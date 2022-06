En una sentencia dictada a principios del mes pasado en el Juzgado en lo Correccional nº 2 de Dolores, su titular condenó a un individuo juzgado por estafas perpetradas en la compra de tractores y maquinaria agrícola con cheques adulterados.

El juicio que tuvo carácter de abreviado había sido consensuado por el Fiscal de Juicio Dr. Diego Bensi y el Defensor Oficial Dr. Rolando Brown, con acuerdo expreso del procesado en cuando a la calificación de los hechos y el estimado de la pena.

El Juez al analizar el caso señaló tener legal y plenamente probado lo siguiente:

Hecho I : el 11 de diciembre de 2018, en el interior de una parrilla ubicada en el kilómetro 144 de la ruta 29, al menos dos personas, una de ellas utilizando un nombre supuesto y aparentando pertenecer a una empresa, adquirieron un tractor Zanello modelo 250 año 1999 y una sembradora Gimetal de 27 líneas por un valor de $. 1.580.150, abonando con cinco cheques adulterados del Banco Provincia de Buenos Aires.

El damnificado al formular la denuncia señaló como había sido la negociación, y dijo que después de haber sido retirado el tractor y la sembradora el comprador había cortado toda comunicación telefónica, razón por la cual se había dirigido al Banco Provincia de Rauch donde se le había informado que los cheques eran apócrifos, que tenían la parte del titular «lavada».

El imputado al declarar en el juicio sostuvo haber sido enviado por otra persona, que su trabajo consistía en revisar la maquinaria, entregar los cheques que le habían dado y hacer firmar el boleto de compraventa, que no intervino en el negocio, y que la persona que lo acompañó no había sido su hijo sino otro sujeto. Sin embargo, para el Magistrado eso no había podido ser acreditado, que esos dichos se desvanecían ante el plexo probatorio incorporado.

Hecho II : el 8 de marzo de 2019, el mismo individuo fingiendo ser otra persona, se hizo presente en un domicilio de la ciudad de Colón mostrando interés en la compra de un tractor Massey Ferguson modelo 1195 del año 1995, el cual su propietario había puesto a la venta en la página web «Agroads».

En ese lugar, donde se encontraba el tractor, le propuso a su dueño pagar la compra con cheques a 30 y 45 días de su cuenta, induciéndolo al error ya que correspondían al de otra persona. Consultado los cheques por el vendedor y al no presentar los mismos problemas decidió la venta, suscribiéndose el boleto de compra venta y entregando el imputado los referidos cheques dado lo acordado, tras lo cual procedió al retiro de tractor y lo trasladó a la localidad de 9 de Julio con un servicio de transporte. Sin embargo, al ser depositado el primero de los cheques en una cuenta del Banco Nación fue rechazado por estar adulterado.

El titular del Juzgado en el veredicto señaló como elementos incriminatorios los testimonios recibidos durante el juicio, entre ellos del transportista, de la policía que ubicó la maquinaria, del dueño del campo donde el procesado la había dejado con un pretexto, la identificación de la dueña de la parrilla como pareja del imputado, el haberse observado a la camioneta Amarok estacionada dentro de ese predio, el reconocimiento fotográfico realizado por los damnificados y en los cuales fue reconocido como autor de las estafas.

Además, valoró que el imputado tenía una causa en trámite por «Estafa” en el Departamento Judicial de Azul por un hecho de similares características, ya que haciéndose pasar por otra persona entregó cheques adulterados en el marco de una compra de un tractor Zanello.

Durante la instrucción de la causa se pudo determinar que la camioneta Volkswagen Amarok en que circulaban los autores del hecho había sido sustraída en la ciudad de Mar del Plata, vehículo que precisamente fue secuestrado en el domicilio del hijo del imputado.

Por todo el Magistrado concluyó su análisis teniendo por acreditada la materialidad delictiva, como también la responsabilidad penal del procesado en ambos hechos, resaltando que se encontraba probado el ardid realizado por el imputado a partir de fingir ser otra persona, ocular su identidad y utilizar a los efectos de concretar las compras de maquinarias cheques adulterados.

Por todo ello el titular del Juzgado Correccional nº 2 resolvió condenar a Jorge Alberto Barigozzi, de 61 años de edad, nacido en la provincia de Córdoba y con domicilio en C.A.B.A, como autor penalmente responsable de los delitos de «Estafa en concurso real con uso de documento adulterado o falso (Hecho I) y Estafa (Hecho II), hechos que concurren en forma real«, imponiéndole “Dos años de prisión”, declarándolo al propio tiempo “reincidente en el delito” en razón de registrar una condena de “ocho años de prisión” impuesta en 2008 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, por resultar penalmente responsable del delito de «Homicidio en grado de tentativa«.