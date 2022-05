En el marco de un juicio abreviado realizado en el Tribunal en lo Criminal n° 1 Departamental, el Dr. Emiliano Lazzari actuando como Juez del mismo condenó a dos vecinos de Ayacucho imputados de resistencia a la autoridad, y uno de ellos además por Abuso de armas.

El juicio había sido consensuado con acuerdo expreso de los procesados por la Defensora Oficial Dra. Muriel Mendoza y el Fiscal de Juicio Dr. Diego Bensi, siendo admitido por el Juez al cumplir con las condiciones de ley.

El fallo, al que tuvo acceso Diario COMPROMISO, señala la perpetración de los siguientes ilícitos:

Hecho I : (según lo señaló el Juez al resolver), en horas de la madrugada del 29 de junio de 2019, en momentos que Rodrigo Eduardo Silva mantenía una confrontación física con otra persona en la parte externa del local del “Pub Takos” en Ayacucho, al serle ordenado por personal policial que cesara en su accionar hizo caso omiso a la orden, y comenzó a insultar, forcejear y arrojar golpes hacia los efectivos policiales. Durante el forcejeo el sujeto le arrebató el arma reglamentaria Bersa Thunder calibre 9 mm a uno de los uniformados, con la cual efectuó un disparo en dirección hacia donde estaban otros efectivos pero sin impactarles.

Hecho II : (según acusación fiscal) en esas mismas circunstancias Juan José Córdoba, que estaba manteniendo una confrontación física con Silva, al serle ordenado por la policía que cesara hizo caso omiso a la orden, y comenzó a forcejear con los efectivos y a arrojarles golpes para que no pudieran cumplir con sus funciones.

En el acta de procedimiento policial se consignó que el personal había advertido una riña entre dos personas, que mientras uno de ellos estaba tendido sobre la vereda del local el otro estaba subido a una moto con aparente intención de atropellarlo. Que al intervenir los efectivos para disuadirlos el de la moto se había negado a ser identificado mientras que el caído se incorporaba con intención de golpearlo, circunstancias donde el primero le había arrebatado el arma a un uniformado y efectuado el disparo mientras el segundo se resistía al accionar policial, siendo ambos finalmente aprehendidos y trasladados a la seccional.

El Magistrado a fin de resolver el caso analizó los testimonios de todos los policías que habían intervenido, también el de los imputados, sobre estos señalando: “intentaron mejorar su situación procesal, pero no lograron hacerlo”, considerando que había existido una situación de conflicto entre ellos, que ambos se encontraban exaltados y confrontaron con los policías que llegaron al lugar convocados por un vecino.

“No advierto elemento alguno para poder desechar, todo lo relatado por numerosos efectivos policiales y el testigo civil, quienes declararon en distintos momentos, en la comisaria y luego en la fiscalía de forma conteste…” indicó el Juez, quien asimismo resaltó, “fue correcto el accionar de los policías, quienes, al ver una confrontación en la vía pública decidieron hacer cesar la misma e impartieron la orden de cesar con esa actitud. Allí es donde se configura para ambos casos, la resistencia al accionar de la fuerza pública”.

Respecto al disparo efectuado por el imputado Silva consignó en el fallo, que había sido él quien lo hizo, que había sido en el medio de la confrontación, que estaba como «sacado» según palabras de los efectivos, bajo los efectos de sustancias tóxicas según el informe médico, no existiendo evidencia alguna que permitiera inferir que no comprendía, ni podía dirigir sus acciones. “Es decir su conducta fue voluntaria e ilícita”, señaló. Y puntualizó, que no advertía que “la violencia desplegada hubiera sido encaminada para dar muerte a los policías, o por lo menos existe lugar a dudas”, razón por la cual dijo, debía reducirse la imputación fiscal de “intento de homicidio” a “abuso de armas”.

Por ello el Juez Emiliano Lazzari resolvió condenar a Rodrigo Eduardo Silva, apodado “Chuki” o “Chucaro”, de 30 años de edad, empleado municipal, nacido y domiciliado en Ayacucho, por resultar autor del delito de “Resistencia a la autoridad agravada y Abuso de armas agravado”, a la pena de “Tres años y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento”. Y a Juan José Córdoba, apodado “Cordobita”, de 37 años, empleado, también nacido y con domicilio en la misma localidad, como autor responsable del delito de “Resistencia a la autoridad agravada”, a la pena de “Seis meses de prisión de ejecución condicional”.