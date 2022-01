A mediados de 2015 y luego de que muchos Magistrados se excusaran de intervenir el Juez Antonio Escobar decía que era “deber de los jueces ejercer el rol para el cual fueron designados”, y receptaba intervenir en la demanda que el Fiscal General Dr. Diego Escoda promovía contra el Intendente Camilo Etchevarren por “Daños y perjuicios”.

Han pasado más de cinco años de un expediente cuya tramitación no debe haber resultado fácil al Juez a partir de la reticencia de Etchevarren en cumplir con ciertas decisiones procesales, como por ejemplo no haberse presentado nunca a la pericia de cotejo de vos con las grabaciones aportadas por la demanda en las siete oportunidades distintas en que se le fijó audiencia.

La demanda por “daños y perjuicios” fue presentada por el Dr. Escoda con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Tedeschini, promovida contra Etchevarren y/o la Municipalidad de Dolores a raíz de las descalificaciones, difamaciones e injurias que el jefe comunal venía profiriendo desde hace años contra su persona con una serie de falsas y muy graves acusaciones infundadas, invocando siempre su carácter de Intendente de Dolores. Y puntualizando, que el demandado “además de proferir las falsas acusaciones y difamarlo del modo en que lo hizo, se ha encargado sistemáticamente de que sus dichos tomen repercusión local, provincial y hasta nacional, a través de su difusión en medios de comunicación masiva, utilizando para ello el apalancamiento que le proporciona el cargo de Intendente que ejerce”.

Puntualizaba además, que el origen de esa serie de falsas acusaciones proferidas por el Intendente en su contra y también en contra del Poder Judicial, la Policía y otras Instituciones, había nacido en forma posterior a una serie de allanamientos que como Fiscal había tenido hace años que realizar en la Comisaría local. Y que puntualizaba, partir de allí Etchevarren había comenzado “una campaña de persecución, difamación, descrédito, desprestigio, deshonra, ultrajante para cualquier persona, basada en hechos falsos, que por su tenor y contenido resultaba lesiva para sus derechos personalísimos, tales como la paz, la tranquilidad de espíritu, el honor, la reputación, etc., y que había generado una alteración absoluta en su ritmo normal de vida.

Por otra parte destacada, que como se podía apreciar en los audios y entrevistas radiales como de las notas levantadas por los medios gráficos (que acompañaban la demanda), “Etchevarren ha sobrepasado holgadamente los límites que podría constituir una crítica funcional al desempeño como Fiscal General del Departamento Judicial Dolores”, para provocarle directamente “una grave e intencionada afección a la dignidad, la reputación, el honor, fama o decoro de que goza un sujeto en la comunidad, afectando inclusive a la propia institución, resultando las injurias de un calibre tan mayúsculo y desmedido que provocan una desacreditación enorme a su persona e imagen pública, privada y hasta familiar, conducta antijurídica y dañosa que no encuentra de ningún modo compelido a soportar por el hecho de desempeñar un cargo público en el Estado…”.

Y argumentó el demandante sobre la responsabilidad de Etchevarren, que dijo se presentaba “clara y directa, desde el momento en que sus expresiones ni siquiera había tomado el elemental recaudo de utilizar verbos potenciales, incurriendo así en una conducta dolosa o cuando menos, en una grave negligencia, olvidando que el hecho de ocupar un cargo público en cualquiera de los poderes del Estado, implica mayor responsabilidad hacia la sociedad, debiendo evitar consecuentemente entrometerse arbitrariamente en la vida ajena, mortificar a otros de sus sentimientos y/o perturbar su intimidad”.

Los mismos argumentos contra Etchevarren los explayó respecto del Municipio, en razón de que aquel realizaba sus agravios como Intendente, reclamando en definitiva resarcimiento por daño moral.

Etchevarren ejerció su defensa con la intervención del Dr. César Sivo, mientras que por la Municipalidad lo hizo la Dra. Mariana Etchevarren en su condición de apoderada, desplegando ambos letrados una defensa enfocada en principio en un planteo de “prescripción de la acción”, argumentando asimismo que el demandante pretendía “hacer creer que existe un ataque sistémico y reiterado hacia su persona, por declaraciones … (del Intendente) en entrevistas radiales que, a la postre y sin que realizara nuevas manifestaciones, fueron eventualmente replicadas por medios de comunicación de distinta índole, algunos de los cuales, calificaban de dudosa existencia”, solicitándose en definitiva que se rechazara la demanda con expresa imposición de costas.

