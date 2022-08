En el marco de un juicio abreviado sustanciado ante el Juzgado en lo Correccional nº 2 Departamental, una mujer de origen chileno afincada en la Costa fue condenada como responsable de un “robo en tentativa” perpetrado en Pinamar el año pasado.

El juicio había sido consensuado por el Fiscal Dr. Juan Pablo Calderón y la Defensora Oficial Dra. Muriel Mendoza con acuerdo expreso de la procesada, en cuanto a la calificación, el estimado de la pena y su unificación con una condena anterior.

El Juez en el veredicto señaló tener legal y plenamente probado, que en horas de la tarde del 26 de junio de 2021 en el patio de una vivienda de la localidad de Pinamar, Alicia Velazca Díaz López luego de intimidar a un vecino con una varilla metálica en el marco de una discusión ingresó al interior, le propinó a aquél un golpe de puño en el rostro y se apoderó tras ello de un teléfono celular Samsung, dándose a la fuga, aunque no logrando su cometido al ser interceptada por una persona que recuperaba lo sustraído.

La víctima al efectuar la denuncia señaló haber visto a la mujer caminando en un terreno baldío detrás de su domicilio, y dijo que en un momento dado había ingresado a su propiedad, que al preguntarle qué estaba haciendo aquella le había ofrecido tener sexo. Indicó el denunciante haberle pedido que se retirara, momento en que la intrusa había tomado una varilla de metal que estaba en el patio y había ingresado al interior de su domicilio, que entonces él la había seguido, momento en que la mujer intentaba sacarse la ropa y le pedía dinero a cambio de sexo. Que al negarse ella le había pegado un golpe de puño a la altura de la boca, y que apoderándose de su teléfono celular había salido corriendo por el baldío, haciéndolo él por detrás, logrando hacerle señas a un vecino, quien había corrido detrás de la mujer, la había interceptado y logrado recuperar el teléfono sustraído.

Este vecino en su declaración dijo haber escuchado un fuerte ruido y observado cuando una mujer salía corriendo de un domicilio y abandonaba el lugar a través de un terreno baldío, puntualizando que un vecino le hizo señas y dijo que aquella le había robado el teléfono, por lo que había salido en su persecución, logrando atraparla y que ésta lo devolviera, agregando, que unos cinco días después la había visto cuando se llevaba una garrafa de 10 kilos.

Esto último fue corroborado por el dueño de la garrafa y denunciante del primer hecho, que dijo que un vecino le había manifestado que la mujer se la había llevado porque él le debía dinero. Además, manifestó tener conocimiento de una mujer que abría ventanas de departamentos, tomaba cosas de su interior, que por dichos de gente de alrededor ofrecía servicios sexuales, que desconocía su nombre, que le decían “La chilena”.

La imputada sostuvo en su descargo que habitualmente mantenía relaciones sexuales con el denunciante a cambio de dinero, mercadería, que incluso le había dado una garrafa. Que el día del hecho habían tenido sexo y que ella le había pedido dinero, que aquél le había dicho que no tenía y que ella entonces le ha pedido a cambio un celular Samsung que no funcionaba, que al negarse aquel y hacerle un ofrecimiento con el cual no estaba de acuerdo había querido irse, que se lo había impedido, que por eso había tomado la varilla de metal y le había pegado una trompada.

Para el Magistrado la versión de la procesada no encontraba respaldo en las pruebas colectadas, que por el contrario ella daba cuenta de un mismo modus operandi por parte de la encausada en un proceso penal anterior.

Respecto de la unificación de pena solicitada en el acuerdo de juicio abreviado, el Magistrado valoró hacerlo con la impuesta por el Tribunal en lo Criminal nº 1 Departamental como autora de «lesiones graves agravadas por el vínculo», como también que se la debía declarar reincidente.

Por ello el titular del Juzgado Correccional 2 resolvió condenar a Alicia Valezka Díaz López, de 40 años de edad, de nacionalidad chilena y con domicilio en Ostende, a “tres meses de prisión” como autora del delito de «Robo en grado de tentativa«, imponiéndole en definitiva una pena Unica de “cuatro años y 15 días de prisión” (comprensiva de la dictada por el T.O.C. 1 Departamental) más la declaración de reincidente.