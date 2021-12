En el marco de un juicio abreviado sustanciado en el Juzgado en lo Correccional nº 1 Departamental, el doctor Emiliano Lazzari condenó a un comerciante juzgado por fraude en perjuicio de la administración municipal de Pinamar, al propio tiempo que se excusó de proseguir con el proceso respecto de los restantes imputados, entre ellos un ex Intendente interino de ese municipio en razón de haber valorado en el fallo la cuestión de fondo.

El juicio había sido consensuado por el Fiscal Dr. Gustavo García y el Defensor particular Dr. Luis Vicente García, con acuerdo expresó del procesado en cuanto a la calificación y la pena a imponer.

Sobre el hecho materia de juzgamiento el Juez señaló, que según la acusación fiscal entre los meses de diciembre de 2012 y febrero de 2013 el intendente interino de Pinamar conjuntamente con el Director de Fiscalización de la Municipalidad, el Sub Director y empleados de esa Dirección, en una clara división de roles dentro de la competencia funcional de sus respectivos cargos y con el fin de defraudar a la administración municipal y beneficiar a terceros particulares, “en forma ilegal permitieron la construcción, instalación y funcionamiento de casillas y/o paradores sobre el espacio público de playa del partido de Pinamar, el cual constituye una fuente de recursos dinerarios para la Municipalidad de Pinamar a través del cobro de dinero a los explotadores privados mediante licitaciones públicas, pago de cánones por uso de espacio público, pago de tributos por habilitación comercial”, permitiendo incluso el uso del espacio por particulares o los propios funcionarios que debían controlarlo, “sin pagar canon alguno al Municipio ni derechos por habilitación comercial, ni ninguna otra clase de tributo, pese a que la instalación y explotación de dichos paradores se realizaba sobre espacio público”, en donde se realizaban actividades comerciales de venta directa y también se utilizaban como punto de reposición de la venta ambulante.

Que para hacer posible esa finalidad el Intendente había remitido notas a la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar autorizando la bajada de agua y luz, decisión que posibilitó la actividad comercial que desarrollaron funcionarios públicos y particulares en distintos paradores, entre ellos Julio Quiroga y un empleado municipal, sin contar aquél con autorización del Concejo Deliberante ni existir acto administrativo previo vinculado a la ocupación y explotación comercial de los distintos espacios públicos en el frente marítimo.

Que el Director de Fiscalización, el Sub Director y distintos empleados de dicha área -no sometidos a esta resolución- “pese a estar en conocimiento de la existencia de esos emprendimientos y la actividad comercial que desarrollaban, violando y omitiendo cumplir con los deberes a su cargo no procedieron con el deber de fiscalización y constatación del uso del espacio público, de control de la realización de cualquier tipo de actividad comercial, estando obligados a disponer los procedimientos administrativos tendientes la clausura de los establecimientos comerciales que en forma ilegal se encontraban sobre el espacio público”.

Que los funcionarios públicos señalados contaron con la participación necesaria de personas, como Julio Quiroga y otros no sometidos a esta resolución, encargados de la explotación de los puestos y paradores emplazados sobre el espacio público, quienes sin abonar tributo ni canon alguno obtenían lucro para sí en perjuicio de las arcas municipales.

Se indica que la denuncia había sido formulada por el señor Lucas Ventoso, quien había señalado entre fines de diciembre de 2012 y principio de enero de 2013, una serie de vendedores ambulantes realizaban ventas sin permisos habilitantes otorgados por la Municipalidad de Pinamar. Que dormían hacinados en casillas de madera aglomerada construidas sin autorización sobre el espacio público del frente marítimo, destacando que ello no había sido en clandestinidad, sino que por el contrario estaban expuestas públicamente a la vista de todos. Resaltó el denunciante que esas circunstancias no podían pasar inadvertidas para los funcionarios municipales del área de fiscalización ni de habilitaciones comerciales, de modo que esa inacción dolosa resultaba indispensable para que los hechos denunciados se consumaran.

El juez Lazzari en un extenso veredicto señaló los distintos indicios que corroboraban lo denunciado, entre ellos las placas fotográficas aportadas por el denunciante, los testimonios entre otros de concejales, guardavidas, de la propietaria del diario digital «Pinamarinfo», una periodista, vendedores ambulantes que hacía muchos años desarrollaban esa actividad en la playa, policías que habían constatado la construcción de las casillas de madera señaladas, el informe realizado por un auxiliar letrado de la Fiscalía interviniente, el resultado del allanamiento practicado en esa zona, el secuestro de partes de inspección expedidos por la Dirección de Fiscalización municipal, facturas de servicios expedida por la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar, la constatación de la existencia de freezer y heladeras, la constatación judicial de construcciones dedicadas a la actividad comercial en las playas, y la documentación que demostraba que para ese verano no se había llamado para la venta ambulante en el rubro de gaseosas y helados.

El Magistrado resaltó en su análisis, que con las pruebas detalladas se había podido determinar que funcionarios públicos de distintos rangos del Municipio de Pinamar, “realizaron acciones y autorizaciones que generaron un perjuicio económico para el erario público de citado municipio, por lo menos durante el periodo señalado”. Que tal acción se había completado con la participación necesaria de civiles, entre ellos el imputado Julio Quiroga, que habían sido los encargados de la explotación de puestos y paradores emplazados sobre el espacio público sin abonar tributo ni canon alguno, obteniendo para ellos un lucro que perjudicó al Municipio.

Por todo ello el doctor Emiliano Lazzari resolvió condenar a Julio Gabriel Quiroga, de 68 años de edad, comerciante, con domicilio en la localidad de Mar de Ostende, por resultar “participe primario” del delito de “Fraude en perjuicio de la administración pública” municipal, imponiéndole la pena de “dos años de prisión de ejecución condicional”.

Asimismo en su resolución el Juez decidió apartarse de las actuaciones respecto de los otros procesados, en razón de que en este fallo había valorado cuestiones de fondo y pruebas respecto de los nueve coimputados restantes.