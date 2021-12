En el marco de un juicio abreviado sustanciado en el Tribunal en lo Criminal nº 2 Departamental, la Dra. Analía Graciela Avalos actuando como Juez unipersonal condenó a un vecino de San Bernardo imputado de “tenencia y distribución de pornografía infantil”.

La investigación la llevó adelante el Fiscal de Gral. Madariaga Dr. Walter Mércuri, quien consensuó con el Defensor particular Dr. Felipe Roncoroni el juzgamiento del procesado en juicio abreviado, prestando éste expresa conformidad en cuanto a la calificación y el estimado de la pena.

Tras analizar las pruebas incorporadas al expediente la Dra. Avalos señaló, haber formado convicción de la comisión de los siguientes ilícitos:

Hecho I : que el 9 de enero de 2021 desde un departamento ubicado en el Edificio “Marbella III” de la localidad de San Bernardo, Guillermo Alejandro Catarineu distribuyó mediante redes sociales la fotografía de una niña de sexo femenino menor de 13 años exhibiendo su zona genital.

Hecho II : que el 12 de mayo de este mismo año al practicarse un allanamiento en ese domicilio, se constató que ese mismo individuo tenía en su poder con fines de distribución fotografías y videos de niños menores de 13 años, exhibiendo sus genitales y manteniendo relaciones sexuales con personas adultas.

Los hechos se consideraron acreditados a partir de un reporte de National Center Missing and Exploited Children (NCMEC) recepcionado en la Unidad Fiscal especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas dependiente de la Fiscalía General de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. En él se consignaba que el usuario de Facebook de nombre “Guille Alex Cata” circulaba pornografía infantil, siendo corroborada esa denuncia con distintos informes especializados, la constación de los archivos con imágenes que el imputado había subido, como así también las conversaciones que había mantenido con otra persona con la cual realizaría intercambio de imágenes.

Ubicado el domicilio del sindicado el Fiscal Mercuri pidió su allanamiento, el que fue practicado por personal de la División Unidad Operativa Pinamar de la Policía Federal, hallándose en la habitación del sospechado un teléfono celular con el número de abonado investigado, en otras dependencias pendrives y un total de 9 celulares de modelos antiguos sin tarjeta SIM ni memoria externa.

Entregados todos los dispositivos electrónicos a la División Comunicaciones Mar del Plata, al realizarse el examen técnico se comprobó que contenía material relacionado con la investigación, tras lo cual se procedió a la aprehensión de Guillermo Catarineu.

Asimismo el examen técnico localizó cuarenta y siete cuentas de usuarios registradas en el teléfono celular, siendo una coincidente con la informada en el reporte.

En su declaración el imputado manifestó que no formaba parte de una red de archivos y que no intercambiaba nada, que no compartía ni comercializaba ningún material pornográfico, aclarando ser jubilado.

De su declaración los investigadores extrajeron datos de importancia, la corroboración del número de abonado telefónico, el cual coincidía con el aportado por la Empresa Cesop al informar la titularidad de la IP. También, porque reconoció como propio el usuario «guille.alex.cata.56».

Por otra parte, una de las imágenes detectadas de pornografía infantil se la halló en su teléfono, lo que llevó a considerar que el resto de las imágenes y el vídeo eran conservados en ese teléfono celular con igual finalidad, la distribución.

Para la Juez ese espectro probatorio reunido era suficiente para acreditar la materialidad delictiva, como también la autoría responsable del procesado en los dos hechos imputados.

Por ello la Dra. Analía Graciela Avalos resolvió condenar a Guillermo Alejandro Catarineu, de 68 años de edad, jubilado, con domicilio en San Bernardo, como autor responsable de los delitos de “Distribución de la Pornografía infantil agravado por ser la victima menor de 13 años (Hecho I) y Tenencia de pornografía infantil con fines de distribución agravado por la ser la victima menor de 13 años (Hecho II) ambos en concurso real entre sí”, y a quien impuso la pena de “cuatro años de prisión, con más accesorias legales por igual tiempo”.