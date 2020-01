También por “hurto calamitoso”. La sentencia fue dictada en el Tribunal en lo Criminal nº 1 en el marco de un juicio abreviado, donde precisamente se cambió la calificación del segundo hecho de como había sido consensuado por las partes.

En el marco de un juicio abreviado sustanciado en el Tribunal en lo Criminal nº 1 Departamental, la Dra. Claudia Castro actuando como Juez unipersonal condenó a una mujer juzgada como coautora de un intento de homicidio perpetrado enfrente de la Unidad Penal 6, como también por el robo de un celular frente a unan escuela del Distrito.

El Juicio había sido consensuado por la Fiscal Dra. Verónica Raggio y el Defensor Oficial Dr. Paul Orellano, este con ratificación expresa de la imputada en cuando a la calificación de “homicidio en grado de tentativa, Lesiones Leves y hurto calamitoso”, como también el estimado de la pena.

La Dra. Castro consideró legal y plenamente probado que alrededor de las 11 horas del 28 de julio de 2018, en la calle Riobamba al 200, más precisamente en la vereda de enfrente a la Unidad

Penitenciaria n° 6 de Dolores, dos mujeres mayores de edad –una no sometida a este proceso- con claras intenciones de causarle la muerte agredieron a otra mediante golpes de puño y puñaladas con un cuchillo “tumbero”, provocándole lesiones, pero sin lograr el objetivo por la llegada de personal penitenciario al lugar donde se estaban produciendo los hechos.

Personal del penal al declarar manifestaron concluida su visita a un interno la mujer había cruzado a un kiosco ubicado frente a la Unidad, oyéndose en esos momentos gritos de auxilio, habiéndose observado cuando acudieron en su ayuda a otras dos, que identificaron como Luciana y Lorena, y a la primera tirada en el piso, la que había sido ingresada a la sala de visitas para ser atendida mientras se llamaba la ambulancia.

La mujer agredida dijo en su declaración, que a las 6 de la mañana cuando iban a entregar la mercadería en depósito para requisa, una chica le dijo haber escuchado que dos mujeres decían que le iban a dar una paliza (a la víctima) cuando salieran de la visita. Que luego de ella ingresar y al estar frente a su marido, éste le había dicho que estaba preocupado porque había escuchado que a ella le querían pegar, respondiéndole que no se preocupara ya que “Lorena siempre dice que me va a pegar…”, pero que su esposo seguía preocupado mientras decía “los pibes acá dicen que te van a pegar”. Dijo también la mujer, que luego de recoger el documento y pertenencias había cruzado a la pensión que está frente a la cárcel, que en la vereda estaban Luciana y Lorena, que nunca pensó que la iban a lastimar, que en esas circunstancias la primera le había dicho “buchona de mierda” mientras le pegaba en la cara, que la segunda también lo había hecho mientras la agarraba de los pelos. Señaló que para protegerse se había agachado -como rezando en cuchillas- y que sus agresoras entonces le habían pegado “patadas y piñas en el cuerpo, en la cabeza, mientras seguían tildándola de buchona, resaltando, que cuando se había levantado del piso llorando le habían “hincado con algo que no vi, que era chiquito”, que solo había sentido dos en las costillas, pero eran seis las puntadas que le habían dado, en la pierna, hombro y en la cola, todo su lado izquierdo. Que había sido entonces cuando llegaron los penitenciarios y que aunque habían dejado de darle puntazos habían seguido golpeándola. Sobre el elemento con que había sido herida lo describió como un bisturí, “era muy finito para ser cuchillo” dijo, agregando que tenía cinta adhesiva negra de envolver cable.

El hecho de robo

Precisó la Juez que en horas de la tarde del 12 de marzo de ese mismo año, una mujer no sometida a este proceso y que estaba acompañaba por la imputada del hecho anterior, sobre la calle y frente a la Escuela n° 4 de Dolores abordaron a una madre que estaba aguardando la salida de su hijo, a quien mientras la primera la agredía mediante golpes de puño la segunda se apoderaba de un teléfono celular Samsung J7 que la agredida tenía en el bolsillo de su pantalón.

Al formular la denuncia la mujer señaló que su pareja había llamado a la persona que se había apoderado del teléfono, para que lo devolviera, pero que esta había dicho que le iba a tener que dar $ 1000 si lo quería, aclarando que lo ocurrido frente a la escuela era por problemas de relaciones entre ex parejas.

El pedido de dinero fue acreditado por una toma de pantalla de un celular, donde la imputada a través de un mensaje de texto exigía esa suma, existiendo además en la causa una filmación de una cámara de seguridad ubicada frente a la Escuela 4, en la que se podía “apreciar clara y detalladamente la secuencia de cómo ocurrieron los hechos” señaló la Juez.

Al analizar el caso entendió la magistrada que el delito de “lesiones leves” no correspondía que fuera atribuido a la imputada, ya que del propio testimonio de la denunciante surgía que la agresora había sido la otra mujer, por lo que entendió que debía calificarse al hecho como “hurto calamitoso”, sin que ello afectara el principio de congruencia.

Finalmente la Dra. Castro resolvió condenar a Elida Lorena Small, de 47 años de edad, nacida en Dolores y actualmente alojada en la Unidad Penal 50 del Servicio Penitenciario Bonaerense, como coautora y autora respectivamente del delito de “Homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con robo simple”, imponiéndole “Cuatro años y dos meses de prisión”.