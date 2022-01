En el marco de un juicio abreviado realizado en el Juzgado Correccional nº 3 de Dolores la Juez Dra. Analía Pepi condenó a un dolorense afincado en Castelli, quien fue juzgado por amenazas y lesiones a su ex novia por hechos perpetrados en esta vecina localidad.

La Juez al analizar los hechos puntualizó, que desde aproximadamente un mes al día de la denuncia, el 6 de noviembre del 2017, Braian Paul Moyano amenazó a su ex-pareja con publicar y compartir fotos y vídeos de contenido sexual que decía tener en su teléfono celular. Que el mismo sujeto aproximadamente dos semanas antes de la denuncia, tras una discusión de pareja había tomado a la misma mujer fuertemente del cuello y en el cuerpo, produciéndole diversas escoriaciones y lesiones que fueron calificadas como leves.

La víctima al formular la denuncia refirió a una relación de pocos meses, y que al terminar la misma su ex en medio de discusiones la había amenazado con publicar fotos y videos con ella de contenido sexual, que decía tener en su teléfono celular. Que la última amenaza la había recibido vía WhatsApp, donde aquél le refería que las había subido utilizando un usuario trucho. Agregó la mujer, que hacía un par de semanas estando ella en su domicilio habían mantenido una discusión con aquel, y que al quererlo abrazar para que no se fuera tan nervioso, se había soltado y la había tomado del cuello, dejándole marcas, que no había hecho la denuncia pero sí tomado fotos con su celular de las marcas que tenía a consecuencia de lo ocurrido. Puntualizó que al hablar con familiares y amigos recién había tomado dimensión de la gravedad de lo ocurrido, por lo que expresó el deseo de que dejara de molestarla y no se comunicara con ella por ningún medio. Asimismo resaltó que su ex era policía, que prestaba servicio en el Destacamento Vial de Vicente López, que había estado con carpeta psiquiátrica, y que su preocupación era porque le había dicho que “le iba a arruinar la vida”

La Juez en su análisis de los hechos valoró las capturas de pantallas y las fotografías que integraban el expediente, de las que dijo se desprendían mensajes de textos amenazantes y las imágenes que reflejaban las marcas en el cuerpo de la denunciante y que acreditaban las lesiones sufridas.

Una hermana de la víctima dijo que el noviazgo había durado unos meses, que tenían una mala relación, que discutían y peleaban, que luego se reconciliaban, que por ello había estado muy angustiada, que era habitual verla llorar y permanecer encerrada.

Una compañera de trabajo de la denunciante declaró tener conocimiento de la mala relación que tenía la pareja, manifestó que había visto muchos mensajes donde peleaban, discutían y luego se reconciliaban, que era habitual verla llorando en el trabajo, que contaba que estaba cansada de los celos de su ex.

Para la Juez las circunstancias de modo, tiempo y lugar que surgían de la denuncia, la que resultaba clara, contundente y veraz, conteste con todo lo actuado en la investigación, por lo que no existían razones para apartarse de la requisitoria fiscal y el acuerdo de partes manifestado en el acuerdo de juicio. Por ello consideró acreditada la materialidad de los ilícitos, como también la autoría del imputado.

Finalmente la Dra. Analía Pepi resolvió condenar a Brian Paul Moyano, de 25 años de edad, nacido en Dolores y con domicilio en Castelli, por resultar autor del delito de “Amenazas y Lesiones Leves agravadas por el vínculo”, a quien impuso la pena de “seis meses de prisión de ejecución condicional” atento el acuerdo y su primariedad delictual, que demostraba la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad.