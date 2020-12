En el marco de un juicio abreviado realizado en el Tribunal en lo Criminal nº 1 Departamental, el Dr. Christian Rabaia actuando como Juez unipersonal condenó a tres sujetos imputados de comercialización de estupefacientes en Maipú.

El juicio había sido consensuado por el Fiscal Dr. Diego Torres y el Defensor Oficial Dr. Paúl Orellano en representación de dos imputados, y con el Defensor Particular Dr. Roberto Diego Villalba por el tercero, en todos los casos con ratificación expresa de los procesados.

Sobre los hechos el Juez indicó tener legal y plenamente probado, que en horas de la madrugada del 9 de junio de 2018 al ser requisados por la policía de Maipú luego de advertirse maniobras sospechosas en el Ford Fiesta Kinetic en que circulaban por la ciudad, se comprobó que Mariano Gastón Revaneira, Leonardo Ezequiel Rodríguez y Luis Gabriel Rodríguez tenían en el interior del vehículo, más precisamente debajo del asiento delantero del lado del acompañante un paquete compacto de marihuana, en el interior del bolsillo del respaldo de ese asiento un segundo trozo de la misma sustancia, mientras que en el baúl una mochila con 14 ladrillos cerrados conteniendo ese estupefaciente. El total de la droga secuestrada y que los sujetos poseían con fines de comercialización en esa ciudad, alcanzó un peso total de 14,840 kg.

Por su parte en el buche de la puerta delantera del vehículo, se había incautado una bolsa con un arma calibre 22 y 40 proyectiles, también dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La investigación de la Policía de Maipú había podido determinar que en el domicilio de Ravaneira en esa localidad se registraban movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes, ya que se observaba el ingreso de personas, mayormente jóvenes conocidos por su adicción, movimiento que se incrementaba los fines de semana tanto en horas de la tardecita como noche.

El día del procedimiento personal policial había observado en una estación de servicio o parador ubicado en Lavalle y Autoría 2, que se encontraba estacionado un Ford Fiesta negro junto a un Peugeot 208 rojo, que en la puerta del minimercado se encontraba el conductor del segundo rodado junto a Ravaneira y dos sujetos más. Y lo policías se dieron cuenta como todos se habían alterado al observar la presencia del móvil policial, subiendo a sus rodados y alejándose del lugar, el Ford adelante a marcha veloz mientras que el Peugeot lo hacía atrás y más despacio. Luego de seguirlos por distintas calles de la ciudad los uniformados vieron que el primer vehículo a toda velocidad se dirigió hacia la Autovía y que tomaba dirección a Mar del Plata, al que luego de pocos kilómetros ubicaron estacionado en la banquina, lugar donde se identificó a los ocupantes, se registró el auto y se incautó la droga hallada en su interior.

Posteriormente se determinó quien era el dueño del Ford Fiesta, también que el imputado Luis Rodríguez poseía cédula que lo autorizaba a conducirlo.

Este procesado al declarar en la Fiscalía dijo que Leonardo Rodríguez “no sabía nada de nada, solo le pedí que me acompañara en el viaje, no somos parientes ni nada, solo amigos. Él no tiene nada que ver en todo esto”. Sin embargo para el Juez cuando este último declaró no logró refutar convenientemente las circunstancias objetivas del hallazgo de las sustancias estupefacientes en el interior del vehículo que precisamente en ese momento conducía.

Por todo ello el Juez Dr. Christian Rabaia resolvió condenar a los tres procesados como coautores del delito de “Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización”, imponiéndole a Mariano Gastón Revaneira, apodado «Pitu», marinero, de 28 años de edad, nacido en Mar del Plata y con domicilio en Maipú, la pena de “Cuatro años y cuatro meses de prisión”; a Luis Gabriel Rodríguez, de 43 años, mecánico, nacido en Saladillo y domiciliado en Mar del Plata, “Cuatro años y seis meses de prisión”; y a Leonardo Ezequiel Rodríguez, de 29 años, changarían, nacido y con domicilio en Mar del Plata, con antecedentes penales, “Cuatro años y tres meses de prisión”, condena que se unificó en una pena única de “Cinco años de prisión”, comprensiva de la de ejecución condicional dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata en una causa de “Homicidio Culposo”.