En un fallo reciente dictado en el Juzgado Correccional nº 2 de Dolores se condenó a un vecino de Chascomús –policía-, sometido a proceso penal por un hecho de amenazas y daño perpetrado en esa localidad.

El juicio se realizó en forma remota utilizando la plataforma “Microsoft Teams”, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

El titular del Juzgado al analizar el caso señaló en su veredicto haber formado convicción, que en horas de la noche del 23 de octubre de 2018, J. M.D. se presentó en la puerta del domicilio de quien había sido su pareja, a quien le manifestó en reiteradas oportunidades «te voy a matar». Que instantes después le propinó patadas al vehículo de la víctima estacionado en el lugar, produciéndole abolladuras en la puerta del conductor y del lado del acompañante en la puerta trasera.

La víctima señaló en su declaración haber mantenido esa relación de pareja hasta que la convivencia no había dado para más, que había decidido separarse del imputado, que dijo era una persona muy violenta y no aceptaba la separación e insistía en volver, que le mandaba mensajes y la perseguía por la ciudad para hablar con ella. Que el día que sucedieron los hechos ella había ido hasta su domicilio, pero como había comenzado a insultarla y a discutir había decidido irse, habiéndola entonces su ex seguido en su auto, quien ingresado en contramano por la calle de su casa la había alcanzado antes que pudiera ingresar. Señaló que un vecino había observado lo que ocurría y a quien le pidió que llamara a la policía, saliendo otros en ese momento, quienes la resguardaron. Resaltó que en esas circunstancias y mientras la seguía insultando y amenazando de muerte, le había pegado patadas a su auto para luego retirarse en el suyo a alta velocidad.

Una vecina declaró haber sido testigo del episodio, haber visto a la víctima llorando y escuchado las amenazas que le formulaba el imputado, y que su esposo había intervenido en resguardo de la mujer.

Precisamente este al declarar dijo que su esposa le había gritado para que saliera a la calle, que al hacerlo había observado la discusión, que el hombre estaba muy alterado y que había intervenido agarrando al individuo y llevándolo hasta su auto.

Otra vecina en su declaración señaló haber visto a la ex pareja de la víctima ingresar con su auto en contramano, cuando frenaba frente a la casa de aquella e intentaba agredirla, resaltando haber intervenido y recordarle que él era policía y no podía hacer eso, indicando también haber observado el momento cuando este propinaba patadas contra el auto de la víctima.

Hubo también testimonios de la defensa -efectivos que trabajaban con el imputado y un amigo- y que dijeron que era una buena persona, uno de ellos manifestó que sólo tenía cosas buenas para decir.

Finalmente declaró el procesado, quien manifestó su arrepentimiento, reconoció haber procedido de manera incorrecta y pidió disculpas, dijo no haberla amenazado y que lo sucedido fue consecuencia de un momento de calentura.

Finalizada la producción de la prueba testimonial, el Fiscal Dr. Juan Manuel Dávila consideró acreditada la materialidad ilícita y pidió se condenara al procesado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, y la imposición de reglas de conducta por cuatro años.

Por su parte el Defensor Oficial Dr. Paul Orellano peticionó la absolución de su defendido, entendiendo que no se había acreditado la materialidad delictiva de ninguno de los hechos que se le endilgan a partir de la prueba receptada. Subsidiariamente solicita el mínimo de la pena aplicable, teniendo en cuenta que carecía de antecedentes y además por el buen concepto que goza en su ciudad.

El Juez en su veredicto señaló, que no podían soslayarse que el Juzgado de Paz de Chascomús había dispuesto una prohibición de acercamiento del imputado hacia la víctima, la que se había renovado hasta el presente, precisando que los problemas se habían suscitado a partir que la víctima había decidido no continuar con la relación de pareja, y la imposibilidad de tomar distancia real y efectiva del imputado, en cuyo marco se había producido las amenazas de muerte y el daño su vehículo.

Por ello el titular del Juzgado Correccional resolvió condenar a J.M.D., de 47 años de edad, empleado policial, con domicilio en la ciudad de Chascomús, como autor de los delitos de «Amenazas en concurso real con daño», imponiéndole “Diez meses de prisión de ejecución condicional”, y por cuatro años prohibición de acercamiento, cualquier acto de hostigamiento, perturbación o intento de comunicarse por cualquier medio con la víctima.

Debemos señalar por último, que el Defensor Oficial recurrió esta sentencia en la apelación ante la Cámara Penal de Dolores, considerando que el juicio por la vía virtual realizada no había permitido el acercamiento e inmediatez necesaria para que su representado pudiera ejercer su real defensa.