En el marco de un juicio abreviado sustanciado en el Tribunal en lo Criminal n° 2 Departamental, el Dr. Antonio Severino actuando como Juez unipersonal condenó a un vecino de Castelli hallado penalmente responsable de haber abusado de su hija menor en reiteradas oportunidades y en distintos lugares de ese Distrito.

El juicio fue consensuado por el Fiscal Dr. Mario Pérez y el Defensor Particular Dr. Pedro Arano, siendo el acuerdo ratificado expresamente por el imputado.

Sobre los hechos el Juez Dr. Severino señaló en el fallo al que tuvo acceso “Diario Compromiso”, que a partir de 2018 y en reiteradas ocasiones y en diferentes lugares, un individuo aprovechándose de su condición de progenitor conviviente y de que su hija era menor abusó sexualmente de ella.

La madre al efectuar la denuncia en la Comisaría de la Mujer y Familia de Castelli dijo, que su hija de 13 años le había contado que ello sucedía cuando iba con su padre al campo y también en una vivienda de esa ciudad cuando se quedaba con él.

Según un informe del Servicio Local de Protección la menor había contado, que todo había comenzado antes de empezar ella la escuela media, precisando que había sido un día cuando volvían del campo en que la había llevado en moto hasta la laguna y ahí la había abusado, lo que también había contado ocurría cuando ella se quedaba en casa de su papá.

Por su parte la niña señaló, que ella no quería que su papá la abusara pero que este la amenazaba, que le decía que si contaba lo que ocurría no lo iba a ver más, que le daba dinero para que se comprara cosas y no hablara de los abusos.

El Dr. Severino luego de analizar distintos testimonios de profesionales y también de otros testigos, señaló que la colección probatoria había puesto de manifiesto que la menor espontáneamente ante su madre había descripto las prácticas abusivas a las que la exponía su padre mientras permanecía a su cuidado. Que ese relato lo había mantenido ante el Servicio Local de Protección, y posteriormente en distintas oportunidades en sede judicial. Que el informe psicológico había señalado que no se encontraron en la niña indicios de fabulación ni de ideaciones inducidas por terceros, por lo que surgía categóricamente que el autor de los hechos no era otro que su progenitor, quien concretaba esas prácticas abusivas toda vez que se encontraba a solas con la menor.

Por ello el Juez Dr. Antonio Severino resolvió condenar al individuo juzgado, nacido en Dolores y con domicilio en la ciudad de Castelli, como autor responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por cl vínculo y por la situación de convivencia preexistente”, y a quien impuso la pena de “doce años de prisión de cumplimiento efectivo” y la obligación de abstenerse de realizar actos de

perturbación hacia la víctima.

Nota: el fallo analiza profundamente los hechos denunciados, pese a lo cual en preservación de la identidad de la menor víctima y en cumplimiento de la Ley se omiten detalles que la pudieran identificar.