En el marco de un juicio abreviado sustanciado en el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Dolores, el Dr. Christian Rabaia actuando como Juez unipersonal condenó a un vecino de Ayacucho juzgado por un intento de homicidio que perpetrara en dicha localidad.

El acuerdo de juicio abreviado había sido consensuado por el Fiscal Dr. Diego Bensi y la Defensora Particular Dra. Rocío Magali Zamora, dando el imputado consentimiento expreso al mismo en cuanto a la calificación y el estimado de la pena.

El juez consideró tener legal y plenamente probado que en las primeras horas de la tarde del 2 de octubre de 2019, Adolfo Gabriel Coria en el patio de una vivienda de la calle Güemes de la ciudad de Ayacucho aplicó varios golpes en la cabeza a Carlos Martín Aguirre con un elemento contundente, posiblemente un hacha, con intención de darle muerte. Que no logró su cometido por razones ajenas a su voluntad, ya que su accionar había sido advertido por vecinos que alertaron a la policía, lo que permitió que la víctima tuviera asistencia inmediata de la fractura en su cabeza que ponía en riesgo su vida.

La policía dejó constancia en el acta de procedimiento, que alertados que en la vía pública había una persona tirada se dirigieron al lugar y constataron que esta presentaba lesiones de gravedad, por lo que se había solicitado una ambulancia y había sido trasladad al Hospital Municipal “Dr. Pedro Solanet” de esa localidad, donde a su ingreso se dictaminó que presentaba múltiples escoriaciones, contusiones, herida cortante párpado izquierdo y fractura de cráneo, razón por la cual luego fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” de Florencio Varela.

Una testigo dijo que Coria y Aguirre se frecuentaban, dijo haber sido alertada ese día por un familiar que había una persona tirada en el piso, haber visto cuando el primero se acercaba con un vaso en su mano queriendo darle de beber al caído, haber llamado a la policía, afirmando desconocer lo que realmente había ocurrido.

Otra persona dijo haberlo visto a Coria salir en bicicleta y luego regresar trayendo una cobija, la que colocó debajo de la cabeza de Aguirre mientras aparentemente le hablaba y hacía gestos con sus manos. Agregó que la víctima estaba sin las alpargatas, que las tenía al costado de los pies, que Coria se las había puesto y luego comenzado a barrer hasta que llegó la policía.

Un vecino del imputado dijo que este era alcohólico, que a veces se descompensada, por lo que había tenido que llevarlo al nosocomio local.

Una vecina manifestó haber visto a los involucrados charlando normalmente, puntualizó que no parecían enojados, y señaló haber visto cuando Coria en el patio agachado parecía estar echándole aire a alguien que estaba en el suelo, aclarando que si había habido una pelea está no había sido en la vía pública.

Un menor al prestar declaración asistido por su progenitora, dijo haber escuchado cuando alguien gritaba “no, no, no me mates”, haber visto cuando Coria le pegaba a Aguirre con un hacha o un hierro, y que este último tenía sangre en la cara.

La víctima en oportunidad de poder declarar dijo no recordar nada de lo sucedido, que con Coria juntaban a tomar vino, que tenían una buena relación.

La juez señaló como “harto evidente” que la amnesia retrógrada que presentaba la víctima, obedecía al traumatismo craneoencefálico ocasionado por los golpes violentos sufridos en su cabeza.

Durante un allanamiento practicado en la vivienda del imputado se secuestró un hacha con cabo de metal hueco galvanizado de aproximadamente un metro de largo, y una maza con cabo de madera de diez centímetros de largo, aproximadamente.

Al analizar la responsabilidad del procesado el Juez señaló, que según testigos el acusado tenía problemas de adicción al alcohol, pero que al no haberse realizado una pericia química alcoholimétrica y toxicológica no había prueba que permitiera sostener que al momento del hecho hubiera estado bajo los efectos de consumición de alcohol, que eso le impidiera comprender el alcance de todo lo que hizo o dirigir sus acciones en forma diversa. Que por el contrario, sus movimientos implicaban reconocer la comisión de un acto disvalioso, como de sus irremediables consecuencias previsibles. “Coria pudo comprender la realidad y obrar, en consecuencia, de otro modo al que lo hiciera” resaltó la Magistrada.

Por todo ello el Dr. Christian Rabaia resolvió condenar a Adolfo Gabriel Coria, de 33 años de edad, nacido y domiciliado en la ciudad de Ayacucho, con antecedentes penales condenatorios, por ser autor del delito de “Homicidio simple en grado de tentativa”, imponiéndole la pena de “cuatro años de prisión”.