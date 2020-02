El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado sustanciado en el Juzgado Correccional nº 1 de Dolores. La pena impuesta es de corta duración pero de efectivo cumplimiento.

En un fallo dictado este martes en el Juzgado Correccional nº 1 Departamental en el marco de un juicio abreviado, el Juez Dr. Emiliano Lazzari condenó a un vecino juzgado por reiteradas desobediencias a una orden judicial de prohibición de acercamiento a su ex pareja.

Este caso es uno más de los muchos que tramitan en los Juzgados Correccionales de Dolores, sin embargo su resolución al igual que otras dictadas en situaciones similares, ayudan a comprender que cuando se habla de “restricción de acercamiento” se refiere a una orden judicial, no a lo que comúnmente muchos entienden como un cerco protector alrededor de una persona. Y es la violación a esa orden la que termina en una condena, como ocurrió en este caso.

El juicio abreviado había sido consensuado por el Fiscal Roberto Miglio Salmo y el Defensor Oficial Rolando Brown, éste con acuerdo expreso del imputado, en cuanto a la calificación y el estimado de la pena.

Al resolver el Dr. Lazzari señaló como ilícitos materia de juzgamiento, los siguientes:

Hecho I: en horas de la noche del 24 de abril de 2016 un sujeto adulto se hizo presente en las afuera de un domicilio de calle Mitre, lugar donde se encontraba de visita su ex pareja, desobedeciendo de esta manera una orden judicial notificada, a través de la cual el Juzgado de Paz Letrado de Gral. Belgrano le ordenaba abstenerse de concurrir al domicilio de la denunciante, como también de intentar cualquier tipo de acercamiento hacia la mujer, incluyendo transitar por la cuadra donde la misma vivía o acercarse a menos de 200 metros.

Hecho II: ese mismo día y en momentos en que la mujer se dirigía en bicicleta por calle Callao rumbo a su domicilio, el sujeto se le acercó corriendo, se paró delante del rodado para que detuviera la marcha e intentó golpearla, tras lo cual se retiró del lugar.

La denuncia fue formulada por la ex pareja del imputado, quien consignó detalles de la relación sentimental con éste, los problemas de convivencia que habían tenido por su carácter agresivo, hasta la separación final como consecuencia que la había golpeado.

Precisó, que luego y como la seguía molestando había pedido en un expediente por “Protección contra la violencia familiar” tramitado en General Belgrano, donde por entonces residían, se dictara una medida de prohibición de acercamiento, las que en dos oportunidades había violado en esta ciudad de Dolores.

Dijo que en la primera oportunidad había sido avisada que su ex pareja se encontraba afuera del domicilio donde estaba de visita, razón por la cual había llamado a la policía, pero que al arribo de los efectivos no lo habían encontrado. Que en momentos que se retiraba en bicicleta para dirigirse a su domicilio lo había visto venir corriendo hacia ella, “situación que la había asustado”, por lo cual había vuelto a llamar a la policía. Resaltó tenerle miedo a sus reacciones violentas, ya que dijo que su ex pareja no sabía controlarse.

El Juez señaló que las evidencias mostraban una situación de conflicto familiar en la pareja, que el imputado tenía pleno conocimiento que no podía acercarse a su ex, a dónde ella estuviera, a su domicilio, y que aun así había hecho caso omiso a la prohibición y concretado la aproximación. “De la mecánica de los hechos se desprende que ambas conductas fueron voluntarias, lo que permite inferir su intención de no acatar el impedimento impuesto por la autoridad judicial competente” resaltó el magistrado.

Por ello el Juez Dr. Lazzari finalmente resolvió condenar a J.E.L. de 30 años, con domicilio en nuestra ciudad, como autor penalmente responsable del delito de “Desobediencias reiteradas”, imponiéndole una pena de “Un mes y quince días de prisión de cumplimiento efectivo”.