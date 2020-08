En un fallo reciente dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores se confirmó un fallo de primera instancia, en una causa por compensación sustitutiva de preaviso en un contrato de distribución de bebidas pero incrementando el monto de la indemnización fijada.

La Cámara estuvo integrada para el caso por los Dres. María R. Dabadie (de primer voto) y Mauricio Janka, indicando la resolución, que el Juzgado de 1era instancia había hecho lugar a la demanda que por indemnización de daños y perjuicios que había promovido un distribuidor contra Cervecería Argentina S.A., en razón que la Empresa había dejado sin efecto el contrato de distribución no formal y fijado un tiempo de preaviso que consideraba insuficiente.

Señala el fallo, que al resolver el Juzgado había condenado a la demandada a abonar la suma $. 511.795,048 en concepto de “compensación sustitutiva de preaviso”, más los intereses hasta su efectivo pago, al considerar acreditada la existencia del contrato y que este era por tiempo indeterminado.

Dicho fallo fue apelado por el demandante ante la Cámara considerando que el plazo fijado de preaviso seguía siendo injusto de acuerdo a la duración de contrato y a la actividad comercial desplegada, señalando la necesidad que fuera razonable como para permitirle reorganizar la labor productiva, permitir su liquidación o reemplazar la actividad lucrativa por otra, haciendo hincapié que el contrato que lo unía con la Empresa demandada había sido por 17 años ininterrumpidos y con exclusividad de ventas. Por otra parte cuestionaba el monto fijado como indemnización sustitutiva de preaviso.

Al contestar el traslado los representantes legales de la demandada dijeron que el plazo de preaviso fijado era acorde a las circunstancias, que el demandante no había demostrado que su actividad se hubiera visto alterada por la rescisión del contrato, ni que en ese plazo no hubiera podido reorganizarse según la índole de la relación comercial. Y sobre el contrato sostuvieron, que solo era un elemento de valoración relativa, según si el derecho a rescindir había sido o no abusivo.

La Dra. Dabadie al analizar la cuestión indicó, “que en los contratos de duración de plazo indeterminado con prestaciones recíprocas…”, como ocurría en el caso, “si bien las partes pueden desvincularse en cualquier tiempo de su relación contractual, esa facultad no puede ser ejercida intempestivamente con menoscabo de las legítimas expectativas de la otra parte…”, agregando, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la falta de plazo expreso convenido para la ejecución de un contrato, había señalado que éste debía “concluir en el tiempo que las partes razonablemente pudieron entender”.

Sin embargo para la Juez, “una de las cuestiones más controvertidas ha sido cuál sería el plazo de preaviso razonable a conceder a la parte rescindida”, resaltando que la jurisprudencia nunca había fijado una fórmula exacta o determinado como calcularla, por lo cual debían ser analizadas las circunstancias de cada caso en particular pues la duración era una de esas pautas pero no la única, ya que ello dependería también del ramo o actividad, de la envergadura del negocio y de la cuantía de la inversión realizada.

Y en ese marco de análisis la Magistrada indicó que el factor tiempo se debía combinar con otros elementos que incidían, como por ejemplo la amortización de las inversiones, la exclusividad, las características del producto comercializado y la mayor o menor facilidad para encontrar nuevos proveedores, para valorar o establecer con ellos si había sido abusivo el derecho a rescindirlo.

Y que teniendo en cuenta estos parámetros consideró la Juez, que el plazo de preaviso de seis meses establecido por el Juzgado de 1era. Instancia aparecía razonable frente al de un mes que había otorgado el demandado, teniendo en cuenta que el demandante no había logrado demostrar de manera idónea que le hubiera sido necesario un plazo mayor al fijado para reorganizar su actividad comercial desde cualquier punto de vista, o para paliar alguna consecuencia negativa derivada de la rescisión unilateral.

“El reacomodamiento del negocio o lo que implica encontrar nuevos proveedores, no puede calificarse como imposible o de grandes dificultades, mucho menos en el tiempo concedido”, señala la resolución judicial.

Sobre otros reclamos de la demanda se señaló que no existían razones para modificar lo resuelto por la Juez de Primer Instancia, quien había dictaminado sobre la pretensión de indemnización por daño moral, que el demandante no había logrado probar la afección de bienes extra-patrimoniales que lo justificara. Y que respecto a la compensación por clientela, que tampoco existían pruebas que lo avalaran.

Por todo ello la Dra. Dabadie y el Dr. Janka –que adhirió al voto de la primera-, resolvieron confirmar la sentencia recurrida pero modificando la condena en cuanto al monto, el que se fijó en la suma de $. 554.441,63 en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso.