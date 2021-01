En el marco de fallo dictado el pasado mes de agosto y al cual tuvo acceso ahora este Diario, la Dra. Graciela Avalos actuando como Juez unipersonal del Tribunal en lo Criminal n° 2 Departamental condenó a dos individuos hallados responsables de un violento robo con privación de la libertad, hecho perpetrado en octubre de 2018 en nuestra ciudad.

El juicio, que tuvo carácter de abreviado, había sido consensuado por la Fiscal Dra. Verónica Raggio, y la Defensora Oficial Dra. Muriel Mendoza con acuerdo expreso de ambos procesados.

La Dra. Avalo señaló en el veredicto, tener por acreditado que en las últimas horas de la tarde del 21 de octubre de 2018, Iván Jorge Sala y Matías Ezequiel Martínez Viana movilizándose en un vehículo de color blanco llegaron y estacionaron en cercanías de un domicilio de la calle Rico, donde luego de empujar a una vecina en momentos en que ingresaba a la vivienda, la redujeron con precintos plásticos, la golpearon repetidas veces en el rostro y cuerpo al tiempo que le exigían la entrega de dinero y oro. Que luego de apoderarse de tarjetas de crédito de la víctima, de un teléfono celular Motorola, un Smart TV de 32″ Samsung y de un anillo de oro de 18 quilates, se dieron a la fuga en el auto señalado, dejando a la víctima con precintos colocados en sus muñecas y en sus pies.

Como consecuencia de la violencia física la vecina sufrió múltiples hematomas en su rostro, cuello, miembros inferiores y superiores, lesiones que fueron calificadas como graves dado la inutilidad que le produjo para cumplir con su trabajo.

Según surge de la resolución judicial, la vecina al formular la denuncia dijo que se encontraba en ese domicilio junto a su padre, que se había dirigido a un comercio cercano y que al regresar había observado que la basura del canasto se encontraba en el suelo, por lo que había ingresado a la vivienda a buscar la pala y el escobillón para limpiar la vereda. Que en esas circunstancias había observado un vehículo de color blanco estacionado cerca de la casa, precisando que cuando volvía a ingresar y estaba por cerrar la puerta un hombre la había empujado mientras le decía que no gritara, que seguidamente la había tirado al piso y atado las manos con un precinto, comenzando seguidamente a golpearla con el puño en la cara mientras exigía que entregara el dinero y el oro, relatando con detalles el calvario sufrido porque los individuos le decían que iban a matar a su padre si no lo hacía. Precisó haberse dado cuenta que producto de algún golpe tenía sangre en su nariz. Dijo haber brindado detalles de la contextura física de los ladrones, indicando en particular que uno vestía una camiseta de fútbol de color roja y blanca, el otro una camiseta con los colores de la bandera de Brasil.

A partir de las descripciones y el auto mencionado por la víctima comenzó la investigación, pudiendo obtenerse del Centro de Monitoreo Municipal imágenes del vehículo, un Ford Fiesta Kinetic, y ver que el conductor tenía una remera igual a la descripta en la denuncia, sujeto que fue reconocido por la policía en razón de habérsele efectuado allanamientos en su vivienda por delitos contra la propiedad y la integridad física de las personas.

Posteriormente y a través de compulsa en la redes sociales se los pudo observar a ambos vestidos de la misma manera en que lo había descripto la víctima, como también sentados en un vehículo Ford Fiesta de color blanco, determinándose cuál era su patente y a quién pertenecía, un vecino de la calle Olavarría que no lo conducía por cuestiones de salud, en cuyo domicilio trabajaba Martínez como acompañante -quien se lo pedía habitualmente-, y que allí trabajaba también la pareja del otro sospechado.

En el allanamiento practicado en un domicilio de la ciudad se secuestró una remera de fútbol de color amarillo con detalles verdes y el logo de Brasil, mientras que en una vivienda cercana se pudo aprehender a los dos sindicados cuando se encontraban escondidos en una habitación, donde se secuestró un bolso que contenía una remera roja y blanca con la inscripción del Club Estudiantes de La Plata, como también una bermuda de jean en la que se detectó una mancha de sangre humana, la que al ser sometida a un análisis comparativo de ADN se obtuvo un perfil genético femenino, coincidente con el obtenido al analizar la muestra correspondiente a la víctima.

También se incautó en ese lugar un televisor LCD de 32″ marca Samsung, que la damnificada reconoció como suyo.

Los aprehendidos posteriormente fueron reconocidos en rueda de personas, como los coautores del ilícito.

La Juez señaló, que los múltiples elementos de convicción obtenidos merced a la tarea investigativa, conformaban “un entramado probatorio sólido que permite demostrar de modo indiscutible la materialidad ilícita y la participación de los procesados en los hechos juzgados.

Por ello la Dra. Graciela Avalos resolvió condenar a Matías Ezequiel Martínez Viana, de 24 años de edad, ayudante de albañil, nacido y con domicilio en el barrio de la Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y a Iván Jorge Sala, de 38 años, empleado, nacido en CABA y con domicilio en Dolores, como coautores de “Robo agravado por el carácter grave de las lesiones ocasionadas, en concurso real con Privación ilegal de la libertad agravada”, imponiéndole respectivamente una pena de “Cinco años de prisión”.