolución, que el recurso había sido interpuesto por el Defensor Particular contra la sentencia dictada en diciembre pasado por el Tribunal en lo Criminal 2 de Dolores, que integrado por los Dres. Antonio Severino -de primer voto-, Eduardo Campos Campos y Analía Avalos, había condenado a Claudio Marcelo Carabes (de 52 años) como responsable del delito de “homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por haberse cometido con el empleo de un arma de fuego”, hecho que perpetrara en San Bernardo en diciembre de 2017.

El abogado en el recurso sostuvo entre otros argumentos que la muerte de la mujer había sido accidental, que la reconstrucción de los hechos no se podía sostener como lo había hecho el Tribunal, ya que no se había realizado pericia alguna para establecer cómo habían sido cada uno de los tres disparos efectuados, su trayectoria y donde habían impactado. Cuestionaba también que la pericia psicológica-psiquiátrica no se hubiera realizado en forma próxima al momento de los hechos, indicando que habría permitido establecer si su defendido había actuado bajo un estado de emoción violenta, cuestionando puntualmente “el razonamiento del Tribunal para dar por probada la violencia de género que el acusado ejercía sobre la mujer”, solicitando en definitiva que se absolviera a su asistido por tratarse de un “homicidio accidental” o se recalificara al hecho como “homicidio en estado de emoción violenta”.

El Juez doctor Carral -de primer voto- luego del análisis del caso, señaló que los planteos que realizaba la Defensa eran una reedición de los rechazados en el juicio, que volvía a insistir sobre aspectos que no encontraban corroboración en el conjunto de la prueba disponible, resaltando la existencia de datos fácticos incontrovertidos, como que el cuerpo de la víctima presentaba múltiples hematomas, especialmente en ambos miembros inferiores y en ambos antebrazos y brazos.

Puntualizó el Magistrado, que la declaración del propio acusado no tenía entidad alguna para atenuar su conducta, sino que como bien lo había establecido el Tribunal, configuraba “el contexto de violencia específica a la que estaba sometida la mujer en el momento de su muerte”. Y agregó que, conforme a los criterios normativos vigentes no cabía “considerar la situación del hombre supuestamente ‘herido o atormentado’ que en un arrebato de celos hiere o mata a su pareja”, ya que ello refleja “una representación que no hace más que legitimar el mantenimiento de estructuras de dominación del hombre sobre la mujer”. Y que en ese sentido “se imponía la necesidad de desacreditar -especialmente en las relaciones de pareja- conceptos tales como ‘crimen pasional’, ‘celos’, ‘emociones no controladas’, ‘relación tormentosa’, etc., tradicionalmente utilizados para disimular femicidios a través de la atenuación de la responsabilidad del agresor y su traslado a la víctima por haber provocado la locura, los celos o el enojo que desencadenaron la acción”.

Respecto de la pena impuesta el Juez consideró que el Defensor se había limitado solo a manifestar que era desmesurada y contraria al principio de proporcionalidad, pero sin vincular esas afirmaciones a una petición concreta, razón suficiente para descartar cualquier cuestionamiento

Por ello ambos Jueces de Casación resolvieron rechazar el recurso deducido por la defensa, confirmando la pena de prisión perpetua impuesta al femicida Claudio Marcelo Carabes.