Para resolver el Juez valoró profusa doctrina y también jurisprudencia, asimismo declaraciones de testigos y otros elementos probatorios incorporados al expediente, entre ellos la contestación de la demanda por parte del abogado de Etchevarren, que reconocía declaraciones de este respecto del Dr. Escoda, resaltando el Magistrado, que en “armonía con lo afirmado en sus alegatos, resulta debidamente acreditado … ha efectuado en distintos tiempos del lapso denunciado por el actor, manifestaciones ante medios de prensa, que considera son de entidad suficiente, como para generar la responsabilidad del mismo”.

Al respecto el Dr. Escobar señaló que devenía “absurdo e ingenuo pretender convencer al suscripto, que solo existieron un par de declaraciones radiales en 2010, y que los medios fueron reproduciendo a lo largo del tiempo hasta 2015”, ya que a principio de ese año en una radio de Chascomús reconocía que en casi siete años de mandato había hecho varios pedidos de jurys contra Escoda. O cuando a los pocos días decía en una radio de esta ciudad Dolores luego de descalificarlo, “que no era una persona capacitada y psicológicamente apta para el cargo”.

“Puedo afirmar –dijo el Juez-, que conforme a las consideraciones que he realizado, luego de reproducir y escuchar en varias oportunidades los distintos audios que conforman este medio probatorio, puedo tener debidamente acreditado, que el codemandado (Etchevarren) fue declarando ante los medios radiales diversos hechos, que precisamente no se limitaron a un par de presentaciones”. Que “resulta inexplicable –si nos atenemos a sus argumentaciones-, que de un par de entrevistas radiales acaecidas en 2010 –tal como reiteradamente sostiene-, se hable en los audios de sucesos que aún no habían ocurrido, y que se dieron en un lapso de aproximadamente cinco años, desde el mencionado año hasta 2015 inclusive”, agregando, “de la reproducción de los distintos audios se desprenden hechos notorios, que resultan de sencilla comprobación que volcados sobre una línea de tiempo, “ponen en evidencia la falaz afirmación del codemandado, que solo se trata de un par de declaraciones radiales, reproducidas durante años, por distintos medios periodísticos”.

Si Etchevarren pretendía más precisiones sobre los distintos audios, el juez resaltó que “simplemente debía como era su obligación –por ser funcionario municipal, como cualquier ciudadano y por ser parte en el proceso en virtud de los principios de buena fe y colaboración-, someterse a las pericias pertinentes, a las cuales, en definitiva –abusando de distintos pretextos y motivos-, omitió concurrir”.

Más adelante dijo en su resolución, que había “quedado debidamente acreditado, que el hoy codemandado Etchevarren, ha efectuado en diversas ocasiones durante un lustro al menos, declaraciones graves en contra del actor (Escoda), que prima facie podrían resultar de un tenor tal, que generen la responsabilidad que se pretende endilgar…”.

En otra parte de su análisis del caso el doctor Escobar dijo, que se podía apreciar “que no solo los políticos, sino los ciudadanos en general, si bien cuentan con el derecho y la tutela respecto de la libre expresión, también en su correlato, deben asumir la responsabilidad de las palabras que pronuncian, cuando exceden los límites razonables y legítimos del ejercicio de tales derechos”.

Más adelante señaló, que el material probatorio que constituían los soportes de audios de declaraciones en medios radiales, reproducían “una serie de metáforas y/o palabras pronunciadas por (Etchevarren)…” que las consideraba decisivas para conferirle razón al demandante en lo que atañe a la responsabilidad por los daños invocados, transcribiendo al menos cinco de esas grabaciones.

Además puntualizó el Magistrado, que no podía soslayar en su análisis “la falta de colaboración del codemandado Etchevarren, atento sus reiteradas inasistencias a la citación de la pericia documentológica, dado que resultó de aquella diligencia frustrada un dispendio de actividad jurisdiccional inaceptable, además de poner en evidencia una conducta reprochable, de quien –ocupando un cargo electivo- debía predicar con su ejemplo, y no desentenderse completamente de un mandato judicial, que era requerido con insistencia por la parte actora”.

