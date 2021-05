En un fallo dictado la semana pasado en el Tribunal en lo Criminal nº 2 Departamental, el Dr. Antonio Severino actuando como Juez unipersonal condenó a un vecino de Lezama hallado responsable del robo de una vivienda de la localidad, donde junto a un cómplice se llevaron todo lo que encontraron a su alcance,.

El juicio tuvo característica de abreviado y había sido consensuado por el Fiscal Dr. Juan Manuel Dávila y el Defensor Oficial Dr. Gustavo Estrada, manifestando el imputado su conformidad con la calificación legal y la pena solicitada por el Ministerio Público.

El Dr. Severino señaló en el veredicto, que con las piezas incorporadas durante la investigación podía arribar a la convicción que entre las últimas horas del días 23 y las 3 de la mañana del 24 de junio de 2018, Matías Ezequiel Núñez y otra persona no sometida a este proceso, luego de violentar una reja de hierro, y romper el vidrio de una ventana ingresaron a una vivienda ubicada en Paraje “El Destino” (en la Ruta Provincial 57) de la localidad de Lezama, donde se apoderaron de un televisor LED 32′; un microondas; una moto guadaña; ollas de acero inoxidable de varios tamaños; cubiertos Tramontina; una caja de herramientas que contenía un martillo, llaves y destornilladores varios; una aspiradora, un taladro; calzados varios; una hidrolavadora; una pava enlozada; mates revestidos en cuero; una campera de nieve; una valija Samsonite con ruedas; un bolso con ruedas; un caloventor; un secador de pelo; una planchita para el pelo; una cuchilla y una sartén, dándose tras ello a la fuga con el botín en su poder.

El padre del damnificado al formular la denuncia manifestó que su hijo no vivía en esa finca, que al hacerse presente en el lugar había advertido que no estaba el candado de la tranquera, observando que la reja, la puerta y una ventana estaban rotas, indicando haber ingresado y constatado los faltantes que detalló. Por su parte resaltó que no había electricidad en la casa, comprobando que la llave del medidor se encontraba en posición de cortada, con lo cual se había desactivado el sistema de alarma que tenía el interior y exterior de la finca.

Iniciada la investigación un remisero relató ante los funcionarios policiales que a su domicilio en horas de la madrugada había llegado Matías Núñez, quien había manifestado que necesitaba hacer un viaje para ir a buscar unas cosas al paraje denominado «El Destino», precisando que ese individuo le había dicho que la chanchería donde trabajaba presentaba quiebra y tenía que sacar sus cosas y algunas que le había dado el dueño en parte de pago. Dijo el testigo haber aceptado realizar el viaje, que había ido a buscar a Núñez y otra persona (que identificó como “Corcho”) y los había llevado al lugar acordado, donde estos subieron al auto dos valijas grandes con rueditas aparentemente cargadas con cosas varias, que luego lo hicieron con una hidrolavadora, una motoguadaña, un artefacto tipo horno similar a una parrilla grill y con una estufa espejo. Añadió que entonces Núñez le había dicho que los llevada a la casa de su suegra, lugar donde bajaron esos elementos.

De una cámara de seguridad municipal se obtuvo imágenes donde aparecían dos sujetos en una moto llevando un elemento rectangular similar a un TV pantalla plana, como también cuando ingresaba a la localidad el remis en el horario señalado por el testigo.

Un vecino de Lezama declaró que un menor había llegado a su domicilio ofreciendo diversos elementos que tenía para vender, entre los que había una plancha, un secador de pelo, indicándole que también tenían a la venta una hidrolavadora, una moto guadaña, un microondas, un taladro y una estufa eléctrica, elementos todos que dijo había negociado con Matías Núñez.

Otro testigo manifestó haber concurrido a la casa del imputado a tomar mate y que este le había mostrado como había pintado la casa, observando en esas circunstancias un televisor plasma de 32 o 34 pulgadas, una valija negra grande que aparentemente tenía cosas adentro, una pantalla eléctrica y un microondas, cosas que le habían llamado la atención ya que aquél cobraba por día de trabajo.

Otro vecino alertado del robo se presentó espontáneamente en la dependencia policial y dijo que tenía en su poder una moto guadaña, que dudaba de su procedencia, que se la había comprado a Núñez (que hizo entrega a la autoridad) quien además le había ofrecido un microondas.

Por su parte otro testigo manifestó que mientras caminaba por la calle había visto a Núñez con un carrito de bebé, en el que llevaba un artefacto tipo pantalla de vidrio, similar a los que irradian calor, también un electrodoméstico similar a un microondas u horno eléctrico. Resaltó que en la parte de abajo llevaba más cosas, que podrían ser herramientas. Que el sujeto que lo acompañaba llevaba una valija con rueditas, que habían ingresado a una casa quinta desocupada de donde el segundo había salido sin la valija, y que cuando volvió a ver a Núñez el cochecito de bebé estaba vacío.

El Fiscal pidió una orden de allanamiento al Juez de Garantías Dr. Christian Gasquet, quien la concedió, incautándose en el procedimiento entre otros elementos una valija Samsonite con ropa y calzado para niños en su interior.

Otro testigo dijo que un peón de albañil (que identificó) había dejado en su domicilio un microondas marca BGH y una pantalla para calefaccionar, pero que ante la duda sobre el origen de esos elementos los había arrojado en un contenedor a una cuadra de su domicilio, lugar donde precisamente fueron incautados.

Todo ello le permitió al Juez demostrar tanto la materialidad ilícita como la autoría penalmente responsable del imputado, resaltando en el fallo que la secuencia de los testimonios recibidos despejaba toda duda

Por todo ello el Dr. Antonio Severino resolvió condenar a Matías Ezequiel Núñez, de 31 años de edad, changarín, como coautor del delito de “Robo agravado por ser cometido con efracción” a la pena de “tres años de prisión de efectivo cumplimiento”.