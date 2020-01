En el marco de un juicio oral realizado en el Juzgado Correccional nº 1 de Dolores. El hecho sucedió cerca del centro Guerrero, cuando golpeó con la moto a una mujer que transitaba caminando, haciéndola caer al piso y lesionándola.

En el marco de un juicio realizado en el Juzgado en lo Correccional n° 1 Departamental, el Dr. Emiliano Lazzari condenó a un vecino de Castelli al hallarlo responsable del delito de lesiones culposas.

El Juez indico en su resolución, que alrededor de las 15 horas del 26 de abril de 2013 en la calle Pueyrredón de la Sección Quintas del Centro Guerrero (Partido de Castelli), Walter Fabián Barrios conducía en forma imprudente una moto Cerro en dirección sur/norte, impactando con su rodado a la altura de su brazo izquierdo a una señora que caminaba en el mismo sentido, desestabilizándola, provocando que cayera al suelo y sufriera traumatismo en la región lumbo-sacra, lesión calificada como leves.

La víctima dijo que sus hermanas –que iban con ella- la habían levantado, la habían trasladado a una salita y después en remis al hospital, donde descubrieron que tenía roto el coxis, lesión que la mantuvo un año en cama. Precisó no haber visto a la moto ni a quien la conducía, que después supo que era Walter Barrios.

Una de aquellas dijo que estaban caminando como todos los días, de Castelli a Centro Guerrero, que entonces había pasado una moto y le había pegado a su hermana con el manubrio, haciéndola girar y caer al piso. Otra indicó las características del conductor de la moto, la patente del vehículo y el color del rodado.

El Juez señaló que según las evidencias incorporadas al juicio oral, al no detenerse el conductor al momento del impacto no había sido posible identificarlo en ese momento, lo que sí se hizo posteriormente. Que no existía una posible hipótesis que la moto fuera conducida por un tercero ya que el único habilitado para hacerlo según la documentación era el propietario. Que tampoco había existido denuncia alguna que indicara que ese rodado hubiera suido sustraído.

Por ello el Dr. Lazzari resolvió condenar a Walter Fabián Barrios, de 43 años de edad, trabajador rural, nacido el Chaco y con domicilio en la localidad de Castelli, por ser responsable del delito de Lesiones Culposas, imponiéndole una pena de multa de 3.000 pesos e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de Uno año.