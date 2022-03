La oposición voto en contra, Casanovas lo acusa de “crearla para vigilar y castigar a los trabajadores que no apoyen la gestión”.

Anoche desde las 19:30 horas se realizó una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Estuvo ausente con licencia la concejal Cristina Martinez (Juntos por el Cambio), siendo reemplazada por Emilio Gisondo.

El mensaje de Etchevarren a los municipales: Junta de Disciplina, sí. Convenio Colectivo de Trabajo, no.

Silvina Crespo: “Creemos que fue insuficiente el tiempo que se trató en comisión, para hacerlo responsablemente, ya que involucra a los empleados municipales. Proponemos que regrese a comisión para seguir tratándolo. No vamos a acompañar”

Gonzalo Tavela: “Tampoco acompaño este pedido del ejecutivo. Nos piden convocar una Junta de Disciplina, para lo que se necesita un Convenio Colectivo de Trabajo, algo con lo que el municipio no cuenta. Lo propusimos varias veces, presentamos el proyecto al oficialismo y al no responder, perdió estado parlamentario. (…) El ejecutivo no debería elegir, además, a dedo, a los empleados que elija. Debe llamar al gremio de municipales de Dolores. Si no lo del municipio roza con el autoritarismo, y es una forma de presionar del intendente a los trabajadores municipales. No estoy de acuerdo en la forma que quiere llevar esto adelante el ejecutivo, porque creo que infringe la Ley. Y pido votación nominal porque no quiero quedar pegado con esta ordenanza que quiere sacar el ejecutivo”

Víctor Casanovas: “El intendente busca vigilar y castigar a aquellos trabajadores que no estan de acuerdo con su gestión. Me llama poderosamente la atención que decida crear esta Junta de Disciplina cuando en 14 años no ha recibido a los gremios que representan a los trabajadores, y ni siquiera hay un Convenio Colectivo de Trabajo. El intendente busca con esto castigar y disciplinar a los trabajadores municipales en lugar de darles mejores condiciones de trabajo, más derechos. Dos años de pandemia no le han bastado a Etchevarren para reconocer el trabajo y esfuerzo que hicieron los trabajadores del hospital, los recolectores de basura, para mejorarles las condiciones de trabajo. Nosotros como bloque del FdT siempre vamos a estar del lado de los trabajadores”.”.

Votaron afirmativamente para aprobar esta ordenanza: Daniela Arrabit, Maximiliano Diaz, Ignacio Goicoechea, Luis Quintana, Daniel Zundel, Emilio Gisondo y Jose Equiza.

Votaron negativamente: Gonzalo Tavela, Valeria Marasco, Leonardo Rondi, Silvina Crespo, Ramiro Blasi, Ornella Carli y Víctor Casanovas.

El voto doble de la presidenta Arrabit decidió la aprobación de esta Junta de Disciplina que pide Camilo Etchevarren.

El resto de la sesión :

Bloque Frente de Todos:

Solución a roturas de caño en calle Rico 1200.

Ramiro Blasi: “Se trata de una rotura de un caño que detectamos en una visita a un barrio, los vecinos nos informaron que esta hace tiempo. Durante una obra realizada por el municipio, las maquinas rompieron el caño, lo que es una molesta para los vecinos de esa cuadra y las de alrededor. Solicitamos a Obras Publicas lo solucione o que interceda para que lo haga ABSA”.

Reparación de asfalto en calle Montes al 600.

Ramiro Blasi: “También en reunión con vecinos, nos manifestaron que la rotura esta hace mucho, y es un peligro para quienes circulan en bicicleta y en moto también”.

Arreglo de calle Lincoln desde el 800 al 1400. Y de calle Salta entre Pilotto y Juncal.

Silvina Crespo Picco: “En Lincoln se pide arreglo de la calle de parte de los vecinos, porque está muy rota, llena de pozos. Y la calle Salta, si bien tiene algunos pozos, llegando a Juncal el asfalto quedo desnivelado, se acumula el agua y no corre, además queda estancada en los pozos”.

Pedido de informe sobre acciones legales emitidas por el municipio ante sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo sobre pirotecnia.

Silvina Crespo Picco: “Nos sorprendió la decisión del Juez Escobar, ya que si en algo confluimos todos los bloques fue en poder evitar la pirotecnia sonora. No solamente por el daño que hace a mascotas sino también a algunos seres humanos. Mucha gente nos pide que hagamos algo. El Juez ordena la suspensión de los efectos de la ordenanza municipal hasta que se resuelva la medida cautelar. Y la ordenanza no prohíbe la totalidad de venta y uso de la pirotecnia, sino solamente de la pirotecnia sonora. Como la resolución va contra esta municipalidad, la oposición solicita que medidas tomaron desde la gestión para contrarrestar este fallo”.

Pedido de comunicación sobre el estado actual de instituciones municipales. Hay edificios municipales abandonados, sin usar. ¿En que situacion se encuentran los edificios donde funcionaban el Instituto Laínez, el Hogar madrecitas y el Barrancos?

Víctor Casanovas: “Hace dos años cuando el intendente tomaba la decisión de cerrar todos los hogares de niñas y niños de nuestra ciudad, lo rechazamos. Pensamos con el tiempo que a estos lugares se les daría otra utilidad. Pero se vaciaron de políticas públicas y sociales también esos lugares, y los inmuebles se están deteriorando. Hay muchos pedidos para que sean utilizados por ejemplo como refugio para mujeres que han sufrido violencia de género, algo que solicitamos hace diez años por lo menos. Y nos damos el lujo de tener cinco lugares, cinco inmuebles, desocupados y abandonados. No hay un hogar para chicos con discapacidad, para la tercera edad. Ninguno de los hogares para gente mayor en nuestra ciudad cuenta con habilitación municipal. Y desde la gestión municipal se les da plata a oficinas que no tienen ni función ni persona designada a cargo. Si existiera voluntad política podríamos tener un centro de día para los mayores, para personas con discapacidad, para mujeres víctimas de violencia de género, dormis. Esta es la única gestión municipal que se puede jactar de cerrar todos estos lugares y tenerlos vacíos, seguramente en condiciones deplorables. Ni en plena pandemia la gestión de Camilo Etchevarren puso uno solo de estos lugares para aislar a las personas contagiadas. Jubilados de Dolores tuvieron que estar 15 días en un club, con los colchones en el piso durante la inundación, porque ninguno de estos lugares se cuidó y abrió para utilizarlo en casos como este”.

Bloque Primero Dolores:

Colocación de luminaria, tubos y zanjeo en calle Pistarini al 1200.

Gonzalo Tavela: “Días atrás estuve con vecinos de ese sector de la ciudad, que es a un lado del predio nuevo del Club Ever Ready, en Pistarini y Stella Maris yendo hacia Ruta 2 hay dos casas de familia y otro vecino que está construyendo. No tienen luz, piden colocación de columna de alumbrado y zanjeo en Pistarini a 1200, una zanja chica para poder desagotar cuando llueve”.