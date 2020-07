En un fallo dictado recientemente por el Juez Dr. Emiliano Lazzari, a cargo del Juzgado Correccional nº 1 Departamental, se condenó a un individuo juzgado por “Administración fraudulenta”, hecho que había perpetrado siendo empleado de un Apart Hotel de Cariló.

El juicio tuvo carácter de abreviado y según consigna el Juez en su resolución, entre el 1º de agosto y el 17 de octubre del año 2014, en circunstancias en que un sujeto se encontraba cumpliendo tareas laborales en el Apart Hotel “Seaview” en la localidad de Cariló, teniendo a su cargo la recepción de personas, el manejo de la caja y el depósito del dinero en la caja de seguridad del lugar, se apoderó de la suma de 77.000 pesos en efectivo producto de la recaudación.

En la denuncia se consignó que esa persona hacía tres años que trabajaba en el Apart Hotel, que cumplía funciones de mantenimiento, pero que en razón que la recepcionista había tomado licencia se la había encomendado dicha función, debiendo depositar el dinero de la recaudación en la caja fuerte del hotel a través de un buzón y enviando un informe por email a la casilla del gerente. Que no habiéndose el empleado reincorporado a sus tareas habituales luego de dos días de franco el denunciante dijo que se había comenzado a preocupar y realizado un arqueo, del que surgió un faltante de 60.000 pesos, constatando además que de un periodo anterior faltaban 11.778 pesos. Además indicó, que en circunstancias que un huésped se retiraba se le solicitó el saldo de 5.000 pesos de la estadía, manifestando este que se lo había abonado al mencionado empleado, razón por la cual el denunciante dijo no quedarle dudas que la responsabilidad del faltante de dinero en efectivo era del denunciado.

Tanto el gerente del hotel como una empleada dijeron que el sospechado no se había presentado a trabajar, a quien por otra parte la policía tampoco podía ubicar, hasta que un efectivo que estaba cubriendo un servicio adicional logró hacerlo.

El Juez Dr. Emiliano Lazzari señaló en el veredicto que el empleado “tenía el poder de disposición del dinero que ingresó…, y que al no haber existido otra hipótesis de su desaparición y, la actitud de ausencia en su hogar y en el trabajo por el plazo de diez días luego de que se le reclamara el dinero”, permitía concluir que el imputado había dispuesto en su favor de la suma aproximada de setenta y siete mil pesos, resolviendo en consecuencia condenar a Miguel Angel Giménez, vecino de la localidad de Cariló (Pdo. de Pinamar) como responsable del delito de “Defraudación por Administración Fraudulenta”, imponiéndole una pena de “Seis meses de prisión de ejecución condicional”.