“Es inconcebible, que cualquier funcionario –sea cual fuere la jurisdicción o el cargo-, se ponga por sobre la ley y la Constitución por la que juró para ejercer el cargo, y no cumpla en reiteradas oportunidades, con una citación judicial (cotejo de vos) …” Poniendo distintas excusas para no cumplir y en el centro de prioridades una agenda que él mismo maneja.

“Efectuadas las consideraciones precedentes –puntualizó el Juez-, puede nítidamente apreciarse, de la simple lectura de declaraciones del codemandado, que en contexto o fuera del mismo, las calificaciones que hace Etchevarren sobre Escoda, son gravísimas y ameritan imputarle responsabilidad”.

“Lejos estuvo (Etchevarren) de probar y/o acreditar las gravísimas acusaciones formuladas, pues si por un lado desconfiaba de los funcionarios de esta jurisdicción, bien pudo presentar denuncias ante las autoridades superiores del Ministerio Público, exigiéndoles en su caso, investigar estos graves hechos que consideraba cometidos por Escoda”.

“Siendo que el Intendente en ejercicio de su cargo ha jurado defender la Constitución y las leyes complementarias, y teniendo una serie de deberes y obligaciones, incluso dentro del ámbito del Derecho Penal, debió inexorablemente desde su conocimiento de la probable comisión de delitos, formular las denuncias pertinentes, tal como era su obligación como funcionario público”, puntualizó el Magistrado. Y se preguntó: ¿si era tanta la gente que reclamaba por el mal desempeño de Escoda, sumado a las graves acusaciones formuladas tratándolo de corrupto, de armar causas, de liberar la venta de droga, de dejar libres delincuentes, perseguir intendentes, etc.-; por qué motivo, no existieron más denuncias ante el Consejo de la Magistratura, o ante el fuero penal –aun ante superiores de Escoda-?

“La contundencia de las pruebas producidas, que no han sido de ningún modo desvirtuadas –en particular los audios, que debían peritarse en su presencia-, dejan definitivamente sellada la suerte adversa, haciéndolo responsable de los daños provocados” indicó.

Respecto de la responsabilidad del Municipio, señaló que el demandante procuraba hacerlo responsable de los hechos endilgados al Intendente, pero como se apreciaba en la doctrina y jurisprudencia la mera circunstancia de accionar contra la persona del funcionario “no necesariamente implica, que, por la condena de responsabilidad del primero, deba responder patrimonialmente el órgano que representa”.

Luego de analizar las indemnizaciones reclamadas, el Magistrado entendió que como consecuencia de la campaña difamatoria de Etchevarren en los medios de comunicación masiva, las falsas denuncias articuladas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, la desvalorización constante, la injuria, el agravio y las ofensas padecidas en el quehacer profesional (…) habían sido para Escoda “una verdadera tortura moral alimentada y retroalimentada en forma constante, provocando una profunda preocupación de perder injustamente el cargo de Fiscal General, provocado por la influencia negativa que Etchevarren generó con su campaña difamatoria ante la sociedad”. Y dijo, que conforme “los parámetros que surgen de la doctrina y de la jurisprudencia, en daño en tratamiento ha sido debidamente acreditado, basta escuchar las distintas declaraciones efectuadas por Etchevarren para despejar cualquier duda al respecto”.

Finalmente, el Dr. Antonio Escobar, titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores, resolvió rechazar las excepciones de prescripción incoadas por los codemandados Municipalidad de Dolores y Luís M. C. Etchevarren.

Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Diego Leonardo Escoda, contra Luis María Camilo Etchevarren, condenándolo al pago del resarcimiento reconocidos de “Daño moral”, el que deberán ser actualizado y abonado conforme las pautas establecidas.

Rechazar totalmente la demanda respecto de la Municipalidad de Dolores.

Imponer las costas del proceso a Camilo Etchevarren, por su condición de vencido, también por el rechazo total de la demanda contra la codemandada Municipalidad de Dolores.